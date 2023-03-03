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肾脏的血液供应对维持正常的肾功能非常重要。任何阻断或减少血流的情况都能引起肾脏损伤或肾功能不全，而且如果长期存在还可能导致血压升高（高血压）。当为肾脏供血的动脉被完全阻塞时，接受该动脉血液供应的一部分或整个肾脏就会坏死（肾梗死）。肾梗死可导致肾脏无法处理和排泄身体的废物（肾衰竭）。
肾脏的血液供应
肾血管疾病的病因很多，包括肾动脉阻塞或静脉阻塞、血管炎症（血管炎）、肾脏或血管的外伤及其他情况。例如系统性硬化病（硬皮病）和镰状细胞贫血可累及肾脏，有时导致慢性肾病。累及肾脏的系统性硬化病也可以引起高血压危象（恶性高血压）。肾脏血管疾病分为以下主题：
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国肾脏病患者协会 (AAKP)：美国肾脏病患者协会通过在肾病患者中教育、倡导和促进社区意识来改善患者的生活。
美国肾脏病基金会 (AKF)：美国肾脏病基金会提供有关肾脏疾病和肾脏移植、基于需求的财务援助的信息，以帮助管理医疗费用、为医疗专业人员举办网络研讨会和宣传机会。
美国国家肾脏基金会 (NKF)：这个信息交流中心提供一切信息，包括有关肾功能基础知识的信息，以及为肾病患者提供治疗和支持、继续医学教育课程、研究机会以及为医疗专业人员提供资助的信息。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：肾脏疾病的一般信息，包括研究发现、统计和社区健康及外展计划。