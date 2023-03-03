肾（肾脏）皮质坏死是为肾脏外层（肾皮质）供血的小动脉阻塞引起肾皮质组织坏死，可导致急性肾损伤。
病因通常是一种引起低血压的严重、灾难性疾病。
症状包括褐色尿、尿量减少、发热、侧腹疼痛。
有时需要影像学检查或肾活检来确诊。
（也请参阅肾血管疾病概述。）
肾皮质坏死可发生在任何年龄。约10%的病例发生在婴儿和儿童。
肾皮质坏死的病因
肾皮质坏死的症状
由于有血，尿色可变为红色或深褐色。常出现沿腰部两侧的疼痛。发热较常见。常伴随血压改变，如轻度高血压或低血压。尿流变慢或停止。
肾皮质坏死的诊断
常规血液和尿液检测
影像学检查
有时肾脏活检
由于肾皮质坏死与其他类型的急性肾损伤表现相似，医生较难做出诊断。有易感疾病的患者出现肾皮质坏死的症状时，医生应根据症状和常规血液和尿液检查结果疑诊本病。影像学检查如超声检查或计算机断层扫描血管造影（CT 血管造影）常可以确诊。肾活检可为医生提供最准确的诊断信息，但是活检意味着摘取肾组织，还可能导致并发症，如果诊断已经非常明确，就无需肾活检。因此，并非每位患者都需要进行肾活检。
肾皮质坏死的治疗
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国肾脏病患者协会 (AAKP)：美国肾脏病患者协会通过在肾病患者中教育、倡导和促进社区意识来改善患者的生活。
美国肾脏病基金会 (AKF)：美国肾脏病基金会提供有关肾脏疾病和肾脏移植、基于需求的财务援助的信息，以帮助管理医疗费用、为医疗专业人员举办网络研讨会和宣传机会。
美国国家肾脏基金会 (NKF)：这个信息交流中心提供一切信息，包括有关肾功能基础知识的信息，以及为肾病患者提供治疗和支持、继续医学教育课程、研究机会以及为医疗专业人员提供资助的信息。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：肾脏疾病的一般信息，包括研究发现、统计和社区健康及外展计划。