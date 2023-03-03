半数以上的新生儿在分娩时伴发胎盘早剥。第二常见的原因是血流的细菌感染（脓毒症）。

在儿童中，肾皮质坏死可继发于严重感染、严重脱水、休克或溶血性尿毒症综合征。

女性患者的肾皮质坏死约半数发生在妊娠并发症之后，如胎盘早剥或异位胎盘、子宫出血、产后感染、羊水栓塞、胎死宫内和先兆子痫。

成人的其他病因包括：严重感染、受伤失血、移植肾排异、烧伤、胰腺炎症（胰腺炎）、蛇咬伤、使用某些药物及某些化学物质中毒。