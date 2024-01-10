肾盂肾炎是单侧或双侧肾脏的细菌性感染。
感染可以从尿路上行扩散至肾脏，肾脏也可由血液中的细菌而感染（少见）。
症状有寒战、发热、背痛、恶心以及呕吐。
如果医生怀疑肾盂肾炎，会进行尿检、血检以及影像学检查。
需使用抗生素治疗感染。
（也请参阅尿路感染 [UTI] 概述。）
肾脏感染的病因
肾盂肾炎在女性更常见。大肠杆菌正常存在于大肠内，非住院或住在护理中心的肾盂肾炎患者约 90% 由大肠杆菌引起。感染通常从外阴开始，上行经尿道到达膀胱、输尿管和肾脏。在尿路正常的人，通过尿流冲刷微生物至体外并关闭输尿管在膀胱的开口而防止感染经输尿管进入肾脏。然而，任何尿流的物理性阻塞（梗阻），如结构异常、肾结石或前列腺增大或尿液从膀胱向输尿管的回流（返流），均可增加肾盂肾炎的发生风险。
妊娠妇女易于发生肾盂肾炎。增大的子宫压迫输尿管，可造成正常情况下应该向下流动的尿液部分梗阻。妊娠也可造成输尿管扩张并减弱推动尿液向下流入膀胱的输尿管肌肉的收缩力而增加了尿液沿输尿管反流的风险。
在约 5% 的病例中，感染也可从身体其他部位经血流到达肾脏。例如，皮肤葡萄球菌感染可经血流播散至肾脏。
糖尿病或免疫系统受损（可降低身体抵抗感染的能力）的患者发生肾盂肾炎的风险增加，程度加重。肾盂肾炎通常由细菌引起。结核杆菌（一种导致肾盂肾炎的罕见细菌病因）、真菌感染和病毒也可致病，但少见。
一些患者病情迁延（慢性肾盂肾炎）。其中绝大多数存在重大潜在异常，如尿路梗阻、持续时间较长的巨大肾结石或更为常见的尿液从膀胱向输尿管的返流（最常见于少儿）。慢性肾盂肾炎可引起细菌释放入血，有时导致对侧肾脏或机体其他部位的感染。慢性肾盂肾炎极少会导致严重肾损害。
肾脏感染的症状
肾脏感染的诊断
尿液分析
尿培养
有时需要影像学检查
医生根据肾盂肾炎的典型症状执行 2 种常见的实验室检查，以确定肾脏是否感染（另见尿液分析和尿培养）：
在显微镜下检查尿样中红细胞和白细胞以及细菌的数量
进行尿培养（在实验室中培养尿液样本中的细菌，以确定细菌的数量和类型）
可进行血检以检查白细胞水平有无上升（表示感染）、血液中的细菌或肾损伤。
影像学检查在以下人群中进行：
有剧烈背痛（肾绞痛典型症状）的患者
72 小时内对抗生素治疗无反应的患者
抗生素治疗结束后症状很快复发的患者
长期或反复发生肾盂肾炎的患者
血液检查结果提示肾损伤的患者
男性（因为他们很少发生肾盂肾炎）
在这些情况下进行的超声或螺旋计算机断层扫描 (CT) 研究可以发现肾结石、结构异常或引起尿路梗阻的其他原因。
肾脏感染的治疗
抗生素
偶尔手术（纠正泌尿道异常）
一旦疑诊肾盂肾炎，应将样本送往实验室检查并开始抗生素治疗。抗生素及其剂量的选择应根据实验室检查结果（包括培养结果）、病情严重程度、社区内的常见细菌是否对普通抗生素敏感（以及对哪种抗生素敏感）、是否为医院内感染（在医院内细菌更容易对抗生素产生耐药性）等情况加以调整。可改变抗生素选择或剂量的其他因素包括：患者免疫系统是否受损以及患者是否有尿路异常（如梗阻）。
门诊患者如果符合如下情况，口服抗生素往往奏效：
没有恶心或呕吐
没有脱水征象
没有削弱免疫功能的其他疾病，如癌症、糖尿病或AIDS
没有严重感染的征象，如低血压或意识模糊
口服止痛药物控制疼痛
其他情况下，患者一般刚开始在医院接受治疗。如果需住院使用抗生素，则可以静脉注射1-2天后，改为口服。
肾盂肾炎的抗生素治疗需持续 5 到 14 天，以避免感染复发。如果肾盂肾炎由前列腺炎引起，则较难根治，需延长抗生素疗程至 6 周。在抗生素治疗结束后应立即留取尿液标本化验来确保感染得到彻底控制。
仅当检查表明有异物长期阻塞尿路（如结构异常或特大结石）时需要进行手术。拟行肾移植的慢性肾盂肾炎患者需先行手术切除被感染的肾脏。感染一旦扩散至移植肾非常危险，因为移植后患者需使用免疫抑制剂来预防移植排异反应，但同时也削弱了机体应对感染的能力。
肾脏感染的预后
大多患者可以完全康复。如果患者需要住院治疗、感染源对于常用抗生素不敏感或存在免疫功能低下（如癌症、糖尿病或AIDS）或肾结石，则可能延迟康复并易于出现并发症。
肾脏感染的预防
频繁发生肾盂肾炎或停止抗生素治疗后感染复发的患者，推荐长期服用小剂量抗生素，以防止复发性感染。该疗法的理想时间还不确定。如果在停用抗生素后感染复发，预防性治疗则应无限期延长。如果育龄期妇女服用抗生素，则应避孕或咨询医生妊娠期可以安全使用的抗生素。