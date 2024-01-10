无症状性菌尿症指尿中含有超过正常量的细菌，但患者没有症状。

（也请参阅尿路感染 [UTI] 概述。）

无症状性菌尿症常见于某类人群，如膀胱导管插入时间过长的人。无症状性菌尿症通常无需治疗，因为很难根除细菌，并发症也极为罕见。抗生素可导致菌群失调，有时会造成细菌更加难以清除并大量繁殖。

你知道吗……

若患者已有导致尿路感染 (UTI) 极易发的情况，则属例外。这些情况包括

妊娠

移植的肾脏

使用抑制免疫系统的药物

患有抑制免疫系统的疾病（如 AIDS、某些癌症或白细胞计数过低）

幼儿膀胱尿液严重回流（返流）进入输尿管

在某些可能导致尿路出血的侵入性手术之前（例如，经尿道前列腺切除术）

例如，妊娠可以合并严重膀胱感染（膀胱炎），后者上行感染肾脏引起肾脏炎症（肾盂肾炎），最终导致早产。此外，尿路感染可损害移植的肾脏。对于因药物或疾病而造成免疫系统功能受到抑制的患者，尿路感染可能会导致潜在致命性的血行感染。有时，恶性肿瘤术后化疗也可抑制免疫系统功能。患有某些无法消除之类型肾结石（从而导致尿路反复感染）的患者，以及计划接受尿路手术治疗的患者，其无症状性菌尿症有时也需要治疗。

由于无症状性菌尿症通常无需治疗，除非患者有表明需要治疗的病症，否则医生一般不予检查。菌尿症可通过尿培养确定（尿样中的细菌在实验室环境下生长，以确定细菌的数量和类型）。较新的分子尿检有时可发现复发性尿路感染的不寻常病原体和对治疗耐药的病原体。如需治疗，则给予抗生素治疗。