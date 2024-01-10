膀胱炎在女性很常见，特别是育龄期妇女。一些女性反复发生膀胱炎。女性如此易感的原因很多——尿道短、尿道口临近阴道和肛门，后者常有细菌存在。性交也可能引起膀胱炎，因为性交动作可促使细菌到达尿道口，并上行至膀胱。妊娠妇女特别容易患膀胱炎，因为妊娠本身可以影响膀胱的排空。

使用阴道隔膜避孕措施会增加膀胱炎的发生率，可能是因为隔膜上的杀精剂抑制了阴道的正常菌群，使引起膀胱炎的细菌在阴道大量繁殖。与使用涂有杀精剂之避孕套的男性性交也会增加风险。

绝经后女性由于雌激素生成减少造成阴道和尿道周围的外阴组织变薄，使得妇女易于反复发生膀胱炎。另外，子宫或膀胱脱垂不利于膀胱排空而容易引发膀胱炎。子宫或膀胱脱垂更常见于多次生育的妇女。

膀胱阴道瘘 图片

反复膀胱炎还见于膀胱和阴道之间存在异常通路（膀胱阴道瘘）的患者，但罕见。