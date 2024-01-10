膀胱炎是膀胱的感染。
通常膀胱炎由细菌感染引起。
最常见的症状是尿频和尿痛或烧灼感。
医生常根据症状作出诊断，但常需要化验尿标本来明确。
需要使用针对感染以及改善症状的药物。
（也请参阅尿路感染 [UTI] 概述。）
膀胱感染的病因
女性膀胱感染的病因
膀胱炎在女性很常见，特别是育龄期妇女。一些女性反复发生膀胱炎。女性如此易感的原因很多——尿道短、尿道口临近阴道和肛门，后者常有细菌存在。性交也可能引起膀胱炎，因为性交动作可促使细菌到达尿道口，并上行至膀胱。妊娠妇女特别容易患膀胱炎，因为妊娠本身可以影响膀胱的排空。
使用阴道隔膜避孕措施会增加膀胱炎的发生率，可能是因为隔膜上的杀精剂抑制了阴道的正常菌群，使引起膀胱炎的细菌在阴道大量繁殖。与使用涂有杀精剂之避孕套的男性性交也会增加风险。
绝经后女性由于雌激素生成减少造成阴道和尿道周围的外阴组织变薄，使得妇女易于反复发生膀胱炎。另外，子宫或膀胱脱垂不利于膀胱排空而容易引发膀胱炎。子宫或膀胱脱垂更常见于多次生育的妇女。
反复膀胱炎还见于膀胱和阴道之间存在异常通路（膀胱阴道瘘）的患者，但罕见。
男性膀胱感染的原因
两性膀胱感染的病因
如果膀胱或尿道中存在结石，前列腺（男性）增大或尿道狭窄（缩窄），尿流可部分受阻（阻塞），造成进入尿路中的细菌不易被尿液冲刷出体外。在排空后的膀胱中残留的细菌可以迅速繁殖。长期站立或尿流反复受阻的患者容易发生膀胱突出（憩室）。排尿后憩室口袋会存留尿液，进一步增加了感染的风险。
导尿管或器械插入尿路可使细菌进入膀胱而引发膀胱炎。
有时，膀胱可在没有感染存在的情况下发炎（称为间质性膀胱炎）。
膀胱感染的症状
膀胱感染的诊断
尿液分析
尿培养
医生常常根据典型症状作出膀胱炎的诊断。收集中段（清洁收集）尿样以确保尿液不受阴道或龟头上细菌的污染。有时可将试纸条浸入尿液中进行 2 项快速、简单的试验，以检测正常尿液中不存在的物质。试纸条可以检测出细菌释放的硝酸盐，也可以发现白细胞酯酶（某些白细胞中含有的酶），提示机体正在抵抗感染。在成年女性，这是唯一必须的化验。
另外，可在显微镜下检查尿样中红细胞或白细胞的数量，以及是否含有细菌。有时进行尿培养（尿样中的细菌在实验室环境下生长）以确定细菌的数量和类型。若存在感染，则某种细菌常常大量存在。
在男性，一份中段尿标本足够清洁以便进行尿培养。但是在女性，尿标本更容易受阴道或外阴细菌的污染。当尿液中同时含有多种不同的细菌时，尿液可能在收集过程中遭到污染。为确保尿液标本不受污染，常常需导尿直接获取膀胱尿液标本。
寻找膀胱炎的原因
针对不同的膀胱炎个体查找其病因至关重要。原因如下
儿童
任何年龄的男性
发烧至少 3 天或有肾脏损伤证据的人
经常反复感染（每年 3 次或以上）的一些女性，尤其是伴有尿路梗阻症状者（包括肾结石症状）
在这些患者中，很可能发现某种需要特殊治疗的病因（例如，巨大肾结石），而不是只给予抗生素治疗感染。
医生可进行成像研究，通常是
超声检查
计算机断层扫描 (CT)
作为超声检查或 CT 的替代，医生有时进行静脉尿路造影 (IVU)，它是一种 X 线研究，通过静脉注射不透 X 线的造影剂，观察其经肾脏排泄入尿液的过程。（也请参阅尿路的成像测试。） 这种X线检查可提供肾脏、输尿管和膀胱的影像信息。
排泄性膀胱尿道造影（需要向膀胱注入不透射线造影剂并拍摄其排出情况）是一种检查膀胱中的尿液回流（返流）至输尿管的好方法，特别适用于儿童，还可发现尿道狭窄（缩窄）。
逆行性尿道造影直接在尿道注入不透射线造影剂，有助于发现男性和女性患者的尿道狭窄、憩室或异常通路（瘘管）。
膀胱炎治疗无效时，用膀胱镜直接检查膀胱，可能有助于明确病因。医生还会试图确定男性膀胱炎的病因。前列腺炎（最常见的病因）一般可通过前列腺检查和尿检来诊断。
在复发性尿路感染 (UTI) 的女性中，医生会进行盆腔检查，以检测可管理的状况，如阴道萎缩（阴道壁变薄、干燥和发炎）、尿道憩室（沿尿道形成一个袋或囊）、大便失禁和阴道脱垂。复发性尿路感染的男性应评估前列腺炎、尿道炎和尿潴留（膀胱排空不完全）。
膀胱感染的治疗
抗生素
根据需要使用镇痛药
有时需要进行手术
通常使用抗生素治疗膀胱炎。在开抗生素之前，医生需明确患者是否有加重病情的情况，如糖尿病或免疫功能受损（可降低身体抵抗感染的能力），或使得膀胱炎难以消除的情况，如结构异常。这类疾病可能需要长期服用更强效的抗生素。有前述情况的人士还可能因真菌或非常规细菌而发生感染，因此除了常用的抗生素外，还需要其他的药物。
在女性，如果感染不会导致任何并发症，口服抗生素3天即有效，但有些医生宁愿单次用药。对于较顽固的感染，通常需使用抗生素7-10天。对于男性患者，膀胱炎通常由前列腺炎引起，因此抗生素常需应使用数周。
有多种药物可以缓解症状，尤其是尿频、尿急和尿痛。非那吡啶通过舒缓发炎组织而帮助减轻疼痛，可服用数天，直至抗生素控制感染为止。
尿路的物理性梗阻或易于引发感染的解剖学异常，如子宫和膀胱脱垂，需要手术治疗。用导管引流阻塞区域的尿液有助于控制感染。通常手术前给予抗生素，可以降低感染向全身扩散的危险。
预防女性膀胱感染
对于一年发生 3 次或以上膀胱感染的女性，下列措施可能有益：
膀胱感染的预防
若女性在性交后可能发生膀胱感染，建议她们在性交后立即服用一剂抗生素。应避免使用杀精剂和阴道隔膜，且女性应在性交后尽快排尿。
频繁发生膀胱感染的患者应持续服用低剂量抗生素。为了预防膀胱感染而定期服用抗生素的女性，可能需要与医生讨论避孕方案。频繁膀胱感染以及患有更年期泌尿生殖系统综合征的绝经后妇女可以外阴局部涂抹雌激素膏剂或阴道内使用雌激素栓剂。
大量饮水可能有助于预防膀胱炎。尿液可将大量细菌冲刷出膀胱。残存细菌则可被机体正常的防御功能所清除。
使用蔓越莓产品可能有助于预防复发性膀胱感染，但需要更多的研究，以明确谁会从使用中受益。
人们普遍认为，从前向后擦屁股以及避免紧身、不透气的内衣可以帮助女性预防膀胱感染。
你知道吗……