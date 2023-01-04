黄疸、尿色加深、粪便颜色变浅、及全身瘙痒是胆汁淤积的典型症状。黄疸是指过多的胆红素沉积在皮肤引起皮肤和眼睛黄染，肾排出过量的胆红素引起尿色加深。滞留在皮肤内的胆汁产物可引起瘙痒，搔抓患处可造成损伤皮肤。粪便颜色变浅是因为胆红素进入肠道的通路受阻，妨碍它从体内向粪便中排泄。粪便可能包含过多脂肪（一种称为脂肪泻的疾病），因为胆汁无法进入肠道帮助消化食物中的脂肪。脂肪便会产生难闻的气味。

肠道内缺乏胆汁意味着钙和维生素 D 不能被很好的吸收。如果胆汁淤积持续下去，这类营养素缺乏可引起骨质丢失。同时，维生素 K，这类凝血所需要的物质，由于在肠道中的吸收障碍，会引起出血的倾向。

长时间的胆汁淤积会导致肤色暗沉和皮肤黄色脂肪沉积；根据胆汁淤积的病因不同，可能还合并其他症状如腹痛、食欲减退、呕吐或发热。