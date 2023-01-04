胆汁淤积是胆汁流出受阻或减少。胆汁是由肝脏产生的消化液。
肝脏、胆管或者胰腺的疾病可导致胆汁淤积。
皮肤和巩膜发黄、皮肤瘙痒、尿色加深、粪便颜色变浅及气味恶臭。
需要进行实验室检查和影像检查以明确病因。
根据病因进行治疗，但是药物可以帮助缓解瘙痒。
胆汁淤积时，肝细胞（可产生胆汁）与十二指肠（小肠的第一段）之间某些部位的胆汁流出受阻。胆汁流动受阻时，胆红素（衰老或受损红细胞被分解时形成的废物）会逸出进入血液并积累。通常，胆红素与胆汁在肝内结合，通过胆管流入消化道，并从体内清除。大部分胆红素通过粪便排出，但也有少量通过尿液排出。
肝脏和胆囊的视图
胆汁淤积的病因
胆汁淤积的症状
黄疸、尿色加深、粪便颜色变浅、及全身瘙痒是胆汁淤积的典型症状。黄疸是指过多的胆红素沉积在皮肤引起皮肤和眼睛黄染，肾排出过量的胆红素引起尿色加深。滞留在皮肤内的胆汁产物可引起瘙痒，搔抓患处可造成损伤皮肤。粪便颜色变浅是因为胆红素进入肠道的通路受阻，妨碍它从体内向粪便中排泄。粪便可能包含过多脂肪（一种称为脂肪泻的疾病），因为胆汁无法进入肠道帮助消化食物中的脂肪。脂肪便会产生难闻的气味。
肠道内缺乏胆汁意味着钙和维生素 D 不能被很好的吸收。如果胆汁淤积持续下去，这类营养素缺乏可引起骨质丢失。同时，维生素 K，这类凝血所需要的物质，由于在肠道中的吸收障碍，会引起出血的倾向。
长时间的胆汁淤积会导致肤色暗沉和皮肤黄色脂肪沉积；根据胆汁淤积的病因不同，可能还合并其他症状如腹痛、食欲减退、呕吐或发热。
胆汁淤积的诊断
血液化验
若血液检查结果异常，可进行影像学检查，通常为超声检查
有时进行肝活检
根据症状和体检的结果，医生会怀疑黄疸患者患有胆汁淤积并尝试确定病因是位于肝内还是肝外。
最近服用过可引起胆汁淤积的药物，也被视为肝内原因。皮肤上可见小蜘蛛状血管（称为蜘蛛痣）、脾肿大、腹内液体积聚（腹水）都是慢性肝脏疾病的体征，也提示病因位于肝内。
提示着来自于肝外原因的症状是某些特殊类型的腹痛（如右上腹间断性腹痛，有时也合并有右肩痛）或者胆囊肿大（体检中可以触及，或者某些影像学检查可以检测到）。
有些症状（如食欲不振、恶心和呕吐）不能提示病因是肝内还是肝外。
通常，会进行血液检查以检测两种酶（碱性磷酸酶和 ɤ-谷氨酰转肽酶）的水平，这两种酶在胆汁淤积患者中都非常高。但是，如果碱性磷酸酶水平非常高，但 ɤ-谷氨酰转肽酶水平正常，则碱性磷酸酶水平高的原因很可能不是胆汁淤积。血液检测胆红素水平只能表示胆汁淤积的严重程度，不能表明它的病因。
如果血液检查结果异常，往往会进行影像学检查（通常为超声检查）。亦可进行计算机断层扫描 (CT) 或有时进行磁共振成像 (MRI)，作为超声检查的补充或替代检查。若原因似乎是在肝脏内，通常可通过肝活检确定诊断。
如果原因似乎为胆管阻塞，通常对胆管做更精确的成像检查。通常情况下，会进行以下检查中的一项：
内镜逆行胰胆管造影(ERCP)：通过口腔插入一根可弯曲的内视镜（内窥镜），并进入小肠，然后通过内视镜向胆管和胰管注入不透射线的造影剂（在 X 光下可见）。再进行 X 光照射。
磁共振胰胆管成像(MRCP)：MRCP 是胆管和胰管的 MRI，它通过使用特殊的技术可使管内的液体显得明亮而周围组织发暗。
超声内镜：将一个置有超声探头的可弯曲的可视导管（内镜）通过口腔进入小肠，而获得图像。
胆汁淤积的治疗
胆管阻塞可通过外科手术或内镜治疗
肝内阻塞根据不同病因采用不同的治疗方法。
可使用消胆胺消除瘙痒症状
胆道梗阻通常可用外科手术或内镜下技术（利用一根附带外科器械的可弯曲的可视导管）来进行治疗。
肝内梗阻根据不同病因采用不同的治疗方法。如果是药物引起的，需要立即停药。如果是急性肝炎引起，随肝炎病情好转，胆汁淤积和黄疸通常会消失。需嘱咐患者应避免或停用任何对肝有害的物质，例如酒精和某些药物。
口服考来烯胺可治疗瘙痒。该药可与小肠内某些胆汁产物结合，使其不能再吸收以刺激皮肤。
在没有严重肝损害的情况下，使用维生素K可以改善凝血状况。
若胆汁淤积持续存在，可补充钙和维生素 D，但其对预防骨质丢失并无太大成效。