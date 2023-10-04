从血液中去除多余的抗体的操作程序（血浆置换）

静脉（经静脉）给予皮质类固醇（如甲泼尼龙）和环磷酰胺

有时行透析或肾移植

肺出血肾炎综合征可迅速导致肺功能严重丧失，肾功能的完全丧失和死亡。

患者进行血浆置换——这是一种从血液中去除多余的抗体的操作程序。

静脉给予大剂量的皮质类固醇和环磷酰胺来抑制免疫系统的活性。利妥昔单抗是另一种抑制免疫系统的药物，有时用于因使用环磷酰胺而产生严重副作用的患者。

早期联合上述治疗有助于挽救肾功能和肺功能。一旦出现肾损伤，通常是永久的，且患者可能需进行透析或肾移植。

许多患者可能需接受支持治疗，直至疾病病程结束为止。例如，患者可能会给予吸氧或在一段时间内可能需要辅助呼吸（使用机械呼吸机）。可能还需要输血或输注血液制品。