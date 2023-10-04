肺出血肾炎综合征是一种不常见的自身免疫性疾病，表现为肺部出血和进行性肾功能衰竭。
患者通常表现为呼吸困难和咳血。
诊断需进行血和尿标本实验室检查和胸部影像学检查。
可用皮质类固醇、环磷酰胺（一种化疗药物）和血浆置换来尝试预防永久性的肺和肾损伤。
免疫系统的一个重要功能即是抵抗感染。为此，免疫系统会将微生物识别为进入人体的异物，并产生将与微生物结合的蛋白质（抗体），以将微生物从体内清除。发生自身免疫性疾病时，身体会错误地将人体自身组织当作异物产生反应。在涉及肺部的自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击及损害肺组织。累及肺部的自身免疫性疾病往往还会累及其他器官，尤其是肾脏。
综合征是一组同时发生的症状和其他异常，但可能由几种不同的疾病（或甚至由其他综合征）引起。肺出血肾炎综合征是一种自身免疫性疾病，其通常会导致肾损伤及弥散性肺泡出血（肺-肾综合征）。有时肺出血肾炎综合征只会累及肾脏或只累及肺部。
肺出血肾炎综合征影响具有遗传易感性的人群。在这些患者中，环境物质（如烟草烟雾，以及少见的某些溶剂，或病毒性呼吸道感染）可引起患者产生对自身身体某部分发生反应及试图将其破坏的抗体。这些抗体通常会损害小气囊（肺泡）、肺毛细血管以及肾过滤组织的某些结构。抗体触发炎症，影响肺脏和肾脏。
肺出血肾炎综合征的症状
肺出血肾炎综合征的诊断
肺出血肾炎综合征的治疗
从血液中去除多余的抗体的操作程序（血浆置换）
静脉（经静脉）给予皮质类固醇（如甲泼尼龙）和环磷酰胺
有时行透析或肾移植
肺出血肾炎综合征可迅速导致肺功能严重丧失，肾功能的完全丧失和死亡。
患者进行血浆置换——这是一种从血液中去除多余的抗体的操作程序。
静脉给予大剂量的皮质类固醇和环磷酰胺来抑制免疫系统的活性。利妥昔单抗是另一种抑制免疫系统的药物，有时用于因使用环磷酰胺而产生严重副作用的患者。
早期联合上述治疗有助于挽救肾功能和肺功能。一旦出现肾损伤，通常是永久的，且患者可能需进行透析或肾移植。
许多患者可能需接受支持治疗，直至疾病病程结束为止。例如，患者可能会给予吸氧或在一段时间内可能需要辅助呼吸（使用机械呼吸机）。可能还需要输血或输注血液制品。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家肾脏基金会: 肺出血-肾炎综合征：肺出血-肾炎综合征的一般信息，包括症状和并发症、诊断、治疗和其他自我护理信息