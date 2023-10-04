肺-肾综合征的诊断

肺-肾综合征的诊断

血液和尿液检测

胸部影像检查

将一根柔性显像管插入肺部（支气管镜检查）并用液体冲洗（支气管肺泡灌洗）

有时进行需要切除一小块肺部或肾组织进行分析的程序操作（活检）

肺-肾综合征的诊断需要同时出现复发性或持续性肺出血（如弥散性肺泡出血）及肾脏损伤（肾小球肾炎）。

医生通常可通过患者症状和胸部影像学检查结果诊断弥散性肺泡出血。如果根据症状及胸部影像学检查结果所作的诊断不明确（例如，患者并未咳血时），则医生可能需要将一根柔性显像管插入肺部（支气管镜检查）并用液体灌洗肺部（支气管肺泡灌洗），以检查血液。

测定血液中的红细胞水平，以检查是否贫血。

肾小球肾炎可通过症状、尿检及肾功能血液检查加以诊断。

肺-肾综合征一经诊断，医生便会尝试确定病因。他们会安排针对患者自身组织的抗体（称为自身抗体）进行血液检查。如果检查结果未揭示病因，则医生可能需要切除一小块肺部或肾组织进行分析（活检）。