恋童症的特点是，对儿童（通常为 13 周岁或以下）反复地强烈地表现出性的兴趣，包括性幻想、性冲动或性行为。

恋童癖患者可能对男童、女童或两者均感兴趣；可能只对儿童感兴趣，或对儿童和成人都感兴趣。

当患者因为对儿童感兴趣或采取了行动，而感到非常痛苦或者社会功能受损时，医生诊断为恋童癖。

恋童癖可采用长期心理治疗以及改变性欲和降低睾酮水平的药物进行治疗。

（另请参见儿童忽视和虐待概述。）

恋童癖是性变态的一种。由于它会对他人造成伤害，所以被视为一种病症。

两个人之间的性兴趣或性关系是否属于恋童症，要取决于当事人的年龄。在西方社会，恋童症的诊断标准是，恋童者必须不低于 16 岁，且比性幻想或性活动的对象至少大 5 岁。不过，一个大龄青少年（17-18 岁）与一个 12 或 13 岁儿童发生的性关系不一定属于恋童症。界定这类活动是否属于犯罪时，各种文化背景下的年龄标准可能不同。

虽然在美国各州的法律不尽相同，但法律通常认为年满 18 周岁，且受害者不及 16 周岁的，在法律上构成强奸罪。法律上的强奸罪与恋童癖的定义不相符，强调在医学上或法律上选择特定年龄作为区别点。在许多地方（包括在美国的某些州），年龄在 12～14 岁的儿童可合法结婚，这导致恋童癖和法定强奸的定义进一步复杂化。

恋童癖在男性较女性更为常见。

恋童癖患者可能对男童、女童或两者均感兴趣。女孩或男孩是否更可能成为恋童癖者的受害者尚不清楚，尽管女孩似乎更可能成为性虐待的受害者。

本病患者通常是孩子的熟人，家庭成员，继父（母）或权威人士（如老师或教练）。有些则仅对自己家族内的儿童感兴趣（乱伦）。有些恋童癖者仅对儿童感兴趣，常常是特定年龄段或发育阶段的儿童。其他恋童癖者则对儿童和成人均感兴趣。

视觉骚扰或普通接触似乎比接触生殖器或发生性交更为常见。

攻击型恋童癖者可能会强迫或胁迫儿童与其发生性行为，并威胁儿童不可告知他人，否则会伤害他们或他们的宠物。很多这类恋童癖者存在反社会型人格障碍。

许多恋童癖者都有或存在物质使用障碍或依赖，以及抑郁。他们常出身于问题家庭，且出现婚姻冲突的比例较高。很多在幼年时都曾受过性虐待。

恋童症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下情况诊断恋童癖 儿童（通常为 13 周岁或以下）反复地强烈地表现出性的兴趣，包括性幻想、性冲动或性行为。

患者感到非常苦恼，或者功能受损（在工作中、在家中或在与朋友的交往中），或者他们已经按照他们的愿望行事。

患者不低于 16 岁，且比性幻想或性活动的对象至少大 5 岁。（例外情况是年龄较大的青少年，与 12 或 13 岁儿童处于持续的恋爱关系。）

此情况已有 6 个月或更长的时间。