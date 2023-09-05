分裂样人格障碍是一种精神健康疾病，其特点是普遍脱离社会关系和普遍不感兴趣，并且在人际关系中很少表达情绪。

分裂样人格障碍患者似乎对与他人的密切关系没有兴趣，并且更喜欢独自一人。

医生根据特定症状诊断分裂样人格障碍，包括脱离社会关系和对社会关系不感兴趣以及情绪表达有限。

聚焦于获得社交技能的认知行为治疗可以帮助患有这种障碍的人改变。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

分裂样人格障碍患者难以与其他人建立有意义的联系。

在美国，分裂样人格障碍发生于大约 1% 至 3% 的人。男性中稍微更多见。

患者经常患有其他障碍。多达半数的分裂样人格障碍患者至少有一次重度抑郁发作。他们通常还有其他人格障碍。最常见的是

分裂样人格障碍的原因 在分裂样人格障碍的发生中，基因起一定作用。这种疾病在家庭成员患精神分裂症或分裂型人格障碍的人群中更常见。 在患者儿童时期照顾者情绪冷淡，忽视和疏远，可能导致分裂样人格障碍的发展。拥有这样的照顾者，可能会强化孩子感受中”与其他人的关系并不令人满意”的感觉。

分裂样人格障碍的症状 与他人疏远 分裂样人格障碍患者似乎对于与其他人（包括亲属）之间的密切关系不感兴趣。除了一级亲属（如父母或兄弟姐妹）之外，他们没有亲密的朋友或知己。他们很少约会，通常不会结婚。因为他们喜欢独处，他们倾向于选择不需要与他人互动的活动和爱好（例如计算机游戏）。 他们对与他人进行性活动兴趣甚微，或者不感兴趣。他们似乎从感官和身体体验（如在沙滩上行走）中体验到更少的乐趣。 分裂样人格障碍患者似乎并不在乎别人怎么看待他们——无论是好还是坏。他们看起来很冷漠或只顾自己。他们不会注意到正常的社交线索，因此可能看起来在社交上无能为力。 有限的情绪表达 分裂样人格障碍患者很少作出反应（例如微笑或点头）或在社交场合表现出情绪。即使他们被激怒，他们也难以表达愤怒。他们不会适当地对重要生活事件做出反应，可能看起来像是被动地应对着环境的变化。因此，他们看起来似乎没有生活方向。 少数情况下，当这些人感觉愿意展露内心时，他们承认自己感到痛苦，特别是在社交活动中。 症状持续存在 分裂样人格障碍的症状倾向于随时间保持不变，这点比其他人格障碍更为突出。

分裂样人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断分裂样人格障碍的标准是，当事人必须对社交关系持续脱离并且普遍不感兴趣，并且在人际交往中情绪表达有限，包括以下至少 4 种情况： 他们不想要或不喜欢亲密关系，包括与家人的关系。

他们非常喜欢单独活动。

他们几乎没有兴趣与另一个人进行性行为。

他们享受的活动很少，如果有的话。

除了可能的一级亲属外，他们没有亲密的朋友或知己。

他们似乎对其他人的赞扬或批评漠不关心。

他们情绪冷漠，并且不会表达情绪以回应事件或与他人的交流。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。