头孢菌素类药物
药物
常见使用范围
一些潜在副作用
第一代
Cefadroxil
Cefazolin
头孢氨苄
头孢拉定
主要是皮肤和软组织感染
在手术前预防感染
头孢氨苄： 尿路感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第二代
头孢克洛
头孢替坦
头孢西丁
头孢曲唑
头孢呋辛
某些呼吸道感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第三代
Cefdinir
Cefditoren
头孢克肟
头孢噻肟
头孢哌酮
头孢泊肟
头孢他啶
Ceftibuten
头孢曲松
口服： 广泛覆盖导致轻至中度感染的许多细菌，包括皮肤和软组织感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
第四代
Cefepime
严重感染（包括假单胞菌感染），特别是免疫功能低下的患者，以及对其他抗生素耐药的敏感菌导致的感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
抗 MRSA 头孢菌素
头孢洛林酯
头孢比罗酯
敏感细菌所致感染，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
其他头孢菌素
头孢地尔
在年龄超过 18 岁、治疗选择有限或无替代治疗方案的患者中，由敏感细菌，如大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌和肠杆菌引起的尿路感染或肺炎
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
头孢洛扎/他唑巴坦
敏感微生物引起的复杂性尿路感染或腹部感染
胃肠不适和腹泻*
恶心
过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）
肾脏和肝脏问题
* 几乎任何抗生素都可能导致艰难梭菌诱发性腹泻和结肠炎症（结肠炎），但克林霉素、青霉素、头孢菌素和氟喹诺酮类是其中最常见的原因。