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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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头孢菌素类药物

药物

常见使用范围

一些潜在副作用

第一代

Cefadroxil

Cefazolin

头孢氨苄

头孢拉定

主要是皮肤和软组织感染

在手术前预防感染

头孢氨苄： 尿路感染

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

第二代

头孢克洛

头孢替坦

头孢西丁

头孢曲唑

头孢呋辛

某些呼吸道感染

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

第三代

Cefdinir

Cefditoren

头孢克肟

头孢噻肟

头孢哌酮

头孢泊肟

头孢他啶

Ceftibuten

头孢曲松

口服： 广泛覆盖导致轻至中度感染的许多细菌，包括皮肤和软组织感染

静脉给予： 严重感染（如脑膜炎或者医院获得的感染

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

第四代

Cefepime

严重感染（包括假单胞菌感染），特别是免疫功能低下的患者，以及对其他抗生素耐药的敏感菌导致的感染

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

抗 MRSA 头孢菌素

头孢洛林酯

头孢比罗酯

敏感细菌所致感染，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

其他头孢菌素

头孢地尔

在年龄超过 18 岁、治疗选择有限或无替代治疗方案的患者中，由敏感细菌，如大肠杆菌肺炎克雷伯氏菌奇异变形杆菌铜绿假单胞菌肠杆菌引起的尿路感染或肺炎

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

头孢洛扎/他唑巴坦

敏感微生物引起的复杂性尿路感染或腹部感染

胃肠不适和腹泻*

恶心

过敏反应（更可能发生在对青霉素过敏的人群中）

肾脏和肝脏问题

* 几乎任何抗生素都可能导致艰难梭菌诱发性腹泻和结肠炎症（结肠炎），但克林霉素、青霉素、头孢菌素和氟喹诺酮类是其中最常见的原因。

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