铜绿假单胞菌可引起很多不同的感染。

游泳耳（外耳炎）是一种轻型的外部感染，常发生于身体健康的人。在游泳时水中含有的细菌进入耳朵。游泳者可导致耳朵瘙痒、疼痛，有时出现分泌物。

恶性外耳炎是一种更严重的外耳感染。它最常见于糖尿病患者。外耳组织变得肿胀和发炎，耳道部分或完全封闭。症状可能包括发热，听力下降，耳朵周围组织炎症，严重的耳部疼痛，恶臭分泌物排出，以及神经损伤。

热水池毛囊炎是另一种轻微的外部感染。当人使用热水浴缸或涡旋浴缸中，特别是在炎热的浴缸和涡旋浴缸氯化不足时，发根（毛囊）被感染。长时间在水中可以软化毛囊，使它们更容易被细菌入侵。它表现为由微小的粉刺组成的瘙痒皮疹。粉刺的中心可能有一滴脓液。

坏疽性臁疮是发生于白细胞过少（中性粒细胞减少症）患者的一种皮肤溃疡。溃疡中心呈紫黑色，周围有一圈红带。这些溃疡常发生于潮湿部位，如腋窝或生殖器部位。

眼睛感染时由于这些细菌可能损伤角膜，往往造成永久的损害。细菌所产生的酶，可以迅速破坏眼部。感染一般是由隐形眼镜或隐形眼镜溶液受污染继而损伤眼镜导致。

软组织感染包括那些肌肉，肌腱，韧带，脂肪，和皮肤。这些感染可能发生于深部刺伤（例如踩在钉子上）。假单胞菌也可感染褥疮、烧伤部位，以及由外伤或手术导致的伤口。当这些细菌繁殖污染敷料时，这些敷料呈现草绿色，闻起来散发着新割过的草香味。这些伤口流出的液体常发出甜甜的水果味。

住院的患者特别是那些需要使用气管插管和机械通气的患者可出现重症医院获得性肺炎。在晚期 HIV 感染者中，假单胞菌常导致肺炎或鼻窦感染。假单胞菌引起的社区获得性肺炎的风险因素包括慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、支气管扩张、吸烟、酒精使用障碍和频繁使用抗生素。

以下情况时常出现尿路感染：

做完尿路的检查或手术后

发生尿路梗阻时

膀胱需要长期留置导管时

以下情况时常导致血流感染（菌血症）：

细菌从被感染的器官（如泌尿道）进入血液。

受污染的非法药物注入静脉时。

用受污染的针头或注射器注入非法药物时。

留置血管导管（称为血管内导管）。

有时细菌来源是未知的，如当发生于癌症化疗后白细胞缺乏时。坏疽性臁疮常发生于腋窝和腹股沟。如果不经治疗，血流感染可导致休克和死亡。

骨和关节感染常发生于脊柱、耻骨和/或胸锁关节。细菌通常从血流播散至骨骼和关节，尤其是在注射非法药物的人中。较少情况下，细菌是从发生感染的相邻软组织（比如外伤或手术后）播散至骨骼和关节。

心脏瓣膜感染很少见。它们通常发生在注射非法药物的人中，或有人工心脏瓣膜的患者。这种细菌通常通过血液蔓延到心脏瓣膜。