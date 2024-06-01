若干种革兰氏阴性菌假单胞菌（尤其是铜绿假单胞菌）可感染身体的不同部位，尤其是有严重医学问题或住院的患者。
感染的范围可从轻微的外部感染（如耳朵或毛囊感染）至严重的内部感染（如肺，血液，心脏瓣膜感染）。
症状取决于机体感染的部位。
从取自受感染组织的样本中检测出细菌可确诊。
若是外部感染可考虑抗生素外部施加，对于严重的内部感染则需通过静脉给予抗生素。
（另见细菌概述。）
假单胞菌属细菌，包括绿脓杆菌广泛存在于世界各地的土壤和水中。这些细菌适于潮湿的环境，如水槽，厕所，氯化不足的游泳池，热水浴缸，过时的或灭活的消毒液中。偶尔，这些细菌存在于人的腋窝内和生殖器部位。
绿脓杆菌感染的范围可从轻微的外部感染，至严重的危及生命的感染性疾病。以下患者中感染更频繁或感染异常严重
处于某种严重的疾病消耗状态时（虚弱）
住院治疗时
并存削弱免疫系统的疾病时，如晚期人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染
使用免疫抑制药物，如用于治疗癌症或防止器官移植排斥反应的药物时
这些细菌可感染患者的血液，皮肤，骨骼，耳朵，眼睛，心脏瓣膜，尿道和肺部，以及伤口（如烧伤，受伤，或在手术过程中伤口）。使用医疗器械，如插入导尿管或静脉导管，使用气管插管和机械通气时，铜绿假单胞菌感染的风险增加。这些感染通常在医院内获得的。在医院内，这些细菌常存在于水槽、抗菌溶液以及与导尿管相连接的尿液收集容器内。
假单胞菌感染的症状
铜绿假单胞菌可引起很多不同的感染。
游泳耳（外耳炎）是一种轻型的外部感染，常发生于身体健康的人。在游泳时水中含有的细菌进入耳朵。游泳者可导致耳朵瘙痒、疼痛，有时出现分泌物。
恶性外耳炎是一种更严重的外耳感染。它最常见于糖尿病患者。外耳组织变得肿胀和发炎，耳道部分或完全封闭。症状可能包括发热，听力下降，耳朵周围组织炎症，严重的耳部疼痛，恶臭分泌物排出，以及神经损伤。
热水池毛囊炎是另一种轻微的外部感染。当人使用热水浴缸或涡旋浴缸中，特别是在炎热的浴缸和涡旋浴缸氯化不足时，发根（毛囊）被感染。长时间在水中可以软化毛囊，使它们更容易被细菌入侵。它表现为由微小的粉刺组成的瘙痒皮疹。粉刺的中心可能有一滴脓液。
坏疽性臁疮是发生于白细胞过少（中性粒细胞减少症）患者的一种皮肤溃疡。溃疡中心呈紫黑色，周围有一圈红带。这些溃疡常发生于潮湿部位，如腋窝或生殖器部位。
眼睛感染时由于这些细菌可能损伤角膜，往往造成永久的损害。细菌所产生的酶，可以迅速破坏眼部。感染一般是由隐形眼镜或隐形眼镜溶液受污染继而损伤眼镜导致。
软组织感染包括那些肌肉，肌腱，韧带，脂肪，和皮肤。这些感染可能发生于深部刺伤（例如踩在钉子上）。假单胞菌也可感染褥疮、烧伤部位，以及由外伤或手术导致的伤口。当这些细菌繁殖污染敷料时，这些敷料呈现草绿色，闻起来散发着新割过的草香味。这些伤口流出的液体常发出甜甜的水果味。
住院的患者特别是那些需要使用气管插管和机械通气的患者可出现重症医院获得性肺炎。在晚期 HIV 感染者中，假单胞菌常导致肺炎或鼻窦感染。假单胞菌引起的社区获得性肺炎的风险因素包括慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、支气管扩张、吸烟、酒精使用障碍和频繁使用抗生素。
以下情况时常出现尿路感染：
做完尿路的检查或手术后
发生尿路梗阻时
膀胱需要长期留置导管时
以下情况时常导致血流感染（菌血症）：
细菌从被感染的器官（如泌尿道）进入血液。
受污染的非法药物注入静脉时。
用受污染的针头或注射器注入非法药物时。
留置血管导管（称为血管内导管）。
有时细菌来源是未知的，如当发生于癌症化疗后白细胞缺乏时。坏疽性臁疮常发生于腋窝和腹股沟。如果不经治疗，血流感染可导致休克和死亡。
骨和关节感染常发生于脊柱、耻骨和/或胸锁关节。细菌通常从血流播散至骨骼和关节，尤其是在注射非法药物的人中。较少情况下，细菌是从发生感染的相邻软组织（比如外伤或手术后）播散至骨骼和关节。
心脏瓣膜感染很少见。它们通常发生在注射非法药物的人中，或有人工心脏瓣膜的患者。这种细菌通常通过血液蔓延到心脏瓣膜。
假单胞菌感染的诊断
取血液或其他体液或溃疡样本培养
医生采集血液、其他体液或溃疡的样本并送到实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴别，从而诊断有无铜绿假单胞菌感染。
另外，也测试哪些抗生素可能对细菌有效（药敏试验）。
假单胞菌感染的治疗
通常，根据感染部位的不同，可将抗生素直接涂抹在患处（局部用药）、口服（经口用药）或静脉注射
游泳前和游泳后向耳朵内灌注酸性液体（醋）可有效治疗及预防游泳耳。或者，向耳朵内滴注局部用抗生素（如多黏菌素）治疗感染。
热水池毛囊炎通常无需治疗即可消退，不需要抗生素。
眼睛感染可采用高浓度抗生素滴眼液治疗，初始时应滴频繁一些。有时必须抗生素直接眼内注射治疗。
有症状的尿路感染常采用左氧氟沙星或环丙沙星口服治疗。如果这些感染不引起症状，通常不需要用抗生素治疗。
由铜绿假单胞菌引起的严重感染很难治疗。恶性外耳道炎，内部感染（如肺炎或心脏瓣膜感染），和血液感染需要静脉给予抗生素数周。通常，使用一种抗生素如头孢他啶或环丙沙星即可有效。但有时需要联合使用多种抗生素，因为许多菌株，特别是在医疗保健机构获得的菌株，对多种抗生素耐药。医生起初会选择一种在其地区通常有效的抗生素。当药敏结果提示哪些抗生素可能有效时，医生可能会换用这些抗生素。
对于心脏瓣膜感染，通常需要行开胸瓣膜置换术联合抗生素治疗（参见侧栏心脏瓣膜置换）。