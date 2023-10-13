勃起功能障碍的常见原因和特征
病因
临床特征*
检查†
血管疾病
动脉阻塞（外周血管疾病）
跛行（体育活动中腿部肌肉有规律、可预见的出现疼痛、酸痛、痉挛或疲倦感，但休息后迅速得到缓解）
一般风险因素（例如高血压、糖尿病或血液中胆固醇和脂质水平异常）
比较在脚踝和手臂同时测量的血压（称为踝肱指数）
危险因素检测（例如血葡萄糖 [糖] 和血脂水平升高）
超声波检测阴茎动脉血流
静脉渗漏（在勃起时，阴茎静脉无法像平常一样阻止血液离开阴茎）
勃起实现但不能持续
超声检查阴茎动脉
神经功能紊乱
因糖尿病引起的神经损伤（糖尿病性神经病变）
已知糖尿病
有时足部麻木、烧灼或其它疼痛感
有时尿失禁
医生的检查
有时行肌电图和神经传导检查
身体不同部位在不同时间出现间歇性无力或麻木
磁共振成像(MRI)
有时进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）和脊髓液检查
在盆腔手术或者放疗过程中的神经损伤
已知的手术（比如根治性前列腺切除术）或者放疗史
仅医生查体
脊髓疾病（如肿瘤或损伤）
阴茎和肛门之间的部位麻木
通常脊髓疾病的其它症状（例如腿部麻木和无力、尿失禁）
磁共振成像(MRI)
臀部和生殖部位（所谓的鞍区）长时间受压，例如在骑自行车或骑马时出现
通常是长时间骑行的竞技运动员
症状在骑行后不久就出现
仅医生查体
前列腺炎（前列腺炎症）
骨盆或腹股沟部位疼痛以及令人讨厌的泌尿系统症状，如疼痛、烧灼感、尿血、尿频或开始小便时困难
尿液检查
中风
已知中风
仅医生查体
内分泌系统疾病
性腺功能减退（睾酮缺乏）
丧失性欲、睡眠障碍、抑郁或情绪变化
最终，肌肉和睾丸大小、骨密度和体毛减少
最终，身体脂肪和胸围增大
测定血液中的睾酮水平
圆脸、躯干体脂增加、腹部出现紫色条纹、高血压和情绪变化
测定尿液中的皮质醇水平
有时做血液检查
严重的甲状腺功能亢进症（甲状腺激素过多）
坐立不安、心率加快、血压升高、震颤、体重下降、不能耐热
测定血液中的甲状腺激素水平
严重的甲状腺功能减退症（甲状腺激素缺乏）
呆滞、心率和血压下降、皮肤增厚、食欲不振、体重增加、不能耐冷
测定血液中的甲状腺激素水平
器质性疾病
佩罗尼病（阴茎的勃起组织中形成瘢痕组织）
阴茎内的组织坚硬
通常勃起过程中阴茎会严重弯曲
通常性交时疼痛
仅医生查体
通常超声检查阴茎内的瘢痕组织
尿道下裂（出生缺陷）
尿道位于阴茎下方
仅医生查体
小阴茎（出生缺陷）
阴茎异常小
仅医生查体
心理障碍
悲伤、无助、绝望、食欲不振和睡眠问题
仅医生查体
操作焦虑或压力
睡眠和自慰时完全勃起
对性生活表示担心
有时，只有与特定配偶或者在特定情境下才会出现ED
仅医生查体
其他
药物（参见表某些可能导致勃起功能障碍的常用药物）
服用已知会导致ED的药物的历史
仅医生查体
低血氧症（血氧水平持续较低）
通常慢性肺部疾病（例如，慢性阻塞性肺疾病）
脉搏血氧仪（测定血氧水平）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常测定睾酮水平。如果水平低，医生测定其它激素的水平。
ED = 勃起功能障碍；MRI = 核磁共振成像。