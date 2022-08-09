尿道是将尿液从膀胱排出到体外的管子。
（另见肾脏和尿路出生缺陷概述。）
尿路内部结构
尿道出生缺陷的类型
有几种类型的尿道出生缺陷。尿道可能
部分受阻
位置错误
从开口处膨出（尿道脱垂）
重复（两条或多条尿道，而不是一条）
这些缺陷可能
阻止尿流
导致尿液从错误位置流出
任何阻碍或减慢尿液流动的尿道缺陷都会导致尿液停滞，这可能导致尿路感染 (UTI)。尿流阻塞也可能会增加膀胱和／或肾脏内部的压力，并随着时间推移损害它们。频繁的感染也可能损害肾脏。肾损害可导致高血压，少数情况下可发生肾衰竭。
尿道部分阻塞
一些出生缺陷会部分阻塞尿道。
在后尿道瓣膜中，尿道中异常组织的褶皱会阻止尿液从膀胱流出。后尿道瓣膜仅发生在男孩中。阻塞会增加膀胱中的压力，并可能导致排尿困难和尿流不畅。在更重度形式中，阻塞会影响发育中的胎儿。阻塞引起的尿液压力升高会干扰膀胱和肾脏的发育。阻塞还可以减少胎儿释放到羊水（子宫中围绕胎儿的液体）中的尿量。如果胎儿没有向羊水中排出足够尿液，则羊水量减少。如果羊水太少，胎儿的肺、心脏和四肢发育就会出现问题。肺部发育不良会在出生前或出生后不久导致死亡。出生后，受影响婴儿有膀胱引流不良或肾功能不良的症状。
尿道狭窄是尿道的狭窄，通常由损伤引起，最常见的是当男孩在硬物上跌倒并骑跨时发生的挤压伤。有时尿道狭窄是出生缺陷，或在进行手术修复以纠正阴茎缺陷（称为尿道下裂）后发生。这在男孩中更常见。
在尿道口狭窄中，尿道的外开口（口）狭窄，并且减少和错误引导尿液的流动。这主要发生在既往对阴茎做过手术或包皮环切的新生儿男孩中。
尿道位置错误
尿道脱垂
尿道脱垂发生在女孩中。在这种疾病中，尿道内壁通过尿道开口脱出。发生尿道脱垂时，尿道开口看起来像一个小的红色肿胀的甜甜圈。尿道脱垂通常不会引起症状，但是脱垂的组织可能会出血，在女孩的尿布或内衣上产生血斑。这种疾病在黑人女孩中很常见。
重复尿道（多余尿道）
少数情况下，孩子有两条或两条以上尿道。通常情况下，它们中只有一条连接到膀胱，但有时它们都连接到膀胱或彼此连接。
尿道缺陷的诊断
尿道缺陷的治疗
通常手术修复
通常，需要通过外科手术纠正引起症状的尿道缺陷，例如阻塞。
尿道阻塞的儿童需要手术以尽快开放阻塞处。尿道异常、狭窄或缺失的儿童可能需要手术纠正这些缺陷。
患有后尿道瓣膜的男孩在被诊断时要进行手术。进行手术以减轻阻塞，并防止进一步的肾脏损害。外科手术通常使用膀胱镜（末端带有摄像头的一根小管，插入尿道）协助进行，会切除引起阻塞的额外组织。即使在手术后，膀胱也可能无法正常工作，男孩可能需要导尿或其他手术。导尿通过将细的柔性管（导尿管）穿过尿道开口插入膀胱，引流膀胱中的尿液。
尿道下裂的男孩可能会根据严重程度接受手术，以修复缺损并纠正其他任何现有的缺损，例如阴茎下弯畸形。
患有尿道脱垂的女孩可以使用一种含有雌激素的乳膏，以减轻症状。尿道脱垂通常会随着时间的推移而消失，很少需要手术。