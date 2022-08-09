一些出生缺陷会部分阻塞尿道。

在后尿道瓣膜中，尿道中异常组织的褶皱会阻止尿液从膀胱流出。后尿道瓣膜仅发生在男孩中。阻塞会增加膀胱中的压力，并可能导致排尿困难和尿流不畅。在更重度形式中，阻塞会影响发育中的胎儿。阻塞引起的尿液压力升高会干扰膀胱和肾脏的发育。阻塞还可以减少胎儿释放到羊水（子宫中围绕胎儿的液体）中的尿量。如果胎儿没有向羊水中排出足够尿液，则羊水量减少。如果羊水太少，胎儿的肺、心脏和四肢发育就会出现问题。肺部发育不良会在出生前或出生后不久导致死亡。出生后，受影响婴儿有膀胱引流不良或肾功能不良的症状。

尿道狭窄是尿道的狭窄，通常由损伤引起，最常见的是当男孩在硬物上跌倒并骑跨时发生的挤压伤。有时尿道狭窄是出生缺陷，或在进行手术修复以纠正阴茎缺陷（称为尿道下裂）后发生。这在男孩中更常见。

在尿道口狭窄中，尿道的外开口（口）狭窄，并且减少和错误引导尿液的流动。这主要发生在既往对阴茎做过手术或包皮环切的新生儿男孩中。