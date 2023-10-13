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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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避孕措施的比较

措施

便利性

副作用

其他考虑因素

激素避孕措施

皮下避孕植入物

植入物只需要每 3 年或可能长达 5 年植入一次。

医生将含有孕激素的小棒插入到手臂内侧的皮肤下。

第一年可能出现不规则出血或无月经周期

头痛，体重增加

使用限制通常少于含有雌激素的避孕药具。

去除埋植避孕剂需要皮肤切口。

注射孕激素（例如，醋酸甲羟孕酮）

每 12 周由医疗保健专业人员注射一次。

不规则出血（月经次数更多或更少），随着时间的推移发生次数减少

两年后，在使用注射剂期间通常没有月经

体重增加、头痛、情绪变化，以及骨密度暂时性下降

这种方法降低了患子宫（子宫内膜）癌盆腔炎缺铁性贫血的风险。

释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)

释放左炔诺孕酮的宫内节育器根据使用的类型，仅需每 3、5 或 8 年植入一次。

它们必须由医生植入或去除。

不规则出血和／或无月经

子宫穿孔

偶尔，宫内节育器会被排出。

口服避孕药

通常需要每日口服。

复方口服避孕药（雌激素和孕激素），3 周内通常需每天口服，然后服用非活性药片，每天 1 次口服 1 周。

孕激素口服避孕药，需要每天服用。

需要定期去医院找医生续签处方。

口服避孕药： 突破性出血*（通常仅在使用的最初几个月发生）

可有恶心，腹胀，液体潴留，血压升高，乳房胀痛，偏头痛，体重增加，痤疮，和紧张情绪

增加血液粘稠度黏稠度，增加患子宫颈癌风险

仅含孕激素的口服避孕药： 不定期出血、非经期、头痛和体重增加

35 岁或以上且抽烟的女性不应服用口服避孕药。

某些疾病也禁止使用它们

服用口服避孕药的女性较少出现痛经经前焦虑障碍（一种严重的经前综合征）、痤疮和异常子宫出血。她们也较少患上骨质疏松症和几种癌症（如子宫内膜癌卵巢癌）。

皮肤贴剂

女性每周使用一个新的皮肤贴剂，连续使用 3 周，然后将其去除，并停止使用 1 周。

需要定期去医院找医生续签处方。

类似于口服避孕药

在应用部位刺激皮肤

限制类似于口服避孕药。

根据女性开始使用皮肤贴剂的时间，她们可能需要在使用的第一周使用其他避孕方法。

阴道环

女性每 3 周插入一次阴道环，然后将其去除，并停用 1 周。或者，将阴道环留在体内 4 或 5 周，然后取出，并使用新的更换。每次都要使用新的阴道环。

需要定期去医院找医生续签处方。

不规则出血发生不常见，其他同口服避孕药

限制类似于口服避孕药。

根据女性开始使用阴道环的时间，可能需要在使用阴道环的第一周内使用其他避孕方法。

阴道环可能会掉出。如果它们掉出，若 3 小时内重新置入，则不需要其他的节育方法。

屏障法

宫颈帽

女性可以在性交之前 15 分钟至 40 小时插入宫颈帽。性交后，必须将宫颈帽留在原位至少 6 小时，但留在体内的时间不应超过 48 小时。

过敏反应和阴道刺激

这种方法不能在月经期间使用。

避孕套

男性可在每次性行为之前戴上避孕套。避孕套应小心取出，以避免精液溢出。

将女用避孕套插入阴道，并小心地将阴茎引导至避孕套。

避孕套使用一次后丢弃。

避孕套可以在柜台购买。

过敏反应和皮肤刺激

乳胶避孕套是唯一能防止包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在内的所有常见性传播感染 (STI) 的避孕药具。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。

必须正确地使用避孕套才是有效的。

这种方法需要勤快的性伴侣。

避孕凝胶

凝胶必须在性交前 1 小时内使用。

生殖器部位和阴道烧灼感和瘙痒、酵母菌感染和尿路感染

避孕海绵

海绵可以在性交前插入，24 小时内是有效的。性交后，必须将海绵至少保留 6 小时。使用一次后应将其丢弃。

海绵是可以在柜台购买的。

过敏反应或阴道干燥或刺激症状

海绵可能难以取出。它们必须在 30 小时后取出。

海绵的效果不如隔膜。

涂有杀精子霜或凝胶的隔膜（杀死精子）

女性在性交前 2 小时内插入一个隔膜。隔膜应该放置至少 6 到 8 小时，也可以放置 24 小时。对于大多数隔膜，医生会确定隔膜尺寸是否合适，并至少每年一次或在分娩后检查隔膜尺寸的合适度。SILCS 隔膜是一个例外。SILCS 隔膜是一种单一尺寸避孕屏障装置，不需要医生确定尺寸。

与隔膜一起使用的避孕药膏或凝胶可能会使插入变得麻烦。

过敏反应、生殖器部位和阴道刺激症状以及尿路感染

初次插入隔膜后，在每次性交之前，应将其他药膏或凝胶插入到阴道。

仅杀精剂

必须在每次性交前放置在阴道内至少 10 到 30 分钟，但不超过 1 小时

生殖器部位和阴道烧灼感、刺激和皮疹以及尿路感染

杀精剂由于效果有限，常与其他屏障法一起使用。

其他方法

宫内节育器

宫内节育器只需要每 10 年植入一次。

它们必须由医生植入或去除。

出血，很少出现疼痛

子宫穿孔

偶尔，宫内节育器会被排出。

易受孕期知晓（节律）法

女性通过以下一种或所有方法跟踪她们的受精日；

  • 使用日历

  • 几乎每天检查自己的宫颈黏液

  • 几乎每天检查她们的宫颈黏液、体温和其他症状

这种方法需要勤奋的女性和有规律的性交。月经周期不规则的女性不适用。

体外排精法

男人在射精前从阴道内抽出他们的阴茎。

需要自我控制和精确的时间。

这种方法不如其他方法可靠，因为精子可能会在射精前排出，而且男性可能不会在射精前抽出阴茎。

* 突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在相邻经期之间发生的出血。

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