避孕措施的比较
措施
便利性
副作用
其他考虑因素
激素避孕措施
皮下避孕植入物
植入物只需要每 3 年或可能长达 5 年植入一次。
医生将含有孕激素的小棒插入到手臂内侧的皮肤下。
第一年可能出现不规则出血或无月经周期
头痛，体重增加
使用限制通常少于含有雌激素的避孕药具。
去除埋植避孕剂需要皮肤切口。
注射孕激素（例如，醋酸甲羟孕酮）
每 12 周由医疗保健专业人员注射一次。
不规则出血（月经次数更多或更少），随着时间的推移发生次数减少
两年后，在使用注射剂期间通常没有月经
体重增加、头痛、情绪变化，以及骨密度暂时性下降
释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)
释放左炔诺孕酮的宫内节育器根据使用的类型，仅需每 3、5 或 8 年植入一次。
它们必须由医生植入或去除。
不规则出血和／或无月经
子宫穿孔
偶尔，宫内节育器会被排出。
通常需要每日口服。
复方口服避孕药（雌激素和孕激素），3 周内通常需每天口服，然后服用非活性药片，每天 1 次口服 1 周。
孕激素口服避孕药，需要每天服用。
需要定期去医院找医生续签处方。
口服避孕药： 突破性出血*（通常仅在使用的最初几个月发生）
可有恶心，腹胀，液体潴留，血压升高，乳房胀痛，偏头痛，体重增加，痤疮，和紧张情绪
增加血液粘稠度黏稠度，增加患子宫颈癌风险
仅含孕激素的口服避孕药： 不定期出血、非经期、头痛和体重增加
35 岁或以上且抽烟的女性不应服用口服避孕药。
服用口服避孕药的女性较少出现痛经、经前焦虑障碍（一种严重的经前综合征）、痤疮和异常子宫出血。她们也较少患上骨质疏松症和几种癌症（如子宫内膜癌和卵巢癌）。
女性每周使用一个新的皮肤贴剂，连续使用 3 周，然后将其去除，并停止使用 1 周。
需要定期去医院找医生续签处方。
类似于口服避孕药
在应用部位刺激皮肤
限制类似于口服避孕药。
根据女性开始使用皮肤贴剂的时间，她们可能需要在使用的第一周使用其他避孕方法。
女性每 3 周插入一次阴道环，然后将其去除，并停用 1 周。或者，将阴道环留在体内 4 或 5 周，然后取出，并使用新的更换。每次都要使用新的阴道环。
需要定期去医院找医生续签处方。
不规则出血发生不常见，其他同口服避孕药
限制类似于口服避孕药。
根据女性开始使用阴道环的时间，可能需要在使用阴道环的第一周内使用其他避孕方法。
阴道环可能会掉出。如果它们掉出，若 3 小时内重新置入，则不需要其他的节育方法。
屏障法
女性可以在性交之前 15 分钟至 40 小时插入宫颈帽。性交后，必须将宫颈帽留在原位至少 6 小时，但留在体内的时间不应超过 48 小时。
过敏反应和阴道刺激
这种方法不能在月经期间使用。
男性可在每次性行为之前戴上避孕套。避孕套应小心取出，以避免精液溢出。
将女用避孕套插入阴道，并小心地将阴茎引导至避孕套。
避孕套使用一次后丢弃。
避孕套可以在柜台购买。
过敏反应和皮肤刺激
乳胶避孕套是唯一能防止包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在内的所有常见性传播感染 (STI) 的避孕药具。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。
必须正确地使用避孕套才是有效的。
这种方法需要勤快的性伴侣。
避孕凝胶
凝胶必须在性交前 1 小时内使用。
生殖器部位和阴道烧灼感和瘙痒、酵母菌感染和尿路感染
—
海绵可以在性交前插入，24 小时内是有效的。性交后，必须将海绵至少保留 6 小时。使用一次后应将其丢弃。
海绵是可以在柜台购买的。
过敏反应或阴道干燥或刺激症状
海绵可能难以取出。它们必须在 30 小时后取出。
海绵的效果不如隔膜。
涂有杀精子霜或凝胶的隔膜（杀死精子）
女性在性交前 2 小时内插入一个隔膜。隔膜应该放置至少 6 到 8 小时，也可以放置 24 小时。对于大多数隔膜，医生会确定隔膜尺寸是否合适，并至少每年一次或在分娩后检查隔膜尺寸的合适度。SILCS 隔膜是一个例外。SILCS 隔膜是一种单一尺寸避孕屏障装置，不需要医生确定尺寸。
与隔膜一起使用的避孕药膏或凝胶可能会使插入变得麻烦。
过敏反应、生殖器部位和阴道刺激症状以及尿路感染
初次插入隔膜后，在每次性交之前，应将其他药膏或凝胶插入到阴道。
仅杀精剂
必须在每次性交前放置在阴道内至少 10 到 30 分钟，但不超过 1 小时
生殖器部位和阴道烧灼感、刺激和皮疹以及尿路感染
杀精剂由于效果有限，常与其他屏障法一起使用。
其他方法
铜宫内节育器
铜宫内节育器只需要每 10 年植入一次。
它们必须由医生植入或去除。
出血，很少出现疼痛
子宫穿孔
偶尔，宫内节育器会被排出。
女性通过以下一种或所有方法跟踪她们的受精日；
无
这种方法需要勤奋的女性和有规律的性交。月经周期不规则的女性不适用。
体外排精法
男人在射精前从阴道内抽出他们的阴茎。
需要自我控制和精确的时间。
无
这种方法不如其他方法可靠，因为精子可能会在射精前排出，而且男性可能不会在射精前抽出阴茎。
* 突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在相邻经期之间发生的出血。