避孕就是防止排卵（抑制卵巢释放卵子）或防止精子使卵子受精（受孕）或阻止受精卵附着在子宫内膜（着床）。
你知道吗……
避孕（节育）指预防怀孕。避孕方法可能是暂时的（例如避孕药或宫内节育器），也可能是永久的（旨在永久避免怀孕——例如输精管切除术或输卵管绝育术）。人工流产是一种中断妊娠的手术。它用于终止避孕失败或未避孕所造成的意外怀孕。
避孕方法有许多种。没有一种完全有效，但有些方法比另外一些方法要可靠得多。有效性往往取决于使用的避孕方法和人们遵守使用说明的严格程度。因此，避孕方法的有效性可以通过两种方式进行描述：
如果是大多数人使用的方法（典型使用），其预防怀孕的效果如何
如果完全遵循使用说明（完美使用），其预防怀孕的效果如何
例如，如果女性每天口服避孕药具（避孕药）（完美使用），则避孕效果显著。但是，忘记服用一些药片（典型使用）会降低效果。相比之下，一旦插入宫内节育器 (IUD)，在更换之前不需要采取其他措施。因此，通常来说，典型使用即完美使用。如果习惯于使用一种方法，人们往往会较为严格地遵循使用说明。久而久之，完美使用和典型使用的效果差异会逐渐减少。
避孕措施的效果如何？
措施
第一年完美使用情况下女性怀孕的百分比*
第一年典型使用情况下女性怀孕的百分比*
激素方法（使用雌激素和/或孕激素）
0.3%
9%
0.3%
9%
0.3%
9%
注射醋酸甲羟孕酮（一种孕激素）
0.2%
6%
植入皮下的避孕植入物
0.05%
与完美使用相同
释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)
0.2-0.6%，取决于使用的类型
与完美使用相同
工具避孕
2%，加外用（男用）避孕套
5%，加内置（女用）避孕套
18%，加外用（男用）避孕套
21%，加内置（女用）避孕套
含杀精剂的隔膜
6%
12%
10-13%
8%（有孩子的女性比例更高）
避孕凝胶
7%
14%
避孕海绵（持续释放杀精剂）
9%（对于没有怀孕史的女性）
20%（对于有怀孕史的女性）
12%（对于没有怀孕史的女性）
24%（对于有怀孕史的女性）
仅杀精剂
18%
28%
其他方法
0.6%
与完美使用相同
4% 或更高，取决于具体方法
24%
抽出方法（性交中断）
4%
22%
* 若不采用任何避孕措施，约 85% 的女性在频繁性生活的情况下会在一年内怀孕。
除了它的可靠程度，每个避孕性的方法有其他的优点和缺点。避孕方法的选择取决于偏好、对避孕可靠程度的要求和医疗注意事项。
尽管与其他方法相比，避孕套使用相关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）可预防所有常见的性传播感染 (STI)，包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。作为更安全的性行为的一部分，即使使用另一种避孕方法，也应同时使用避孕套。
如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕措施可能有助于防止意外怀孕。紧急避孕措施不应作为常规避孕方式使用。
避孕措施的比较
措施
便利性
副作用
其他考虑因素
激素避孕措施
皮下避孕植入物
植入物只需要每 3 年或可能长达 5 年植入一次。
医生将含有孕激素的小棒插入到手臂内侧的皮肤下。
第一年可能出现不规则出血或无月经周期
头痛，体重增加
使用限制通常少于含有雌激素的避孕药具。
去除埋植避孕剂需要皮肤切口。
注射孕激素（例如，醋酸甲羟孕酮）
每 12 周由医疗保健专业人员注射一次。
不规则出血（月经次数更多或更少），随着时间的推移发生次数减少
两年后，在使用注射剂期间通常没有月经
体重增加、头痛、情绪变化，以及骨密度暂时性下降
释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)
释放左炔诺孕酮的宫内节育器根据使用的类型，仅需每 3、5 或 8 年植入一次。
它们必须由医生植入或去除。
不规则出血和／或无月经
子宫穿孔
偶尔，宫内节育器会被排出。
通常需要每日口服。
复方口服避孕药（雌激素和孕激素），3 周内通常需每天口服，然后服用非活性药片，每天 1 次口服 1 周。
孕激素口服避孕药，需要每天服用。
需要定期去医院找医生续签处方。
口服避孕药： 突破性出血*（通常仅在使用的最初几个月发生）
可有恶心，腹胀，液体潴留，血压升高，乳房胀痛，偏头痛，体重增加，痤疮，和紧张情绪
增加血液粘稠度黏稠度，增加患子宫颈癌风险
仅含孕激素的口服避孕药： 不定期出血、非经期、头痛和体重增加
35 岁或以上且抽烟的女性不应服用口服避孕药。
服用口服避孕药的女性较少出现痛经、经前焦虑障碍（一种严重的经前综合征）、痤疮和异常子宫出血。她们也较少患上骨质疏松症和几种癌症（如子宫内膜癌和卵巢癌）。
女性每周使用一个新的皮肤贴剂，连续使用 3 周，然后将其去除，并停止使用 1 周。
需要定期去医院找医生续签处方。
类似于口服避孕药
在应用部位刺激皮肤
限制类似于口服避孕药。
根据女性开始使用皮肤贴剂的时间，她们可能需要在使用的第一周使用其他避孕方法。
女性每 3 周插入一次阴道环，然后将其去除，并停用 1 周。或者，将阴道环留在体内 4 或 5 周，然后取出，并使用新的更换。每次都要使用新的阴道环。
需要定期去医院找医生续签处方。
不规则出血发生不常见，其他同口服避孕药
限制类似于口服避孕药。
根据女性开始使用阴道环的时间，可能需要在使用阴道环的第一周内使用其他避孕方法。
阴道环可能会掉出。如果它们掉出，若 3 小时内重新置入，则不需要其他的节育方法。
屏障法
女性可以在性交之前 15 分钟至 40 小时插入宫颈帽。性交后，必须将宫颈帽留在原位至少 6 小时，但留在体内的时间不应超过 48 小时。
过敏反应和阴道刺激
这种方法不能在月经期间使用。
男性可在每次性行为之前戴上避孕套。避孕套应小心取出，以避免精液溢出。
将女用避孕套插入阴道，并小心地将阴茎引导至避孕套。
避孕套使用一次后丢弃。
避孕套可以在柜台购买。
过敏反应和皮肤刺激
乳胶避孕套是唯一能防止包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在内的所有常见性传播感染 (STI) 的避孕药具。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。
必须正确地使用避孕套才是有效的。
这种方法需要勤快的性伴侣。
避孕凝胶
凝胶必须在性交前 1 小时内使用。
生殖器部位和阴道烧灼感和瘙痒、酵母菌感染和尿路感染
—
海绵可以在性交前插入，24 小时内是有效的。性交后，必须将海绵至少保留 6 小时。使用一次后应将其丢弃。
海绵是可以在柜台购买的。
过敏反应或阴道干燥或刺激症状
海绵可能难以取出。它们必须在 30 小时后取出。
海绵的效果不如隔膜。
涂有杀精子霜或凝胶的隔膜（杀死精子）
女性在性交前 2 小时内插入一个隔膜。隔膜应该放置至少 6 到 8 小时，也可以放置 24 小时。对于大多数隔膜，医生会确定隔膜尺寸是否合适，并至少每年一次或在分娩后检查隔膜尺寸的合适度。SILCS 隔膜是一个例外。SILCS 隔膜是一种单一尺寸避孕屏障装置，不需要医生确定尺寸。
与隔膜一起使用的避孕药膏或凝胶可能会使插入变得麻烦。
过敏反应、生殖器部位和阴道刺激症状以及尿路感染
初次插入隔膜后，在每次性交之前，应将其他药膏或凝胶插入到阴道。
仅杀精剂
必须在每次性交前放置在阴道内至少 10 到 30 分钟，但不超过 1 小时
生殖器部位和阴道烧灼感、刺激和皮疹以及尿路感染
杀精剂由于效果有限，常与其他屏障法一起使用。
其他方法
铜宫内节育器
铜宫内节育器只需要每 10 年植入一次。
它们必须由医生植入或去除。
出血，很少出现疼痛
子宫穿孔
偶尔，宫内节育器会被排出。
女性通过以下一种或所有方法跟踪她们的受精日；
无
这种方法需要勤奋的女性和有规律的性交。月经周期不规则的女性不适用。
体外排精法
男人在射精前从阴道内抽出他们的阴茎。
需要自我控制和精确的时间。
无
这种方法不如其他方法可靠，因为精子可能会在射精前排出，而且男性可能不会在射精前抽出阴茎。
* 突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在相邻经期之间发生的出血。
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