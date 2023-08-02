提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
健康日
疾病

避孕概要

作者：Frances E. Casey, MD, MPH, Virginia Commonwealth University Medical Center
已审核/已修订 8月 2023
浏览专业版

避孕就是防止排卵（抑制卵巢释放卵子）或防止精子使卵子受精（受孕）或阻止受精卵附着在子宫内膜（着床）。

你知道吗……

  • 某些避孕措施的有效性，如避孕药或安全期避孕法，取决于遵守指导的程度。

避孕（节育）指预防怀孕。避孕方法可能是暂时的（例如避孕药或宫内节育器），也可能是永久的（旨在永久避免怀孕——例如输精管切除术输卵管绝育术）。人工流产是一种中断妊娠的手术。它用于终止避孕失败或未避孕所造成的意外怀孕。

避孕方法有许多种。没有一种完全有效，但有些方法比另外一些方法要可靠得多。有效性往往取决于使用的避孕方法和人们遵守使用说明的严格程度。因此，避孕方法的有效性可以通过两种方式进行描述：

  • 如果是大多数人使用的方法（典型使用），其预防怀孕的效果如何

  • 如果完全遵循使用说明（完美使用），其预防怀孕的效果如何

例如，如果女性每天口服避孕药具（避孕药）（完美使用），则避孕效果显著。但是，忘记服用一些药片（典型使用）会降低效果。相比之下，一旦插入宫内节育器 (IUD)，在更换之前不需要采取其他措施。因此，通常来说，典型使用即完美使用。如果习惯于使用一种方法，人们往往会较为严格地遵循使用说明。久而久之，完美使用和典型使用的效果差异会逐渐减少。

表格
表格

避孕措施的效果如何？

措施

第一年完美使用情况下女性怀孕的百分比*

第一年典型使用情况下女性怀孕的百分比*

激素方法（使用雌激素和/或孕激素）

口服避孕药

0.3%

9%

皮肤贴剂

0.3%

9%

阴道环

0.3%

9%

注射醋酸甲羟孕酮（一种孕激素）

0.2%

6%

植入皮下的避孕植入物

0.05%

与完美使用相同

释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)

0.2-0.6%，取决于使用的类型

与完美使用相同

工具避孕

避孕套

2%，加外用（男用）避孕套

5%，加内置（女用）避孕套

18%，加外用（男用）避孕套

21%，加内置（女用）避孕套

含杀精剂的隔膜

6%

12%

杀精剂宫颈帽

10-13%

8%（有孩子的女性比例更高）

避孕凝胶

7%

14%

避孕海绵（持续释放杀精剂）

9%（对于没有怀孕史的女性）

20%（对于有怀孕史的女性）

12%（对于没有怀孕史的女性）

24%（对于有怀孕史的女性）

仅杀精剂

18%

28%

其他方法

宫内节育器

0.6%

与完美使用相同

易受孕期知晓（节律）法

4% 或更高，取决于具体方法

24%

抽出方法（性交中断）

4%

22%

* 若不采用任何避孕措施，约 85% 的女性在频繁性生活的情况下会在一年内怀孕。

除了它的可靠程度，每个避孕性的方法有其他的优点和缺点。避孕方法的选择取决于偏好、对避孕可靠程度的要求和医疗注意事项。

尽管与其他方法相比，避孕套使用相关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）可预防所有常见的性传播感染 (STI)，包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。作为更安全的性行为的一部分，即使使用另一种避孕方法，也应同时使用避孕套。

如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕措施可能有助于防止意外怀孕。紧急避孕措施不应作为常规避孕方式使用。

表格
表格

避孕措施的比较

措施

便利性

副作用

其他考虑因素

激素避孕措施

皮下避孕植入物

植入物只需要每 3 年或可能长达 5 年植入一次。

医生将含有孕激素的小棒插入到手臂内侧的皮肤下。

第一年可能出现不规则出血或无月经周期

头痛，体重增加

使用限制通常少于含有雌激素的避孕药具。

去除埋植避孕剂需要皮肤切口。

注射孕激素（例如，醋酸甲羟孕酮）

每 12 周由医疗保健专业人员注射一次。

不规则出血（月经次数更多或更少），随着时间的推移发生次数减少

两年后，在使用注射剂期间通常没有月经

体重增加、头痛、情绪变化，以及骨密度暂时性下降

这种方法降低了患子宫（子宫内膜）癌盆腔炎缺铁性贫血的风险。

释放左炔诺孕酮的宫内节育器 (IUD)

释放左炔诺孕酮的宫内节育器根据使用的类型，仅需每 3、5 或 8 年植入一次。

它们必须由医生植入或去除。

不规则出血和／或无月经

子宫穿孔

偶尔，宫内节育器会被排出。

口服避孕药

通常需要每日口服。

复方口服避孕药（雌激素和孕激素），3 周内通常需每天口服，然后服用非活性药片，每天 1 次口服 1 周。

孕激素口服避孕药，需要每天服用。

需要定期去医院找医生续签处方。

口服避孕药： 突破性出血*（通常仅在使用的最初几个月发生）

可有恶心，腹胀，液体潴留，血压升高，乳房胀痛，偏头痛，体重增加，痤疮，和紧张情绪

增加血液粘稠度黏稠度，增加患子宫颈癌风险

仅含孕激素的口服避孕药： 不定期出血、非经期、头痛和体重增加

35 岁或以上且抽烟的女性不应服用口服避孕药。

某些疾病也禁止使用它们

服用口服避孕药的女性较少出现痛经经前焦虑障碍（一种严重的经前综合征）、痤疮和异常子宫出血。她们也较少患上骨质疏松症和几种癌症（如子宫内膜癌卵巢癌）。

皮肤贴剂

女性每周使用一个新的皮肤贴剂，连续使用 3 周，然后将其去除，并停止使用 1 周。

需要定期去医院找医生续签处方。

类似于口服避孕药

在应用部位刺激皮肤

限制类似于口服避孕药。

根据女性开始使用皮肤贴剂的时间，她们可能需要在使用的第一周使用其他避孕方法。

阴道环

女性每 3 周插入一次阴道环，然后将其去除，并停用 1 周。或者，将阴道环留在体内 4 或 5 周，然后取出，并使用新的更换。每次都要使用新的阴道环。

需要定期去医院找医生续签处方。

不规则出血发生不常见，其他同口服避孕药

限制类似于口服避孕药。

根据女性开始使用阴道环的时间，可能需要在使用阴道环的第一周内使用其他避孕方法。

阴道环可能会掉出。如果它们掉出，若 3 小时内重新置入，则不需要其他的节育方法。

屏障法

宫颈帽

女性可以在性交之前 15 分钟至 40 小时插入宫颈帽。性交后，必须将宫颈帽留在原位至少 6 小时，但留在体内的时间不应超过 48 小时。

过敏反应和阴道刺激

这种方法不能在月经期间使用。

避孕套

男性可在每次性行为之前戴上避孕套。避孕套应小心取出，以避免精液溢出。

将女用避孕套插入阴道，并小心地将阴茎引导至避孕套。

避孕套使用一次后丢弃。

避孕套可以在柜台购买。

过敏反应和皮肤刺激

乳胶避孕套是唯一能防止包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在内的所有常见性传播感染 (STI) 的避孕药具。由聚氨酯、聚异戊二烯或硅橡胶等合成材料制成的避孕套提供一定的保护，但它们更薄，更容易撕裂。

必须正确地使用避孕套才是有效的。

这种方法需要勤快的性伴侣。

避孕凝胶

凝胶必须在性交前 1 小时内使用。

生殖器部位和阴道烧灼感和瘙痒、酵母菌感染和尿路感染

避孕海绵

海绵可以在性交前插入，24 小时内是有效的。性交后，必须将海绵至少保留 6 小时。使用一次后应将其丢弃。

海绵是可以在柜台购买的。

过敏反应或阴道干燥或刺激症状

海绵可能难以取出。它们必须在 30 小时后取出。

海绵的效果不如隔膜。

涂有杀精子霜或凝胶的隔膜（杀死精子）

女性在性交前 2 小时内插入一个隔膜。隔膜应该放置至少 6 到 8 小时，也可以放置 24 小时。对于大多数隔膜，医生会确定隔膜尺寸是否合适，并至少每年一次或在分娩后检查隔膜尺寸的合适度。SILCS 隔膜是一个例外。SILCS 隔膜是一种单一尺寸避孕屏障装置，不需要医生确定尺寸。

与隔膜一起使用的避孕药膏或凝胶可能会使插入变得麻烦。

过敏反应、生殖器部位和阴道刺激症状以及尿路感染

初次插入隔膜后，在每次性交之前，应将其他药膏或凝胶插入到阴道。

仅杀精剂

必须在每次性交前放置在阴道内至少 10 到 30 分钟，但不超过 1 小时

生殖器部位和阴道烧灼感、刺激和皮疹以及尿路感染

杀精剂由于效果有限，常与其他屏障法一起使用。

其他方法

宫内节育器

宫内节育器只需要每 10 年植入一次。

它们必须由医生植入或去除。

出血，很少出现疼痛

子宫穿孔

偶尔，宫内节育器会被排出。

易受孕期知晓（节律）法

女性通过以下一种或所有方法跟踪她们的受精日；

  • 使用日历

  • 几乎每天检查自己的宫颈黏液

  • 几乎每天检查她们的宫颈黏液、体温和其他症状

这种方法需要勤奋的女性和有规律的性交。月经周期不规则的女性不适用。

体外排精法

男人在射精前从阴道内抽出他们的阴茎。

需要自我控制和精确的时间。

这种方法不如其他方法可靠，因为精子可能会在射精前排出，而且男性可能不会在射精前抽出阴茎。

* 突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在相邻经期之间发生的出血。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 计划生育：本网站提供有关避孕、人工流产和其他有关生殖主题的信息。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。