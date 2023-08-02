避孕就是防止排卵（抑制卵巢释放卵子）或防止精子使卵子受精（受孕）或阻止受精卵附着在子宫内膜（着床）。

你知道吗……

避孕（节育）指预防怀孕。避孕方法可能是暂时的（例如避孕药或宫内节育器），也可能是永久的（旨在永久避免怀孕——例如输精管切除术或输卵管绝育术）。人工流产是一种中断妊娠的手术。它用于终止避孕失败或未避孕所造成的意外怀孕。

避孕方法有许多种。没有一种完全有效，但有些方法比另外一些方法要可靠得多。有效性往往取决于使用的避孕方法和人们遵守使用说明的严格程度。因此，避孕方法的有效性可以通过两种方式进行描述：

如果是大多数人使用的方法（典型使用），其预防怀孕的效果如何

如果完全遵循使用说明（完美使用），其预防怀孕的效果如何

例如，如果女性每天口服避孕药具（避孕药）（完美使用），则避孕效果显著。但是，忘记服用一些药片（典型使用）会降低效果。相比之下，一旦插入宫内节育器 (IUD)，在更换之前不需要采取其他措施。因此，通常来说，典型使用即完美使用。如果习惯于使用一种方法，人们往往会较为严格地遵循使用说明。久而久之，完美使用和典型使用的效果差异会逐渐减少。

表格 避孕措施的效果如何？ 表格

除了它的可靠程度，每个避孕性的方法有其他的优点和缺点。避孕方法的选择取决于偏好、对避孕可靠程度的要求和医疗注意事项。

尽管与其他方法相比，避孕套使用相关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）可预防所有常见的性传播感染 (STI)，包括人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。作为更安全的性行为的一部分，即使使用另一种避孕方法，也应同时使用避孕套。

如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕措施可能有助于防止意外怀孕。紧急避孕措施不应作为常规避孕方式使用。

表格 避孕措施的比较 表格