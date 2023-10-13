skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

晕厥的某些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

严重的病因

心脏瓣膜病，如主动脉瓣狭窄二尖瓣狭窄或人工心脏瓣膜失效

心肌病（影响心脏肌肉的疾病），特别是肥厚型心肌病

运动过程中或结束后发生昏厥，随后迅速恢复

年轻人和老年人当中都有

经常出现在有心脏杂音的人群中

超声心动图检查（对心脏进行超声检查）

心率过缓（通常每分钟低于 35 次），老年人更常见

心率过快（通常每分钟大于 150 次）

无警示征兆昏厥，随后苏醒，马上恢复

在各种场合都有可能昏厥

有时发生于服用某种药物的人群，尤其是治疗心脏疾病如心脏节律异常的药物（抗心律失常药）

心电图检查，有时进行连续动态心电图检查（使用 Holter 监测仪，或使用事件监护仪进行更长时间记录）

有时验血检测钠、钾等电解质

肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）

经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快

有时出现轻度发热、咳血或休克

有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现

肺部 CT 血管造影或核扫描

有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）

心脏病发作（心肌梗死）

多见于老年患者

通常感觉胸部不适、消化不良、呼吸短促或恶心

ECG

血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量

发生一种重度过敏反应（过敏性休克），导致血压非常低

在某些触发过敏性反应的情况，如药物或虫咬，发生时或刚发生之后出现昏厥

过度出汗，肤色苍白

有无过敏史者均有发生

通常荨麻疹、哮喘，或身体的某部分水肿（称为血管神经性水肿）

过敏原测试

血糖水平低（低血糖

一系列症状，包括思绪混乱，颤抖和出汗之后出现昏厥

反应迟钝或思绪混乱一直持续至得到治疗

几乎全部发生于糖尿病患者

指尖血糖测试

输入葡萄糖液之后立即恢复

较轻微的病因

胸腔压力增大（如，在咳嗽、排尿或排便时用力）

在从事使胸腔压力增大的活动时发生昏厥

警示症状（如，头晕、恶心或出汗）

恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内，但病人可能会数小时内感觉不适）

仅医生查体

强烈的情绪波动（例如疼痛、恐惧，或看见血时感到窘迫）

在情绪剧烈波动时发生昏厥

警示症状（如，头晕、恶心或出汗）

恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内）

原因经常很明显

仅医生查体

偏头痛

发生昏厥前有时会出现一些感觉、视觉或其他功能障碍（称为先兆）

搏动性头痛，通常见于头部一侧

对光和/或声音敏感

仅医生查体

长时间站立

基于病史，病因明显

无其他症状

仅医生查体

妊娠

健康育龄女性人群

无其他症状

通常见于妊娠初期或未察觉到妊娠的妇女

尿妊娠试验

通气过度

昏厥前经常出现口周围或手指酸麻感

通常在大的情绪波动时或之后发生

可能不会被患者本人或他人意识到的呼吸加快

通常在青年人当中出现

仅医生查体

降压药（但很少使用 β-受体阻滞剂），如袢利尿剂和硝酸酯类

在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥

经检查站起时血压下降

医生的检查

有时进行倾斜台试验

通过影响心脏电活动而引起心跳不规则且加快的药物，例如抗精神病药（主要是吩噻嗪）、某些抗心律失常药、某些抗抑郁药和某些抗生素

有时心悸和有头重脚轻感

突然失去意识

医生的检查

ECG

自主神经系统（自动调节体内功能，如血压）功能障碍

在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥

经检查站起时血压下降

医生的检查

有时进行倾斜台试验

长期卧床引起的功能失调

在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥

经检查站起时血压下降

医生的检查

有时进行倾斜台试验

贫血

在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥

慢性疲劳

有时出现黑便或月经量过多

全血细胞计数

便（潜）血检查

*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 所有晕厥患者都需做心电图检查，可能会用放在手指上的传感器监测血氧水平（脉搏血氧测定法）。

CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。

在这些主题中