晕厥的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
严重的病因
心肌病（影响心脏肌肉的疾病），特别是肥厚型心肌病
运动过程中或结束后发生昏厥，随后迅速恢复
年轻人和老年人当中都有
经常出现在有心脏杂音的人群中
超声心动图检查（对心脏进行超声检查）
心率过缓（通常每分钟低于 35 次），老年人更常见
心率过快（通常每分钟大于 150 次）
无警示征兆昏厥，随后苏醒，马上恢复
在各种场合都有可能昏厥
有时发生于服用某种药物的人群，尤其是治疗心脏疾病如心脏节律异常的药物（抗心律失常药）
心电图检查，有时进行连续动态心电图检查（使用 Holter 监测仪，或使用事件监护仪进行更长时间记录）
有时验血检测钠、钾等电解质
肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）
经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快
有时出现轻度发热、咳血或休克
有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现
肺部 CT 血管造影或核扫描
有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）
心脏病发作（心肌梗死）
多见于老年患者
通常感觉胸部不适、消化不良、呼吸短促或恶心
ECG
血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量
发生一种重度过敏反应（过敏性休克），导致血压非常低
在某些触发过敏性反应的情况，如药物或虫咬，发生时或刚发生之后出现昏厥
过度出汗，肤色苍白
有无过敏史者均有发生
通常荨麻疹、哮喘，或身体的某部分水肿（称为血管神经性水肿）
过敏原测试
血糖水平低（低血糖）
一系列症状，包括思绪混乱，颤抖和出汗之后出现昏厥
反应迟钝或思绪混乱一直持续至得到治疗
几乎全部发生于糖尿病患者
指尖血糖测试
输入葡萄糖液之后立即恢复
较轻微的病因
胸腔压力增大（如，在咳嗽、排尿或排便时用力）
在从事使胸腔压力增大的活动时发生昏厥
警示症状（如，头晕、恶心或出汗）
恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内，但病人可能会数小时内感觉不适）
仅医生查体
强烈的情绪波动（例如疼痛、恐惧，或看见血时感到窘迫）
在情绪剧烈波动时发生昏厥
警示症状（如，头晕、恶心或出汗）
恢复迅速，但不是立即恢复（在 5 到 15 分钟之内）
原因经常很明显
仅医生查体
发生昏厥前有时会出现一些感觉、视觉或其他功能障碍（称为先兆）
搏动性头痛，通常见于头部一侧
对光和/或声音敏感
仅医生查体
长时间站立
基于病史，病因明显
无其他症状
仅医生查体
妊娠
健康育龄女性人群
无其他症状
通常见于妊娠初期或未察觉到妊娠的妇女
尿妊娠试验
通气过度
昏厥前经常出现口周围或手指酸麻感
通常在大的情绪波动时或之后发生
可能不会被患者本人或他人意识到的呼吸加快
通常在青年人当中出现
仅医生查体
降压药（但很少使用 β-受体阻滞剂），如袢利尿剂和硝酸酯类
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
通过影响心脏电活动而引起心跳不规则且加快的药物，例如抗精神病药（主要是吩噻嗪）、某些抗心律失常药、某些抗抑郁药和某些抗生素
有时心悸和有头重脚轻感
突然失去意识
医生的检查
ECG
自主神经系统（自动调节体内功能，如血压）功能障碍
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
长期卧床引起的功能失调
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
经检查站起时血压下降
医生的检查
有时进行倾斜台试验
贫血
在坐起或站起几分钟之内出现头晕随后昏厥
慢性疲劳
有时出现黑便或月经量过多
全血细胞计数
便（潜）血检查
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 所有晕厥患者都需做心电图检查，可能会用放在手指上的传感器监测血氧水平（脉搏血氧测定法）。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。