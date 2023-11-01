二尖瓣狭窄几乎总是归因于

风湿热是儿童时期发生的一种疾病，有时继发于未治疗的脓毒性咽喉炎‭或猩红热。得益于抗生素在感染治疗中的广泛应用，目前风湿热在北美和西欧已很少见。在这些地区，二尖瓣狭窄常发生于那些年轻时未应用抗生素，或从一些未应用抗生素地区移民来的老年人。在这些地区，风湿热很普遍，成人、青年甚至儿童都可能发生二尖瓣狭窄。典型的风湿热引起的二尖瓣狭窄，瓣膜常部分融合。

在一些老年人中，瓣膜会退化并累积钙沉积物。在这些人中，二尖瓣狭窄往往不那么严重。

先天性二尖瓣狭窄极为罕见。除非进行外科手术，否则发病的婴儿很少能存活超过 2 岁。