咯血的某些原因和特点
病因
临床特征*
检查†
使用抗凝剂（如用于治疗肺动脉栓塞，腿部静脉血栓，或心房颤动或减少某些心脏手术后的血栓风险）
使用溶解血栓的药物（溶栓药物，用于治疗心脏病发作或中风）
有时出血来自其他部位，如鼻或消化道（见于便血）
见于使用抗凝剂或溶栓药物的患者
有时有凝血障碍的家族史
评估凝血功能的血液学检查
慢性咳嗽和粘痰产生的患者，有反复感染史
胸部高分辨率CT
有时使用支气管镜检
支气管炎
急性： 有痰或无痰的咳嗽（排痰性和非排痰性），有时有上呼吸道感染的症状（如鼻塞）
慢性： 吸烟者或已知患有慢性阻塞性肺病的人连续 2 年在每月的大部分时间内或每年有 3 个月存在排痰性咳嗽
急性： 医生的检查
慢性： 胸部 X 线检查
某些持久的肺部感染（累及肺部的结核病、真菌感染、寄生虫感染，或梅毒）
与传染源接触过的人出现发热、咳嗽、盗汗和体重减轻
通常有因存在某种疾病或使用药物削弱免疫系统（免疫抑制）的病史
胸部 X 线检查
胸部 CT 扫描
检查痰样或通过支气管镜获得的肺液样本
异物长期存在并且尚未被识别
没有上呼吸道感染症状的慢性咳嗽（通常是在婴儿或幼儿）
有时发热。
胸部 X 线检查
有时使用支气管镜检
粉红色泡沫痰，有时带有血丝
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现
通过听诊器可闻及肺部积水声
通常有腿部肿胀（水肿）
胸部 X 线检查
有时利用血液检查去测量一种当心肌收缩时产生的物质，名为脑利尿钠肽（BNP）
有时进行超声心动图检查
通常发热 1 周或更多周
咳嗽、盗汗、食欲减退和体重下降
牙列不良
胸部 X 线检查
有时 CT 或支气管镜检查
盗汗和体重下降
通常在有大量吸烟史的中年或老年人
胸部 X 线检查
计算机断层扫描 (CT)
支气管镜
发热，生病的感觉，咳痰，呼吸困难
深呼吸时突然出现胸痛
通过听诊器听到某些异常呼吸音
胸部 X 线检查
肺栓塞（肺动脉突然受阻，通常是血凝块引起的）
突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化
气短
心率快和呼吸频率加快
常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史
专业肺部影像学检查，如 CT 血管造影或通气/灌注 (V/Q) 扫描
疲劳和体重下降
有时尿中有血
有时气短
有时腿部肿胀（水肿）
肾或肺组织活检
寻找疾病特异性抗体（抗肾小球基底膜抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体）的血液学检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
†如果患者咯血，医生始终会拍摄胸部 X 光片并在手指上放置传感器测量血液中的氧气水平（脉搏血氧测定法）。
CT=计算机断层扫描。