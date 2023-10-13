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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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咯血的某些原因和特点

病因

临床特征*

检查†

凝血障碍

使用抗凝剂（如用于治疗肺动脉栓塞，腿部静脉血栓，或心房颤动或减少某些心脏手术后的血栓风险）

使用溶解血栓的药物（溶栓药物，用于治疗心脏病发作或中风）

有时出血来自其他部位，如鼻或消化道（见于便血）

见于使用抗凝剂或溶栓药物的患者

有时有凝血障碍的家族史

评估凝血功能的血液学检查

支气管扩张

慢性咳嗽和粘痰产生的患者，有反复感染史

胸部高分辨率CT

有时使用支气管镜检

支气管炎

急性： 有痰或无痰的咳嗽（排痰性和非排痰性），有时有上呼吸道感染的症状（如鼻塞）

慢性： 吸烟者或已知患有慢性阻塞性肺病的人连续 2 年在每月的大部分时间内或每年有 3 个月存在排痰性咳嗽

急性： 医生的检查

慢性： 胸部 X 线检查

某些持久的肺部感染（累及肺部的结核病、真菌感染、寄生虫感染，或梅毒）

与传染源接触过的人出现发热、咳嗽、盗汗和体重减轻

通常有因存在某种疾病或使用药物削弱免疫系统（免疫抑制）的病史

胸部 X 线检查

胸部 CT 扫描

检查痰样或通过支气管镜获得的肺液样本

异物长期存在并且尚未被识别

没有上呼吸道感染症状的慢性咳嗽（通常是在婴儿或幼儿）

有时发热。

胸部 X 线检查

有时使用支气管镜检

心力衰竭

粉红色泡沫痰，有时带有血丝

呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现

通过听诊器可闻及肺部积水声

通常有腿部肿胀（水肿）

胸部 X 线检查

有时利用血液检查去测量一种当心肌收缩时产生的物质，名为脑利尿钠肽（BNP）

有时进行超声心动图检查

肺脓肿

通常发热 1 周或更多周

咳嗽、盗汗、食欲减退和体重下降

牙列不良

胸部 X 线检查

有时 CT 或支气管镜检查

肺癌

盗汗和体重下降

通常在有大量吸烟史的中年或老年人

胸部 X 线检查

计算机断层扫描 (CT)

支气管镜

肺炎

发热，生病的感觉，咳痰，呼吸困难

深呼吸时突然出现胸痛

通过听诊器听到某些异常呼吸音

胸部 X 线检查

肺栓塞（肺动脉突然受阻，通常是血凝块引起的）

突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化

气短

心率快和呼吸频率加快

常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史

专业肺部影像学检查，如 CT 血管造影或通气/灌注 (V/Q) 扫描

肺血管炎（比如肺出血肾炎综合征肉芽肿性多血管炎

疲劳和体重下降

有时尿中有血

有时气短

有时腿部肿胀（水肿）

肾或肺组织活检

寻找疾病特异性抗体（抗肾小球基底膜抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体）的血液学检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

†如果患者咯血，医生始终会拍摄胸部 X 光片并在手指上放置传感器测量血液中的氧气水平（脉搏血氧测定法）。

CT=计算机断层扫描。

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