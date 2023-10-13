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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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耳鸣的某些原因和特点

病因

临床特征*

诊断方法

主观性耳鸣（通常是持续声音，有时伴有某种程度的听力损失）

听觉损伤（噪声性耳聋

工作或休闲运动时接触噪声史

听力损失

听力图

衰老（老年性耳聋

渐进性听力损失，往往有家族史

听力图

气压伤（由于压力突然变化导致的耳损伤）

过去曾明确暴露于升高的气压或水压

听力图

脑瘤（例如前庭神经鞘瘤脑膜瘤），或是像多发性硬化中风等疾病

耳鸣常发生在一只耳朵，伴有听力损失

有时会出现其它神经系统异常

听力图

钆增强型MRI

药物（尤其是阿司匹林、氨基糖苷类抗生素、某些利尿剂、某些化疗药物，包括顺铂）

开始用药后不久双耳开始耳鸣

除了阿司匹林外，其它药物还可能导致听力损失

使用氨基糖苷类抗生素，可出现头晕和平衡问题

听力图

咽鼓管功能不全

往往有长期的听力下降和经常感冒，以及搭飞机或其它气压变化导致的耳部问题

可能是单耳或双耳（通常一只耳朵比另一只耳朵问题更多）

鼓室

听力图

感染（如中耳炎迷路炎脑膜炎梅毒

此类感染史

听力图

有时进行其他检查（例如，如果怀疑脑膜炎，进行腰椎穿刺）

美尼尔氏病

单耳耳聋、耳鸣和/或肿胀反复发作和重度眩晕

前庭测试

钆增强MRI，以排除前庭神经鞘瘤

听力图

耳道梗阻（因耳垢、异物或外耳炎）

仅一只耳朵受影响

耳朵检查时可见明显异常，包括外耳炎导致的耳溢液

仅进行医生检查

客观性耳鸣（通常为搏动性或间歇性）

硬脑膜动脉和静脉（动静脉）畸形

仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣

通常没有其它症状

可能在检查过程中在头骨听到嗡嗡声或搏动性噪音

磁共振血管造影（MRA）、CT 血管造影（CTA）或常规血管造影

腭或中耳肌肉痉挛

不规则滴答声或机械性噪音

其它可能的神经症状（当痉挛原因是神经系统疾病时，如多发性硬化）

出现症状时，腭和/或耳膜可能移动

有时 MRI

鼓室

颈动脉或颈静脉中的湍流血流

检查期间可能在颈部听到嗡嗡声或搏动性噪音

当医生在颈静脉上推压和/或患者将头转向一侧时噪音可能会停止

有时，仅进行医生检查

有时行CT静脉造影和CT血管造影

中耳血管肿瘤（如血管球瘤）

仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣

检查期间，患耳可能听到搏动性噪声

有时医生在借助光线查看耳朵时，能够看到鼓膜后面的肿瘤

CT 扫描

磁共振成像(MRI)

血管造影（通常在术前完成）

听力图

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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