耳鸣的某些原因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
主观性耳鸣（通常是持续声音，有时伴有某种程度的听力损失）
听觉损伤（噪声性耳聋）
工作或休闲运动时接触噪声史
听力损失
听力图
衰老（老年性耳聋）
渐进性听力损失，往往有家族史
听力图
气压伤（由于压力突然变化导致的耳损伤）
过去曾明确暴露于升高的气压或水压
听力图
耳鸣常发生在一只耳朵，伴有听力损失
有时会出现其它神经系统异常
听力图
钆增强型MRI
药物（尤其是阿司匹林、氨基糖苷类抗生素、某些利尿剂、某些化疗药物，包括顺铂）
开始用药后不久双耳开始耳鸣
除了阿司匹林外，其它药物还可能导致听力损失
使用氨基糖苷类抗生素，可出现头晕和平衡问题
听力图
咽鼓管功能不全
往往有长期的听力下降和经常感冒，以及搭飞机或其它气压变化导致的耳部问题
可能是单耳或双耳（通常一只耳朵比另一只耳朵问题更多）
鼓室
听力图
此类感染史
听力图
有时进行其他检查（例如，如果怀疑脑膜炎，进行腰椎穿刺）
单耳耳聋、耳鸣和/或肿胀反复发作和重度眩晕
前庭测试
钆增强MRI，以排除前庭神经鞘瘤
听力图
耳道梗阻（因耳垢、异物或外耳炎）
仅一只耳朵受影响
耳朵检查时可见明显异常，包括外耳炎导致的耳溢液
仅进行医生检查
客观性耳鸣（通常为搏动性或间歇性）
硬脑膜动脉和静脉（动静脉）畸形
仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣
通常没有其它症状
可能在检查过程中在头骨听到嗡嗡声或搏动性噪音
磁共振血管造影（MRA）、CT 血管造影（CTA）或常规血管造影
腭或中耳肌肉痉挛
不规则滴答声或机械性噪音
其它可能的神经症状（当痉挛原因是神经系统疾病时，如多发性硬化）
出现症状时，腭和/或耳膜可能移动
有时 MRI
鼓室
颈动脉或颈静脉中的湍流血流
检查期间可能在颈部听到嗡嗡声或搏动性噪音
当医生在颈静脉上推压和/或患者将头转向一侧时噪音可能会停止
有时，仅进行医生检查
有时行CT静脉造影和CT血管造影
中耳血管肿瘤（如血管球瘤）
仅一只耳朵出现持续的搏动性耳鸣
检查期间，患耳可能听到搏动性噪声
有时医生在借助光线查看耳朵时，能够看到鼓膜后面的肿瘤
CT 扫描
磁共振成像(MRI)
血管造影（通常在术前完成）
听力图
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。