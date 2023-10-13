哮喘的某些原因和特点
病因
临床特征*
检查†
咳嗽
有时是上呼吸道感染的症状（如鼻塞）
一般无肺部疾病史
医生的检查
突发哮喘，通常是暴露于已知或未知的过敏原（如花粉）30分钟之内发生
常有鼻塞、荨麻疹，眼睛痒，打喷嚏
医生的检查
通常有哮喘病史
自发哮喘或暴露于特定刺激（如花粉或其他过敏原，上呼吸道感染，感冒或运动）后哮喘
医生的检查
有时以下一个或多个的检查：
细支气管炎（下呼吸道感染）
18 个月以下的儿童
通常发生在北半球的 11 月到 4 月
通常有上呼吸道感染的症状（如鼻塞和发热）和呼吸急促
医生的检查
慢性阻塞性肺疾病急性发作
中年或老年人
已有慢性阻塞性肺疾病的患者
通常有大量吸烟史
呼吸困难
胸部 X 线检查
异物吸入
突发高调的哮喘或咳嗽（发生人群通常为婴儿或幼儿），没有上呼吸道感染、发热或其他疾病的症状
胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描
胃食管反流病 (GERD) 有胃内容物反复返流入肺（慢性吸入）
慢性或反复发作的哮喘
通常胸部（胃灼热）或腹部烧灼样痛，在吃特定的食物、运动或平躺时加重
感到有酸味，尤其在睡醒时
声音嘶哑
半夜或清晨咳嗽
无上呼吸道感染或过敏症状
有时只有通过医生的检查
有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失
有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查）
有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）
通常会腿部肿胀（水肿）
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现
通过听诊器可闻及肺部积水声
胸部 X 线检查
有时利用血液检查去测量脑利尿钠肽（BNP），一种当心肌收缩时产生的物质
有时进行超声心动图检查
吸入刺激物
工作时暴露于刺激物后（职业暴露）或使用清洁产品不当时突发哮喘
医生的检查
吸气和呼气时哮喘，尤其是发生在有危险因素或癌症迹象（如吸烟，盗汗，体重减轻，及咯血史）的患者
胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描
药物（如血管紧张素转化酶抑制剂、β受体阻滞剂、阿司匹林、以及其他非甾体类抗炎药）
通常发生在最近开始使用新的药物的患者，最常发生在有气道梗阻史的患者（如同发生哮喘）
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会利用放置在手指上的传感器测量患者血氧水平（脉搏血氧测定法）。医生一般会行胸部 X 线检查检查，除非症状明确是某种已确诊的慢性疾病的轻度急性发作。
ACE=血管紧张素转化酶；COPD=慢性阻塞性肺疾病；CT=计算机断层扫描；GERD=胃食管反流病；NSAIDs=非甾体类抗炎药。