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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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哮喘的某些原因和特点

病因

临床特征*

检查†

急性支气管炎

咳嗽

有时是上呼吸道感染的症状（如鼻塞）

一般无肺部疾病史

医生的检查

过敏反应

突发哮喘，通常是暴露于已知或未知的过敏原（如花粉）30分钟之内发生

常有鼻塞、荨麻疹，眼睛痒，打喷嚏

医生的检查

哮喘

通常有哮喘病史

自发哮喘或暴露于特定刺激（如花粉或其他过敏原，上呼吸道感染，感冒或运动）后哮喘

医生的检查

有时以下一个或多个的检查：

  • 评估肺功能是否良好的检查（肺功能检查

  • 气体峰流速测量（呼出气体的速度能有多快）

  • 运动前后或注射乙酰甲胆碱（一种能使气道缩窄的药物）后肺功能测试

  • 有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物）来判断症状是否消失

细支气管炎（下呼吸道感染）

18 个月以下的儿童

通常发生在北半球的 11 月到 4 月

通常有上呼吸道感染的症状（如鼻塞和发热）和呼吸急促

医生的检查

慢性阻塞性肺疾病急性发作

中年或老年人

已有慢性阻塞性肺疾病的患者

通常有大量吸烟史

呼吸困难

胸部 X 线检查

异物吸入

突发高调的哮喘或咳嗽（发生人群通常为婴儿或幼儿），没有上呼吸道感染、发热或其他疾病的症状

胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描

支气管镜

胃食管反流病 (GERD) 有胃内容物反复返流入肺（慢性吸入）

慢性或反复发作的哮喘

通常胸部（胃灼热）或腹部烧灼样痛，在吃特定的食物、运动或平躺时加重

感到有酸味，尤其在睡醒时

声音嘶哑

半夜或清晨咳嗽

无上呼吸道感染或过敏症状

有时只有通过医生的检查

有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失

有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查

有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）

心力衰竭

通常会腿部肿胀（水肿）

呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现

通过听诊器可闻及肺部积水声

胸部 X 线检查

有时利用血液检查去测量脑利尿钠肽（BNP），一种当心肌收缩时产生的物质

有时进行超声心动图检查

吸入刺激物

工作时暴露于刺激物后（职业暴露）或使用清洁产品不当时突发哮喘

医生的检查

肺肿瘤

吸气和呼气时哮喘，尤其是发生在有危险因素或癌症迹象（如吸烟，盗汗，体重减轻，及咯血史）的患者

胸部 X 线检查或胸部 CT 扫描

支气管镜

药物（如血管紧张素转化酶抑制剂、β受体阻滞剂、阿司匹林、以及其他非甾体类抗炎药）

通常发生在最近开始使用新的药物的患者，最常发生在有气道梗阻史的患者（如同发生哮喘）

医生的检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 医生通常会利用放置在手指上的传感器测量患者血氧水平（脉搏血氧测定法）。医生一般会行胸部 X 线检查检查，除非症状明确是某种已确诊的慢性疾病的轻度急性发作。

ACE=血管紧张素转化酶；COPD=慢性阻塞性肺疾病；CT=计算机断层扫描；GERD=胃食管反流病；NSAIDs=非甾体类抗炎药。

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