婴儿和儿童便秘的一些身体原因和特点
病因
临床特征*
检查
肛门出生缺陷
肛门位置异常
肛门口与生殖器的距离少于正常距离
进行测量，从而确定肛门口的精确位置
肛门狭窄（肛门窄小）
在出生后的最初 24–48 小时内的首次排便（称为胎便）延迟
暴发性排便且排便疼痛
腹部肿胀
肛门外观或位置异常
医生的检查
肛门开口阻塞（肛门直肠畸形）
腹部肿胀
无排便
医生检查时检出肛门堵塞
出生后不久由医生完成检查
脊髓问题
脊膜脊髓膨出（脊柱裂的最重度形式）
出生时在背部脊髓突出部位观察到红肿
腿部反射或肌张力减弱
肛门无正常反射（轻触时收紧，称为肛门反射）
对低位脊柱进行普通 X 线检查
脊柱的 MRI 检查
隐性脊柱裂（脊柱骨成形不全）
出生时观察到缺陷处皮肤上有一丛毛发或凹陷
脊柱的 MRI 检查
脊髓栓系（在胎儿发育过程中，脊髓卡在脊柱下端而未能向上移到正常位置）
走路问题、腿部疼痛或无力和背痛
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
尾骨存在肿瘤（骶骨畸胎瘤），或存在其他脊髓肿瘤
背痛、走路问题、腿部疼痛或无力
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
脊柱或脊髓感染
背痛、走路问题、腿部疼痛或无力
发热
小便失禁
脊柱的 MRI 检查
激素、代谢或电解质疾病
尿崩症（由于抗利尿激素的问题，抗利尿激素有助于调节体内的含水量）
过度干渴和过度哭闹，可通过让儿童饮水缓解
过度排出稀释尿
体重减轻和呕吐
进行尿检和血检，以测量尿液和血液的稀释情况（渗透压）
进行血检以测量抗利尿激素水平
高钙血症（血液中钙水平异常高）
恶心和呕吐、食欲不振、体重减轻、肌无力和腹痛
过度干渴和过度排尿
进行血检以测量钙水平
低钾血症（血液中钾水平异常低）
肌无力
过度排尿和脱水
生长未及预期（发育停滞）
可能使用利尿药或某些抗生素
进行血检以测量电解质水平
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
喂食不佳
心率过缓
新生儿颅骨间存在较大的软间隙（囱门）且肌张力减弱
皮肤干燥、畏寒、疲劳和黄疸
验血以测量甲状腺激素水平
肠道疾病
首次排便延迟
体重增长不良或发育停滞
频发肺炎
发汗试验
可能要进行基因检测以便确诊
首次排便延迟
腹部肿胀
呕吐物呈绿色或黄色，表明包含胆汁
医生检查时检出肛门窄小
直肠充钡（钡灌肠）后对下消化道进行 X 线检查
测量肛门和直肠内部的压力（测压法）
直肠活检
呕吐
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
便检
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
腹痛
胃气胀
体重减轻
疲劳
血液化验
内镜检查
长期（慢性）腹痛
腹泻和便秘反复发生
排便后感觉未完全排空
评估排便方式及疼痛时间和特征
通过病史、体检排除其他疾病，并可能进行血检、便检、成像或结肠镜检查
假性梗阻（引起堵塞症状但未检出堵塞）
恶心和呕吐
腹痛和腹部肿胀
腹部 X 线检查
进行相关检查以评估肠功能如何（肠蠕动检查）
腹部肿瘤
体重减轻、盗汗和发热
腹部肿胀或疼痛
医生检查时检出腹部肿块
磁共振成像(MRI)
药物副作用
使用具有抗胆碱能作用的药物（例如抗组胺药）、抗抑郁药、化疗药物或阿片类药物
使用可引起便秘的药物
医生的检查
毒素性
吮吸能力突降
肌张力减弱
12 个月大之前有时食用蜂蜜
便中肉毒杆菌毒素检测
常无症状
可能出现腹痛、疲劳和易怒
发育倒退
血液检测铅的水平
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
BM=排便；MRI=磁共振成像。