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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些严重的药物不良反应

药物不良反应

药物类型

举例

贫血（由红细胞生成减少或破坏增加导致）

某些抗生素

氯霉素

用以治疗本身 G6PD 缺乏的人的疟疾或肺结核的药物

氯喹

异烟肼

伯氨喹

血管性水肿（导致呼吸困难的唇、舌、喉水肿）

ACE 抑制剂

卡托普利

Enalapril

赖诺普利

骨折

质子泵抑制剂

艾美拉唑

兰索拉唑

奥美拉唑

血栓

节育药物（全部剂型，包括贴剂和片剂）

屈螺酮/炔雌醇

诺孕曲明/炔雌醇

意识障碍及嗜睡

镇静剂，包括多种抗组胺类药

苯海拉明

抗抑郁药（尤其用于老年人）

阿米替林

丙咪嗪

白细胞生成减少，感染风险增加

某些抗精神病药

氯氮平

化疗药物

环磷酰胺

巯基嘌呤

甲氨蝶呤

长春碱

一些甲状腺疾病用药

丙基硫氧嘧啶

肾脏损害

非甾体类抗炎药（反复大量使用）

布洛芬

萘普生

氨基糖苷类抗生素

庆大霉素

妥布霉素

某些化疗药物

顺铂

甲氨蝶呤

抗真菌药物

两性霉素B

一些其他抗生素

四环素（旧式）

万古霉素

肝损害

某些止痛药

对乙酰氨基酚（过量使用）

某些抗结核药

异烟肼

铁补充剂（过量使用）

硫酸亚铁、富马酸亚铁

抗抑郁药

度洛西汀

抗生素

四环素

肌肉组织破坏（横纹肌溶解

他汀类药物

Atorvastatin

辛伐他汀

胃或肠道溃疡（伴或不伴随出血）

NSAID

阿司匹林

布洛芬

萘普生

抗凝药

肝素

华法林

双膦酸盐类

阿仑膦酸

利塞膦酸

中毒性表皮坏死松解症

某些抗生素

青霉素类

喹诺酮类

磺胺类

抗惊厥药物

苯妥英

丙戊酸

室性心动过速

抗心律失常药

胺碘达隆

普鲁卡因胺

索他洛尔

抗精神病药物

氯丙嗪

氟哌啶醇

ACE=血管紧张素转换酶；G6PD=葡萄糖-6-磷酸脱氢酶；NSAIDs=非甾体类抗炎药。

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