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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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加速老化的疾病

作者：Richard G. Stefanacci, DO, MGH, MBA, Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health
已审核/已修订 4月 2024
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某些疾病对身体的影响和衰老相似。科学家研究这些疾病试图找到衰老的原因。例如，他们确定了这些疾病中存在缺陷的基因，并将其与老年人的相同基因进行比较。

（也请参阅衰老概述。)

早衰综合征

早衰综合征是极罕见的疾病，导致未成年人衰老并缩短寿命。

早衰综合征，老化过程大大加速了。患儿会出现老年人所有的外部表征，包括脱发、驼背，皮肤干燥、失去弹性和皱纹。然而，和正常衰老不同的是，卵巢和睾丸的功能加速失活，导致不孕不育。女性患儿没有月经现象。患儿明显矮小。所以，早衰综合征并不是严格意义上的老化加速。

早衰综合征有不同种类。在 Hutchinson-Gilford 综合征和维尔纳综合征中，中枢神经系统几乎不受影响，所以许多日常活动不太会受限，除非发生中风

Hutchinson-Gilford 综合征（早老症）

Hutchinson-Gilford 综合征始于儿童早期。它是由于基因异常引起的，但很少遗传。也就是说，基因异常（突变）在受影响的人身上自行发生。它导致皮肤失去弹性，出现皱纹，脱发以及其他衰老可能导致的情况（比如心脏、肾脏和肺脏的疾病以及骨质疏松）。身体成长不正常，看起来头部过小。大多数患有 Hutchinson-Gilford 综合征的儿童在青少年时期死亡。通常是由心脏病突发或中风导致。已经确定了导致这种疾病的突变，现在可以使用药物治疗来治疗这种罕见疾病。

Werner 综合征

维尔纳综合征是一种在青春期或成年早期发病的遗传性疾病。它导致皮肤失去弹性，出现皱纹、脱发以及其他衰老可能导致的情况，包括

唐氏综合征

唐氏综合征较早衰样综合征更为常见。它也会导致年轻患者身上出现典型的老年问题：

和早老症不同，唐氏综合征主要损害中枢神经系统。它常常导致智力残疾，在生命后期导致阿尔茨海默病症状。而且，通过尸解及显微镜检查，患者脑组织的变化和阿尔茨海默病患者的相同。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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