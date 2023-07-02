医生如何诊断癌症？
医生可能会根据以下情况怀疑你患有癌症：
您的症状
体格检查
癌症筛查检测的结果（在症状出现之前进行癌症检测）
为了确诊，医生会做检测。他们将使用检测结果诊断（识别）癌症。
医生还将进行检测以查看癌症分期（I 期、II 期、III 期或 IV 期）。分期描述癌症的大小，以及是否已经扩散到身体的其它部位。
什么检测可以筛查癌症？
筛查检测是医生在你没有任何症状时进行的检测。如果医生根据你的年龄、性别、家族史、健康状况或生活方式，认为你有较高的患癌风险，则医生可能建议进行筛查。
医生对不同的癌症使用不同的筛查检测。一些筛查检测可以帮助挽救生命，但只有某些筛查检测是可靠的。
某些常见的筛查检测包括：
医生可以在以下情况下做筛查检测：
在常规体检时进行
在诊所就诊时进行
在必须提前安排的程序中进行
即使筛查检测为阳性，医生通常也无法确定你是否患有癌症。医生会做更具体的检测以了解你是否患有癌症。
什么检测可以诊断癌症？
如果医生怀疑癌症，他们通常会进行体内成像检查，如 X 线、超声波、CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）扫描。为了确定诊断，医生将做：
活检（取组织样本）并在显微镜下查看样本
分期检测
当医生确诊癌症时，他们会进行检测以确定分期阶段。分期阶段告诉他们癌症的位置和大小。分期阶段还会告诉他们癌症是否已生长并扩散到身体其它部位。了解分期阶段有助于医生确定最佳治疗方案。分期阶段检测包括：
影像学检测，如 X 线、CT 和 MRI 扫描、骨扫描和 PET（正电子发射断层扫描）扫描 - 医生将根据癌症类型安排其中某些检查
肿瘤或肿瘤周围组织活检
血液检测，了解肝脏、骨骼和肾脏是否功能正常