筛查检测是医生在你没有任何症状时进行的检测。如果医生根据你的年龄、性别、家族史、健康状况或生活方式，认为你有较高的患癌风险，则医生可能建议进行筛查。

医生对不同的癌症使用不同的筛查检测。一些筛查检测可以帮助挽救生命，但只有某些筛查检测是可靠的。

某些常见的筛查检测包括：

医生可以在以下情况下做筛查检测：

在常规体检时进行

在诊所就诊时进行

在必须提前安排的程序中进行

即使筛查检测为阳性，医生通常也无法确定你是否患有癌症。医生会做更具体的检测以了解你是否患有癌症。