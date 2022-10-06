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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿巨细胞病毒 (CMV) 感染

（先天性巨细胞病毒感染；围产期巨细胞病毒感染）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022
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巨细胞病毒是一种常见的病毒，通常会导致很少问题或不导致问题，但会在出生前或出生时感染的婴儿中导致严重疾病。

  • 巨细胞病毒感染是由一种病毒引起的。

  • 大多数新生儿没有症状，但有些有症状，取决于感染时间。

  • 医生通过在尿液、唾液、血液或组织样本中鉴定病毒来诊断感染。

  • 新生儿可能会出现神经系统问题，例如听力下降。

  • 洗手可以帮助防止病毒传播。

  • 巨细胞病毒感染无法治愈，但是某些抗病毒药物可以限制感染引起的问题。

（另见新生儿感染概述和成人巨细胞病毒 [CMV] 感染。）

巨细胞病毒 (CMV) 感染十分常见。血液学检查证实60％-90％的成人都曾感染过巨细胞病毒，但通常这一感染并不引起任何临床症状。病毒永远不会完全消失，而是终生在各种组织中保持休眠状态（无活性）。有时病毒会重新激活。

从未感染过巨细胞病毒的孕妇很容易通过接触感染者（最常见的是幼儿）而感染。女性也可能有活动性巨细胞病毒，因为先前休眠的感染重新激活。在这两种情况下，女性可能没有任何症状。

当婴儿在子宫中感染巨细胞病毒时，称为先天性巨细胞病毒感染。当婴儿在分娩前、分娩中或分娩后不久发生感染时，称为围产期巨细胞病毒感染。巨细胞病毒感染是最常见的先天性病毒感染。

如果病毒穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官）并感染胎儿，则孕妇可以在妊娠期间将该病毒传播给胎儿。新生儿在通过产道、含有病毒的母乳喂养或受污染的输血期间也可能被感染。

早产婴儿因巨细胞病毒感染而出现症状的风险较高，因为他们不太可能从母亲那里获得保护性抗体。

根据出生前还是出生后感染，巨细胞病毒感染可能在新生儿中引起各种不同问题。

新生儿巨细胞病毒感染的症状

在出生前出现巨细胞病毒感染的新生儿中，只有约 10% 有症状。

出生前被感染的新生儿中，可能的症状包括

  • 早产

  • 小头

  • 低出生体重

  • 黄疸（皮肤黄）

  • 皮肤小瘀伤

  • 肝脾肿大

  • 肺或眼睛发炎

出生期间或出生后被感染的新生儿中，可能的症状包括

一些新生儿出现所有这些症状。

新生儿巨细胞病毒感染的诊断

  • 检测尿液、唾液或组织样本

  • 使用尿液、唾液、血液或组织进行聚合酶链反应 (PCR) 测试

为诊断巨细胞病毒感染，医生会采集新生儿的尿液、唾液或组织样本。样本被送到实验室，以便可以鉴别引起感染的微生物。

医生还对新生儿的尿液、唾液、血液或组织样本进行 PCR 检测。这种实验室技术可产生一个基因的许多拷贝，使该基因更易于检测，从而用于检测新生儿脱氧核糖核酸 (DNA) 中的巨细胞病毒。

进行其他检测以寻找感染和炎症并确定症状的严重程度。医生可能会做其他检查，以排除出生时引起类似于巨细胞病毒感染症状的其他感染。

新生儿巨细胞病毒感染的预后

有症状的巨细胞病毒感染的新生儿中有很大一部分会死亡。大多数有症状的幸存新生儿会出现一些神经系统问题，包括

约有 5% 至 15% 的无症状新生儿最终会出现神经系统问题，但与有症状的新生儿所发生的问题相比，它们通常较轻。某种程度的听力损失最常见。

新生儿巨细胞病毒感染的预防

孕妇应尽量减少病毒暴露。例如，由于巨细胞病毒感染在日间护理中心的儿童中很普遍并且容易传播，因此孕妇在日间护理中暴露于儿童尿液和唾液后应始终彻底洗手。

新生儿巨细胞病毒感染的治疗

  • 更昔洛韦或缬更昔洛韦用于有症状的新生儿

无法治愈巨细胞病毒感染。

更昔洛韦和缬更昔洛韦是抗击某些病毒感染的药物（抗病毒药），可能有助于缓解某些症状。

新生儿在出生后第一年应该重复听力测试。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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