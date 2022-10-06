新生儿巨细胞病毒 (CMV) 感染

巨细胞病毒是一种常见的病毒，通常会导致很少问题或不导致问题，但会在出生前或出生时感染的婴儿中导致严重疾病。
巨细胞病毒感染是由一种病毒引起的。
大多数新生儿没有症状，但有些有症状，取决于感染时间。
医生通过在尿液、唾液、血液或组织样本中鉴定病毒来诊断感染。
新生儿可能会出现神经系统问题，例如听力下降。
洗手可以帮助防止病毒传播。
巨细胞病毒感染无法治愈，但是某些抗病毒药物可以限制感染引起的问题。
（另见新生儿感染概述和成人巨细胞病毒 [CMV] 感染。）
巨细胞病毒 (CMV) 感染十分常见。血液学检查证实60％-90％的成人都曾感染过巨细胞病毒，但通常这一感染并不引起任何临床症状。病毒永远不会完全消失，而是终生在各种组织中保持休眠状态（无活性）。有时病毒会重新激活。
从未感染过巨细胞病毒的孕妇很容易通过接触感染者（最常见的是幼儿）而感染。女性也可能有活动性巨细胞病毒，因为先前休眠的感染重新激活。在这两种情况下，女性可能没有任何症状。
当婴儿在子宫中感染巨细胞病毒时，称为先天性巨细胞病毒感染。当婴儿在分娩前、分娩中或分娩后不久发生感染时，称为围产期巨细胞病毒感染。巨细胞病毒感染是最常见的先天性病毒感染。
如果病毒穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官）并感染胎儿，则孕妇可以在妊娠期间将该病毒传播给胎儿。新生儿在通过产道、含有病毒的母乳喂养或受污染的输血期间也可能被感染。
早产婴儿因巨细胞病毒感染而出现症状的风险较高，因为他们不太可能从母亲那里获得保护性抗体。
根据出生前还是出生后感染，巨细胞病毒感染可能在新生儿中引起各种不同问题。
新生儿巨细胞病毒感染的症状
新生儿巨细胞病毒感染的诊断
检测尿液、唾液或组织样本
使用尿液、唾液、血液或组织进行聚合酶链反应 (PCR) 测试
为诊断巨细胞病毒感染，医生会采集新生儿的尿液、唾液或组织样本。样本被送到实验室，以便可以鉴别引起感染的微生物。
医生还对新生儿的尿液、唾液、血液或组织样本进行 PCR 检测。这种实验室技术可产生一个基因的许多拷贝，使该基因更易于检测，从而用于检测新生儿脱氧核糖核酸 (DNA) 中的巨细胞病毒。
进行其他检测以寻找感染和炎症并确定症状的严重程度。医生可能会做其他检查，以排除出生时引起类似于巨细胞病毒感染症状的其他感染。
新生儿巨细胞病毒感染的预后
新生儿巨细胞病毒感染的预防
孕妇应尽量减少病毒暴露。例如，由于巨细胞病毒感染在日间护理中心的儿童中很普遍并且容易传播，因此孕妇在日间护理中暴露于儿童尿液和唾液后应始终彻底洗手。
新生儿巨细胞病毒感染的治疗
更昔洛韦或缬更昔洛韦用于有症状的新生儿
无法治愈巨细胞病毒感染。
更昔洛韦和缬更昔洛韦是抗击某些病毒感染的药物（抗病毒药），可能有助于缓解某些症状。
新生儿在出生后第一年应该重复听力测试。