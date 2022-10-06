弓形虫病是称为刚地弓形虫的寄生虫感染。它通常不会对健康成人造成问题，但会在新生儿和免疫系统较弱的人中引起严重疾病。

弓形虫病是由在猫中存活并繁殖的寄生虫引起的。

胎儿可能早产，新生儿可能有诸如小头或肝脏肿大的问题。

可以进行血液检查和其他体液检查以检测胎儿、新生儿或母亲中的感染。

感染可能导致某些儿童死亡，且导致其他儿童出现长期神经系统疾病。

孕妇应避免接触猫砂，并应在食用肉类前彻底煮熟。

可以给胎儿或新生儿服用抗寄生虫药以治疗感染。

（另见新生儿感染概述和成人弓形虫病。）

称为刚地弓形虫的寄生虫主要在猫体内生活和繁殖，其卵在猫屎中脱落。猫屎会污染食物、土壤和水。如果孕妇接触受污染的猫砂、土壤或其他物体后触摸嘴或未洗手的情况下处理和吃下食物，就会吞下弓形虫卵，此时就会被感染。如果孕妇食用生的或未煮熟的肉或其他受污染食物，也可能被感染。如果在妊娠期间刚地弓形虫穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），胎儿就会受到感染。

妊娠前感染的女性通常不会将寄生虫传播给胎儿，除非其免疫系统被削弱（例如，通过 HIV 感染），从而重新激活感染。

如果胎儿在妊娠早期被感染，胎儿感染会更重。

刚地弓形虫的生活周期

新生儿弓形虫病的症状 胎儿可能生长缓慢并且早产。 新生儿出生时通常没有症状，但是可能会有很多问题，包括 小头（小头畸形）

脑部发炎

黄疸（皮肤或眼睛呈黄色）

肝脾肿大

心脏、肺或眼睛发炎

皮疹 眼睛发炎（脉络膜视网膜炎）可导致失明。可能会出现重度神经系统问题，包括癫痫发作。一些孩子有智力障碍。 儿童患先天性弓形虫病可病情严重，在出生后短期内死亡，或可数月或数年无症状。有些可一直没有症状。

新生儿弓形虫病的诊断 对于母亲：血液化验

对于胎儿：羊水检查

对于新生儿：血液和其他体液检测、脑成像、脊椎穿刺和眼睛检查 孕妇弓形虫病的诊断通常基于旨在检测抗寄生虫抗体的血液检查。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 为确定胎儿是否已被感染，医生可对胎儿周围的液体样本（羊水）进行检测，以检测其对寄生虫的抗体以及寄生虫的遗传物质 (DNA)。这项检查称为羊膜穿刺术，通常在妊娠 14 周后进行。 在某些州，在使用干血斑的常规新生儿筛查检查中，在看似健康的新生儿中发现感染。如果医生怀疑新生儿受感染，他们会检测血液以及大脑和脊髓周围的液体（脊髓液）。为获得脊髓液，医生会做一次脊椎穿刺（腰椎穿刺）。也可以检测其他体液和胎盘。医生对大脑进行影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以查找弓形虫病的典型异常情况。新生儿也要由眼科医生（专门评估和治疗所有类型的眼疾病的医生）进行彻底的眼科检查和接受听力测试。

新生儿弓形虫病的预后 一些孩子患有重度感染并较早死亡，而其他一些孩子可以存活但有长期神经系统问题。有时，出生时看起来正常的儿童会在数年后出现神经系统问题（例如智力障碍、耳聋和癫痫发作）或眼部问题（例如脉络膜视网膜炎）。因此，先天性弓形虫病患儿应在婴儿期之后接受医生的密切监测。

新生儿弓形虫病的预防 孕妇应避免处理猫砂。如果无法做到，孕妇应该每天更换整个猫砂盆，因为弓形虫卵在猫排出体外后约 24 小时内不会传染。孕妇也应该戴手套，然后仔细洗手，以减少感染风险。 孕妇在进食前应彻底煮熟肉类。水果和蔬菜应彻底清洗或去皮，所有食物准备后均应立即洗手。 为了降低将感染传播给胎儿的风险，可以给感染孕妇使用螺旋霉素抗生素。但是，这种药物不能用于治疗胎儿。医生也可给予甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑复方抗生素以进一步预防传播。