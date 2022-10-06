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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿弓形虫病

（先天性弓形虫病）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022
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弓形虫病是称为刚地弓形虫的寄生虫感染。它通常不会对健康成人造成问题，但会在新生儿和免疫系统较弱的人中引起严重疾病。

  • 弓形虫病是由在猫中存活并繁殖的寄生虫引起的。

  • 胎儿可能早产，新生儿可能有诸如小头或肝脏肿大的问题。

  • 可以进行血液检查和其他体液检查以检测胎儿、新生儿或母亲中的感染。

  • 感染可能导致某些儿童死亡，且导致其他儿童出现长期神经系统疾病。

  • 孕妇应避免接触猫砂，并应在食用肉类前彻底煮熟。

  • 可以给胎儿或新生儿服用抗寄生虫药以治疗感染。

（另见新生儿感染概述和成人弓形虫病。）

称为刚地弓形虫的寄生虫主要在猫体内生活和繁殖，其卵在猫屎中脱落。猫屎会污染食物、土壤和水。如果孕妇接触受污染的猫砂、土壤或其他物体后触摸嘴或未洗手的情况下处理和吃下食物，就会吞下弓形虫卵，此时就会被感染。如果孕妇食用生的或未煮熟的肉或其他受污染食物，也可能被感染。如果在妊娠期间刚地弓形虫穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），胎儿就会受到感染。

妊娠前感染的女性通常不会将寄生虫传播给胎儿，除非其免疫系统被削弱（例如，通过 HIV 感染），从而重新激活感染。

如果胎儿在妊娠早期被感染，胎儿感染会更重。

刚地弓形虫的生活周期

  1. 1a. 虫卵随猫粪排出。虫卵的排出量很大，但通常仅持续1至2周。在环境中生长1至5天后，虫卵获得感染能力。

  2. 1b. 猫可通过摄入被虫卵污染的食物或其它物品发生二次感染。

  3. 2. 其他动物（如野鸟、啮齿类动物、鹿、猪和羊）可摄入受污染土壤、水、植物或猫砂中的虫卵。

  4. 3. 虫卵被摄入后不久即会释放出能够移动的寄生虫（称作速殖子）。

  5. 4. 速殖子播散至动物全身，并在神经和肌肉组织内形成包囊。

  6. 5. 猫在进食含有这些包囊的动物组织后获得感染。

  7. 6a. 人可通过进食未彻底煮熟的带包囊的肉类获得感染。

  8. 6b. 人也可通过进食被猫粪污染的食物、水或其它物品（如土壤），或触摸猫砂后再触摸嘴获得感染。

  9. 7. 少数情况下，人通过输血或器官移植感染该寄生虫。

  10. 8. 少数情况下，感染由母体传播给胎儿。

  11. 9. 在人体内，寄生虫在各种组织内形成包囊，通常是在肌肉以及心脏、脑和眼睛内。

新生儿弓形虫病的症状

胎儿可能生长缓慢并且早产

新生儿出生时通常没有症状，但是可能会有很多问题，包括

  • 小头（小头畸形

  • 脑部发炎

  • 黄疸（皮肤或眼睛呈黄色）

  • 肝脾肿大

  • 心脏、肺或眼睛发炎

  • 皮疹

眼睛发炎（脉络膜视网膜炎）可导致失明。可能会出现重度神经系统问题，包括癫痫发作。一些孩子有智力障碍

儿童患先天性弓形虫病可病情严重，在出生后短期内死亡，或可数月或数年无症状。有些可一直没有症状。

新生儿弓形虫病的诊断

  • 对于母亲：血液化验

  • 对于胎儿：羊水检查

  • 对于新生儿：血液和其他体液检测、脑成像、脊椎穿刺和眼睛检查

孕妇弓形虫病的诊断通常基于旨在检测抗寄生虫抗体的血液检查。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。）

为确定胎儿是否已被感染，医生可对胎儿周围的液体样本（羊水）进行检测，以检测其对寄生虫的抗体以及寄生虫的遗传物质 (DNA)。这项检查称为羊膜穿刺术，通常在妊娠 14 周后进行。

在某些州，在使用干血斑的常规新生儿筛查检查中，在看似健康的新生儿中发现感染。如果医生怀疑新生儿受感染，他们会检测血液以及大脑和脊髓周围的液体（脊髓液）。为获得脊髓液，医生会做一次脊椎穿刺（腰椎穿刺）。也可以检测其他体液和胎盘。医生对大脑进行影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，以查找弓形虫病的典型异常情况。新生儿也要由眼科医生（专门评估和治疗所有类型的眼疾病的医生）进行彻底的眼科检查和接受听力测试。

新生儿弓形虫病的预后

一些孩子患有重度感染并较早死亡，而其他一些孩子可以存活但有长期神经系统问题。有时，出生时看起来正常的儿童会在数年后出现神经系统问题（例如智力障碍耳聋癫痫发作）或眼部问题（例如脉络膜视网膜炎）。因此，先天性弓形虫病患儿应在婴儿期之后接受医生的密切监测。

新生儿弓形虫病的预防

孕妇应避免处理猫砂。如果无法做到，孕妇应该每天更换整个猫砂盆，因为弓形虫卵在猫排出体外后约 24 小时内不会传染。孕妇也应该戴手套，然后仔细洗手，以减少感染风险。

孕妇在进食前应彻底煮熟肉类。水果和蔬菜应彻底清洗或去皮，所有食物准备后均应立即洗手。

为了降低将感染传播给胎儿的风险，可以给感染孕妇使用螺旋霉素抗生素。但是，这种药物不能用于治疗胎儿。医生也可给予甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑复方抗生素以进一步预防传播。

新生儿弓形虫病的治疗

  • 对于胎儿：乙胺嘧啶和磺胺类

  • 对于新生儿：乙胺嘧啶磺胺嘧啶亚叶酸

如果胎儿被感染，可在妊娠后期服用乙胺嘧啶和磺胺类药物。

可以使用乙胺嘧啶、磺胺嘧啶和亚叶酸（一种预防乙胺嘧啶副作用的药物）治疗有症状或无症状的感染新生儿。

有时用皮质类固醇治疗眼睛发炎。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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