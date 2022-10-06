焦虑是指担心、害怕或紧张。有些焦虑在各年龄段常见且是正常的。例如，许多幼儿害怕黑暗。年龄较大的孩子在进行测验时通常会感到焦虑。

但是，在以下情况下，焦虑可能会成为一种疾病：

即使孩子没有问题，很多时候他们也会很焦虑

他们所担心的事情不是那么糟糕

他们的焦虑困扰了他们的日常生活，并在家庭或学校引起了问题

儿童可能患有许多与成人相同的焦虑障碍。这些包括广泛性焦虑症、惊恐发作、创伤后应激障碍 (PTSD) 和特定恐惧感（恐惧症）。

其他焦虑障碍主要发生在儿童中或在儿童中各有差异。这些障碍包括分离焦虑障碍和社交焦虑障碍（害怕被评判）。

通常，患有焦虑障碍时：