儿童可能患有许多与成人相同的精神障碍，例如：

其他精神疾病主要影响儿童和青少年：

精神分裂症和双相情感障碍等精神障碍很少会影响儿童，尽管它们有时会在青春期开始发病。

所有精神障碍都会使您的孩子与他人的关系、在学校的学习和享受日常生活变得困难。精神障碍会导致您的孩子痛苦。

是什么原因导致儿童的精神障碍？ 一些精神障碍是由大脑发育异常或异常的脑化学反应引起的。有时，这些异常是遗传的。但是医生不确定是什么原因导致大多数精神障碍。

儿童精神障碍有哪些症状？ 儿童中常见的精神障碍的症状通常类似于每个孩子都会有的感受，例如悲伤、恐惧、忧虑、愤怒、兴奋、退缩和孤独。但是，患有精神障碍的孩子的感受是如此强烈，以至于： 干扰他们的日常生活

使他们痛苦

医生如何分辨我的孩子是否患有精神障碍？ 为了判断您的孩子是否患有精神障碍，医生通常会： 向您和您的孩子的老师询问孩子的行为和任何身体症状

与您的孩子交谈并观察他或她的行为

有时，进行血液检查以查看身体健康问题是否导致您的孩子出现症状 为做出诊断，医生可能需要将您的孩子送去专门研究精神障碍的治疗师处就诊。