什么是遗传性和获得性血管性水肿？
什么原因导致遗传性或获得性血管性水肿？
遗传性血管性水肿具遗传性（从父母遗传的特征）。这种疾病在出生时就是存在，但症状通常在您是孩子或青少年时开始。
获得性血管性水肿在您患上某些癌症或自身免疫性疾病后发生（导致身体免疫系统攻击自身组织的疾病）。症状常于生命较晚阶段开始。
什么可以触发血管性水肿发作？
在遗传性和获得型血管性水肿中，肿胀可以由以下因素触发：
轻微损伤
感染
某些食物
妊娠
感冒
压力性
遗传性和获得性血管性水肿的症状有哪些？
症状可能包括您以下部位的疼痛性肿胀：
面部
嘴唇
舌
手
足
生殖器
口腔、喉咙、气道和消化道内膜
其他症状包括：
胃部不适
呕吐
绞痛
喉头、喉咙或舌头肿胀可导致呼吸问题。
血管性水肿的图片
血管性水肿
这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。
经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。
舌血管性水肿
此人由于血管性水肿导致舌肿胀。
科学图片库
唇血管性水肿
此人由于血管性水肿导致唇肿胀。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
血管性水肿
这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。
经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。
舌血管性水肿
此人由于血管性水肿导致舌肿胀。
科学图片库
唇血管性水肿
此人由于血管性水肿导致唇肿胀。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何判断我是否患有遗传性或获得性血管性水肿？
如果您有肿胀，但没有荨麻疹，医生会怀疑遗传性或获得性血管性水肿。为了确诊，医生将：
血液化验
医生如何治疗遗传性和获得性血管性水肿？
医生采用以下方法您进行治疗：
帮助免疫系统的药物
医生也可能给予您药物以防止肿胀，尤其是在已知触发因素之前。
治疗阻塞气道
如果气道肿胀且呼吸困难，医生需要畅通您的气道。为此，他们可能：
给您一次注射以减轻肿胀
通过鼻子或口腔插入呼吸管
如果鼻子和嘴周周围肿胀过度，则通过切入气管皮肤插入呼吸管