什么是遗传性和获得性血管性水肿？

什么是遗传性和获得性血管性水肿？

血管性水肿是您的脸、嘴唇、舌头和喉咙肿胀。它通常是由过敏反应引起。但血管性水肿也可能由于您免疫系统的某些问题引起。

遗传性血管性水肿是您天生的免疫系统问题

获得性血管性水肿是由其它疾病或病症引起的免疫系统问题

遗传性和获得性血管性水肿像过敏反应所引起的血管性水肿，但不会发痒，您也不会出现荨麻疹（皮肤发红、发痒、凸起的斑块）。

您的唇、舌和喉咙可能肿胀，这可能导致呼吸困难

可能会觉得恶心想吐

医生可以使用药物治疗和预防肿胀