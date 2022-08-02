什么是呼吸衰竭？
呼吸衰竭是指呼吸不足。
您吸气时将空气中的氧气吸入到血液中
您呼气时从血液中排出二氧化碳
任何减缓或阻塞呼吸的问题都会导致呼吸衰竭
您的血液可能含氧量太少、二氧化碳过多，或两者兼有
医生治疗呼吸衰竭的病因
您通常需要额外吸氧，有时需要呼吸机（呼吸机器）
哪些原因引起呼吸衰竭？
有不同类型的问题会导致呼吸衰竭：
气流阻塞：哮喘、COPD（慢性阻塞性肺疾病）、睡眠呼吸暂停
肺部阻塞：心力衰竭、肺炎、ARDS（急性呼吸窘迫综合征）
呼吸衰竭有哪些症状？
首先，您可能会：
感到呼吸短促
嘴唇发青，有时皮肤会发青
之后您会：
感到困倦和意识模糊
如果不治疗，您可能会陷入昏迷并死亡。
医生如何判断我是否患有呼吸衰竭？
医生通常根据您的症状做出判断。他们还会：
将传感器置于手指上，以测量血液中的氧气水平
进行血液检查，以测量氧气和二氧化碳水平
他们还会进行胸部 X 光片检查和各种其他检查，以查找您呼吸衰竭的原因。
医生如何治疗呼吸衰竭？
您需要住进重症监护病房 (ICU)。重症监护病房是医院里为重症患者设立的一个区域。医生将治疗导致呼吸衰竭的问题，并且：
给予额外吸氧
给您接上呼吸机