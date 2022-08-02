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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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呼吸衰竭

（肺功能衰竭）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 10月 2022
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什么是呼吸衰竭？

呼吸衰竭是指呼吸不足。

  • 您吸气时将空气中的氧气吸入到血液中

  • 您呼气时从血液中排出二氧化碳

  • 任何减缓或阻塞呼吸的问题都会导致呼吸衰竭

  • 您的血液可能含氧量太少、二氧化碳过多，或两者兼有

  • 医生治疗呼吸衰竭的病因

  • 您通常需要额外吸氧，有时需要呼吸机（呼吸机器）

哪些原因引起呼吸衰竭？

有不同类型的问题会导致呼吸衰竭：

呼吸衰竭有哪些症状？

首先，您可能会：

  • 感到呼吸短促

  • 嘴唇发青，有时皮肤会发青

之后您会：

  • 感到困倦和意识模糊

如果不治疗，您可能会陷入昏迷并死亡。

医生如何判断我是否患有呼吸衰竭？

医生通常根据您的症状做出判断。他们还会：

  • 将传感器置于手指上，以测量血液中的氧气水平

  • 进行血液检查，以测量氧气和二氧化碳水平

他们还会进行胸部 X 光片检查和各种其他检查，以查找您呼吸衰竭的原因。

医生如何治疗呼吸衰竭？

您需要住进重症监护病房 (ICU)。重症监护病房是医院里为重症患者设立的一个区域。医生将治疗导致呼吸衰竭的问题，并且：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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