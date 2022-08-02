医生通常根据您的症状做出判断。他们还会：

将传感器置于手指上，以测量血液中的氧气水平

进行血液检查，以测量氧气和二氧化碳水平

他们还会进行胸部 X 光片检查和各种其他检查，以查找您呼吸衰竭的原因。