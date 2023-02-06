什么是高危妊娠？
高危妊娠没有一个正式的定义。一般来说，高危妊娠意味着：
您或您的婴儿比平常更容易患病或死亡
分娩前或分娩后比平常更容易出现并发症
某些情况（称为危险因素）会增加妊娠风险。问题可能发生在妊娠期间、分娩期间或分娩后几周内。
医生会密切注意高危妊娠
如果妊娠被视为具有高风险，可能需要转诊到专业医生、诊所或医院
接受适当的医疗护理可以挽救您和您婴儿的生命
什么会导致高危妊娠？
什么会导致产妇死亡？
世界各地的妊娠死亡率不同。在美国，每出生 10 万个婴儿就有 24 名产妇死亡。如果产妇能在怀孕早期得到医疗护理，许多死亡是可以避免的。产妇最常见的死亡原因包括：
出血（失血）
先兆子痫（怀孕期间发生的一种高血压）
肺部血栓
感染
怀孕前存在的健康问题的并发症
什么会导致婴儿死亡？
婴儿出生前或出生后死亡的一些常见原因包括：
过早出生（在预产期前 3 周以上）
出生缺陷
感染
胎盘（子宫内为胎儿输送营养和血液的器官）有问题
出生时的并发症，例如婴儿不能呼吸
婴儿猝死综合征（SIDS，健康婴儿在睡眠中死亡）
医生如何判断是否为高危妊娠？
医生如何治疗高危妊娠？
医生会非常仔细地对待孕妇和怀孕。可能需要看专门治疗高危妊娠的医生或诊所。相比于非高危孕妇，可能需要更频繁地就医。甚至可能需要护士上门服务。
如果存在某种医学问题导致怀孕的风险很高，医生会治疗该问题。必须确保服用医生开的所有药物，并遵循任何特殊饮食建议。