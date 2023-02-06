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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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高危妊娠概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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获得完整的细节

什么是高危妊娠？

高危妊娠没有一个正式的定义。一般来说，高危妊娠意味着：

  • 您或您的婴儿比平常更容易患病或死亡

  • 分娩前或分娩后比平常更容易出现并发症

某些情况（称为危险因素）会增加妊娠风险。问题可能发生在妊娠期间、分娩期间或分娩后几周内。

  • 医生会密切注意高危妊娠

  • 如果妊娠被视为具有高风险，可能需要转诊到专业医生、诊所或医院

  • 接受适当的医疗护理可以挽救您和您婴儿的生命

什么会导致高危妊娠？

导致高危妊娠的一些常见因素包括：

  • 年龄（15 岁或以下的女孩和 35 岁或以上的女性，风险较高）

  • 吸烟、饮酒或使用毒品

  • 体重不足或超重

  • 以前怀孕期间有过问题，例如流产或者曾经发生婴儿过早出生（早产）或婴儿体型太小

  • 有医疗问题，特别是高血压糖尿病、心脏疾病和镰状细胞病

  • 怀孕期间出现问题，例如胎盘生长在不当的位置上或过早脱落——胎盘是子宫内的一个圆形扁平器官，通过脐带与胎儿相连

  • 怀孕期间感染，包括肾脏感染、性传播感染和许多其他疾病

  • 怀有多胞胎，例如双胞胎或三胞胎

什么会导致产妇死亡？

世界各地的妊娠死亡率不同。在美国，每出生 10 万个婴儿就有 24 名产妇死亡。如果产妇能在怀孕早期得到医疗护理，许多死亡是可以避免的。产妇最常见的死亡原因包括：

  • 出血（失血）

  • 先兆子痫（怀孕期间发生的一种高血压）

  • 肺部血栓

  • 感染

  • 怀孕前存在的健康问题的并发症

什么会导致婴儿死亡？

婴儿出生前或出生后死亡的一些常见原因包括：

  • 过早出生（在预产期前 3 周以上）

  • 出生缺陷

  • 感染

  • 胎盘（子宫内为胎儿输送营养和血液的器官）有问题

  • 出生时的并发症，例如婴儿不能呼吸

  • 婴儿猝死综合征（SIDS，健康婴儿在睡眠中死亡）

医生如何判断是否为高危妊娠？

如果存在以下情况，医生会认为属于高危妊娠：

医生如何治疗高危妊娠？

医生会非常仔细地对待孕妇和怀孕。可能需要看专门治疗高危妊娠的医生或诊所。相比于非高危孕妇，可能需要更频繁地就医。甚至可能需要护士上门服务。

如果存在某种医学问题导致怀孕的风险很高，医生会治疗该问题。必须确保服用医生开的所有药物，并遵循任何特殊饮食建议。

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