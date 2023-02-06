医生会非常仔细地对待孕妇和怀孕。可能需要看专门治疗高危妊娠的医生或诊所。相比于非高危孕妇，可能需要更频繁地就医。甚至可能需要护士上门服务。

如果存在某种医学问题导致怀孕的风险很高，医生会治疗该问题。必须确保服用医生开的所有药物，并遵循任何特殊饮食建议。