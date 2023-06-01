已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 9月 2023

毛囊炎和皮肤脓肿是由细菌感染引起的皮肤出现化脓的现象。它们可浅可深，仅累及毛囊或皮肤内的深层结构。

（另见皮肤细菌感染概述。）

毛囊炎是一种累及毛囊的小皮肤脓肿。皮肤表面和皮肤较深结构可能也会出现其他类型的脓肿，并不总是累及毛囊。

大多数皮肤脓肿是金黄色葡萄球菌引起的，在皮肤表面表现为充满脓液的包。一株对以前有效的抗生素产生耐药的葡萄球菌成为一个更常见的原因。这种菌株被称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。

有时，细菌通过毛囊、小擦伤或刺伤进入皮肤，但通常没有明显的进入点。那些卫生较差，有慢性皮肤病或鼻腔藏有葡萄球菌的人更容易反复发生毛囊炎或皮肤脓肿。免疫系统减弱、肥胖、年老和（可能）糖尿病也是常见的危险因素。某些人可能会因未知原因出现感染反复。

医生可能会尝试指导容易反复感染的患者用抗菌皂清洗全身，在可能藏有细菌的鼻腔内应用抗菌润膏，以及口服抗生素来根除葡萄球菌。

毛囊炎 毛囊炎是一种毛囊感染。它看上去像毛发根部的红色或白色小丘疹。可能只有一个或许多受感染的毛囊。每个受感染的毛囊会发痒或轻微疼痛，但患者不会感觉其他不适。 毛囊炎 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 某些人使用未充分加氯消毒的热水浴缸或按摩浴缸会发生毛囊炎。这种疾病有时称为“热水浴缸毛囊炎”或“热水浴缸皮炎”，它是铜绿假单胞菌导致的。它会在暴露后 6 小时到 5 天之间的任何时间发生。浴袍覆盖的皮肤部位（如躯干和臀部）是最常见的部位。 在受潮和摩擦的部位，如体育器材下方的部位或臀部，某些患者会出现轻度毛囊炎。 受感染的毛发容易脱落或被拔掉，但往往会出现新的丘疹。 有时，胡须部位（或任何剃毛的部位）的坚硬毛发会在剃须后蜷曲，并重新长入皮肤（毛发内生），导致轻度刺激和发炎。但没有实际感染。这被称为须部假性毛囊炎，但并非真正的毛囊炎。 对于重度反复发作的毛囊炎，医生可能需要进行细菌培养（将脓液样本送到实验室，并放在培养基中让微生物生长）。培养结果可用于指导抗生素选择。 毛囊炎使用抗菌清洁剂或直接涂抹在皮肤上（外用）抗生素来治疗。大面积的毛囊炎可能需要口服抗生素。 热水浴缸毛囊炎通常无需任何治疗即可消退。但需要对热水浴缸或按摩浴缸进行充分氯化，以防止复发和感染他人。 须部假性毛囊炎（由内生毛发导致）可使用许多方法治疗，成功率不一。患者可能需要暂停刮毛。