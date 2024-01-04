基底细胞癌（最常见的皮肤癌）源于皮肤外层（表皮）的某些细胞。

常表现为皮肤上出现一个表面有光泽的会缓慢扩大的细小丘疹。

丘疹可破溃并结痂，有时会出血，发炎，形成瘢痕。

皮肤癌一般可通过肉眼进行诊断，但医生通常会进行活检。

肿瘤通常会予以切除，但有时医生可能会给予患者化疗药物涂抹于皮肤，或使用免疫治疗，或偶尔给予放疗或口服药物。

基底细胞癌位于表皮的最底层。虽然基底细胞癌可能并非起源于基底细胞，但这种命名是因为癌细胞在显微镜下看起来像基底细胞。

基底细胞癌是最常见的皮肤癌。美国每年约有 200 万人患上这种癌症。

基底细胞癌最常见于浅肤色和有日光暴露史的人。在深肤色患者中非常罕见。

基底细胞癌通常发生在暴露于阳光下的皮肤表面，常见于头部或颈部，也可能表现为常见于头皮上的胎记（皮脂腺痣）。基底细胞癌也可能发生在患有某些遗传性疾病（例如，着色性干皮病、Gorlin 综合征和 Bazex 综合征）的人中。

肿瘤的增长非常缓慢，有时缓慢到以至于人们没有注意到新增生物。但是，肿瘤的生长速度也是因人而异，有的一年可增长 ½ 英寸（约1厘米）。

基底细胞癌一般只缓慢浸润周边组织，很少转移至身体远处部位。相反，只缓慢浸润破坏周边组织。当基底细胞癌生长在眼，口，骨骼或大脑附近时，浸润的后果可能较严重并危及生命。但大多数患者的肿瘤只是在皮肤部位单纯生长而已。

基底细胞癌的症状 基底细胞癌有多种类型。 结节型基底细胞癌通常开始时是较小的、发亮、坚硬的、几乎透明到粉色的、凸起的增生物。数月或数年后，表面可能可见扩张的血管（毛细血管扩张），中心可能会破开结痂。肿瘤的边缘有时会增厚呈白色珍珠状。肿瘤的边缘有时会增厚呈白色珍珠状，也可表现为出血，结痂，愈合交替出现，使人误认为溃疡而非癌症。 其他类型的基底细胞癌在外观上差异很大。例如，浅表型表现为扁平的、薄的、红色或粉色斑片，而硬斑型表现为较厚的肉色或浅红色斑片，看起来有点像疤痕。 基底细胞癌的示例 结节性基底细胞癌 在基底细胞癌中，红色丘疹（结节）中心开始破溃。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 结节性基底细胞癌 在这种基底细胞癌中，表面会显现扩张的血管（毛细血管扩张）。 © Springer Science+Business Media 基底细胞癌形态 这种基底细胞癌表现为浅红色斑块，看起来有点像疤痕。 © Springer Science+Business Media 结节性基底细胞癌 在基底细胞癌中，红色丘疹（结节）中心开始破溃。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 结节性基底细胞癌 在这种基底细胞癌中，表面会显现扩张的血管（毛细血管扩张）。 © Springer Science+Business Media 基底细胞癌形态 这种基底细胞癌表现为浅红色斑块，看起来有点像疤痕。 © Springer Science+Business Media

基底细胞癌的诊断 活检 医生一般只需通过观察即可识别基底细胞癌，但活检是标准确诊程序。在这个过程中，医生会取一块肿瘤在显微镜下检查。

基底细胞癌的治疗 去除肿瘤（许多不同的方法） 基底细胞癌应由专科医生治疗。 医生可在诊疗室用电针刮除和烧灼（一种称为刮除术和电干燥法的手术）或通过切除的方式去除癌灶。医生可使用极端冷却的方法（冷冻治疗）破坏癌灶。 可对皮肤外用某些化疗药物。还可使用光动力疗法（见使用激光治疗皮肤问题），即对皮肤使用化学药物和激光。偶尔，使用放疗。 对大面积或复发或某些部位（如鼻周和眼周）的一些基底细胞癌，可能需要使用称为莫氏显微控制手术的手术。 对于癌症已经扩散到附近组织或扩散到其他身体部位（转移）以及不适合手术或放疗的人，可以给予口服药物维莫德吉或索立德吉。不能服用维莫德吉或索立德吉的患者可以使用一种叫做 cemiplimab 的免疫治疗药物。 莫氏显微控制的手术

基底细胞癌的预后 基底细胞癌的治疗几乎始终都是成功的，这种癌症很少会致命。然而，近 25% 曾患 1 次基底细胞癌的患者在首次发生基底细胞癌后 5 年内会发生新的基底细胞癌。因此，但凡有基底细胞癌既往史的患者均应每年进行一次皮肤检查。