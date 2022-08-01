已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

射钉枪伤通常是手和手指上的穿刺伤，但有时会导致更严重的损伤。

射钉枪伤在建筑工人中很常见。射钉枪取代了木工中的锤子，估计每年导致 37,000 次急诊科就诊。其中约 60% 与工作有关。

射钉枪在极高的压力下射出钉子。大多数射钉枪伤涉及手指和手。然而，腿部、躯干、眼睛和头部也可能受伤。如果眼睛受伤，可能会丧失视力。

除钉子外，其他物质（如金属丝、织物、纸和粘合剂等异物）也可在射钉枪伤中进入伤口并导致感染。

钉子和异物可嵌入软组织中，包括神经、肌腱、血管或关节或骨骼。

使用带有碰撞发射或自动触发装置的射钉枪会导致意外发射钉子。使用单发或全顺序击发射钉枪可降低受伤风险。通过学习如何正确使用射钉枪以及射钉枪伤的潜在破坏性影响，也可以降低风险。雇主应为工人提供此类培训。

射钉枪伤的评估 如果工人有射钉枪伤，应立即进行急救并就医，即使损伤似乎不严重。急救包括，如果伤口出血，用干净的布按压伤口，并将受伤的肢体抬高到心脏水平以上。工人不应尝试摘除钉子。 医生通过以下方式评估射钉枪伤： 识别（和治疗）严重损伤

控制出血（如果必要）

检查射钉枪伤口下的结构是否受损 当工人去急诊室或医生诊所时，钉子通常会嵌入伤口中。 如果伤口出血，必须在评估前止血。医生会直接按压伤口，并尽可能抬高受累部位。在伤口上涂抹含肾上腺素的麻醉剂也有助于减少出血。可以在伤口上使用止血带。它可能使手和手指伤口的检查变得更容易。 医生会彻底检查损伤下的结构是否受损，包括神经、肌腱、血管、关节和骨骼。他们还会进行 X 线检查，以检查骨骼损伤并确定钉子的一般位置和类型。钉子的类型会影响钉子的取出方式。例如，带倒钩的钉子更难取出，需要在手术室取出。 X 线检查还可以帮助医生找到任何异物。 可能需要专科医生评估。例如，如果眼睛受伤，应尽快咨询眼科医生。