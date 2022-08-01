射钉枪伤通常是手和手指上的穿刺伤，但有时会导致更严重的损伤。
射钉枪伤在建筑工人中很常见。射钉枪取代了木工中的锤子，估计每年导致 37,000 次急诊科就诊。其中约 60% 与工作有关。
射钉枪在极高的压力下射出钉子。大多数射钉枪伤涉及手指和手。然而，腿部、躯干、眼睛和头部也可能受伤。如果眼睛受伤，可能会丧失视力。
除钉子外，其他物质（如金属丝、织物、纸和粘合剂等异物）也可在射钉枪伤中进入伤口并导致感染。
钉子和异物可嵌入软组织中，包括神经、肌腱、血管或关节或骨骼。
使用带有碰撞发射或自动触发装置的射钉枪会导致意外发射钉子。使用单发或全顺序击发射钉枪可降低受伤风险。通过学习如何正确使用射钉枪以及射钉枪伤的潜在破坏性影响，也可以降低风险。雇主应为工人提供此类培训。
射钉枪伤的评估
如果工人有射钉枪伤，应立即进行急救并就医，即使损伤似乎不严重。急救包括，如果伤口出血，用干净的布按压伤口，并将受伤的肢体抬高到心脏水平以上。工人不应尝试摘除钉子。
医生通过以下方式评估射钉枪伤：
识别（和治疗）严重损伤
控制出血（如果必要）
检查射钉枪伤口下的结构是否受损
当工人去急诊室或医生诊所时，钉子通常会嵌入伤口中。
如果伤口出血，必须在评估前止血。医生会直接按压伤口，并尽可能抬高受累部位。在伤口上涂抹含肾上腺素的麻醉剂也有助于减少出血。可以在伤口上使用止血带。它可能使手和手指伤口的检查变得更容易。
医生会彻底检查损伤下的结构是否受损，包括神经、肌腱、血管、关节和骨骼。他们还会进行 X 线检查，以检查骨骼损伤并确定钉子的一般位置和类型。钉子的类型会影响钉子的取出方式。例如，带倒钩的钉子更难取出，需要在手术室取出。
X 线检查还可以帮助医生找到任何异物。
可能需要专科医生评估。例如，如果眼睛受伤，应尽快咨询眼科医生。
射钉枪伤的治疗
治疗射钉枪伤包括
取出钉子
处理伤口
如果钉子嵌在软组织中，并且没有结构受损，医生会对受累区域使用麻醉剂，并通过牵拉将其取出。然后，用清水或生理盐水清理和冲洗伤口，并涂上无菌敷料。
对于所有其他射钉枪伤，进行手术检查损伤，并在手术室取出钉子。
射钉枪伤通常是深刺伤，因此可以在不缝合的情况下愈合。
了解更多信息
美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH): 射钉枪安全：本网站总结造成射钉枪伤的原因，并讨论预防方法。网站还提供了有关射钉枪安全信息的其他资源的链接。