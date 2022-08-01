已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

暴露于氢氟酸可导致皮肤烧伤或其他损伤，具体取决于身体的哪个部位暴露于它。

通常，氢氟酸接触皮肤会导致发生损伤。

症状因暴露部位而异，可能包括暴露部位疼痛（有时称为烧灼感）。

如果氢氟酸与皮肤接触、摄入或吸入，它可能会影响全身。

为了诊断氢氟酸暴露导致的损伤，医生会询问潜在氢氟酸暴露问题，进行体格检查，并可能进行 X 线检查或心电图或内镜检查。

如果皮肤或眼睛暴露于氢氟酸，治疗包括清洗暴露部位；如果摄入氢氟酸，需要进行胃排空；给予葡萄糖酸钙，有时还使用其他药物。

氢氟酸通常用于许多工业过程，包括炼油、硅和玻璃刻蚀、制冷剂生产和铝金属生产。氢氟酸也被用作砖石清洁剂、除锈剂和轮子清洁剂。大多数氢氟酸暴露发生在工作场所。

氢氟酸是一种弱酸，可穿透皮肤并进入皮下组织造成损伤。

通常，氢氟酸暴露损伤发生在接触皮肤时。当酸与眼睛接触、摄入或吸入时，也可导致损伤。如果氢氟酸储存在无标记的容器内，如水瓶内，工人可能会意外摄入氢氟酸。这种类型的暴露并不常见。在工作场所之外，一个人尝试自我伤害时或年幼儿童出于好奇可能会摄入这种酸。

氢氟酸暴露的症状 氢氟酸暴露的症状根据身体的哪个部位暴露于氢氟酸和溶液中的酸浓度（稀释或浓缩）而有所不同。疼痛可能立即出现或数小时后出现。 皮肤暴露后，疼痛通常是首发症状，之后皮肤上可能出现发红、肿胀、水疱或灰白色斑块（化学烧伤征象）。根据皮肤受累的程度，疼痛通常比预期的更严重。如果手指和甲床被烧伤，甲可能保持完整，即使甲和皮肤看起来正常或接近正常，疼痛也可能很严重。 当吸入氢氟酸时，最常见的症状是上呼吸道疼痛、胸痛（称为烧灼）、咳嗽和气短。人们也可能在皮肤接触酸时报告烧灼感、恶心、呕吐和头痛。咽喉可能发红和肿胀，工人呼吸时可能会喘息或发出爆裂音。气道壁上的微小肌肉可能会不自主地收紧（收缩）（称为支气管痉挛），导致呼吸困难。当暴露量更大时，肺部可能充满液体，工人可能会咳血或出现急性低氧性呼吸衰竭（成人呼吸窘迫综合征），这可能是致命的。 摄入稀释的氢氟酸溶液可能会导致口腔和咽喉发红和肿胀。摄入少量氢氟酸可能没有症状。如果摄入浓缩溶液，胃会受到刺激并出血；当吸入氢氟酸时，肺部可能会受到影响。 当氢氟酸溅入眼睛时，可能会接触眼睛。如果酸被稀释，眼睛可能会疼痛和发红，结膜（衬于眼睑内侧、覆盖眼白的薄膜）可能会凸出。症状可能要到暴露后几小时才会出现。如果酸浓度更高，症状会更快出现。角膜可能退化，眼球可能破裂。 当氢氟酸与皮肤接触、摄入或吸入时，它可能会影响全身，导致体内氟化物过量（氟化物中毒）。接触眼睛的影响并不相同。当摄入酸时，全身效应发生得更快。氟化物中毒可导致钙水平低、镁水平低、心律异常和低血压。

氢氟酸暴露的诊断 医师的评估

血液化验 为了诊断氢氟酸暴露引起的损伤，医生会询问过去 24 小时内可能暴露于酸的情况，并进行体格检查。医生询问以下情况： 酸如何与身体接触

与身体接触多长时间

酸是否稀释或浓缩

还存在哪些其他化学物质

是否使用了个人防护装备 (PPE) 医生还会询问会增加低钙或低镁风险的药物和疾病。 没有针对氟化物毒性的特定检查，但医生会进行血液检查以测量钙、镁和氟化物的水平。 如果医生怀疑肺内有液体或吸入或摄入氢氟酸，则会进行胸部 X 线检查和其他适当的检查（如脉搏血氧测定法）。医生也可检测肺功能，但通常应在工人康复后进行。 如果手指被烧伤，则进行 X 线检查以检查骨骼是否损伤。 如果医生怀疑全身受累，则进行心电图检查以检测异常心律。 如果摄入氢氟酸，可进行内镜检查。

氢氟酸暴露的预后 预后取决于哪个身体部位暴露于氢氟酸。 如果皮肤暴露，暴露轻微且诊治及时，则预后良好。烧伤通常在数天至数周内愈合，具体取决于其严重程度。 当吸入氢氟酸时，预后取决于酸的浓度和暴露的持续时间。如果暴露为轻度至中度，症状可能会在数小时至数天内自行消退。如果氢氟酸暴露更严重，上呼吸道和/或肺刺激可能会持续数月至数年。 摄入稀释的氢氟酸可能无症状或引起消化道刺激。不过，刺激可以逆转。摄入浓缩氢氟酸可导致消化道出血或氟化物中毒。两者均可能致命。 如果眼睛暴露轻微，症状会在几天内消退，如果暴露较严重，角膜可能会受损，并可能出现慢性结膜炎、角膜混浊、青光眼或干燥性角膜结膜炎（角膜干燥）。

氢氟酸暴露的预防 各种组织（如美国职业安全与健康管理局 [OSHA] 和美国国家职业安全与健康研究所 [NIOSH]）为降低氢氟酸暴露风险提供建议。它们包括 在工人处理氢氟酸之前，向他们提供有关氢氟酸危害的信息

限制工人暴露于氢氟酸的时间

要求工人使用功能正常的通风橱和适当的个人防护装备 (PPE)，如护目镜、一次性手套和耐酸围裙

要求工人穿长裤、长袖和不露趾的鞋子

在工作区域安装安全淋浴器和洗眼台

提供葡萄糖酸钙用于治疗暴露于氢氟酸的皮肤

正确储存氢氟酸

在所有使用氢氟酸的区域放置泄漏应急设备（如泄漏控制垫）