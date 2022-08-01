职业与环境医学 (OEM) 是与工人的工作和工作场所或社区环境相关的损伤、疾病和残疾的预防、诊断和治疗。在工作场所、家庭和社区中促进工人的整体健康和安全，也有助于工人提高生产力。从事 OEM 的医生也可能会诊疗暴露于与工作无关的环境污染物的人（如儿童铅中毒）。

OEM 医生通过以下方式促进工人的身心健康和安全

实施预防措施和教育（如健康与保健计划）

筛查工作申请者，以确定他们满足核心工作要求的能力

确定损伤或疾病是否与工作相关

最好在工作场所内及时诊断并治疗职业和环境损伤和疾病

确保伤病工人安全而有效地返回工作岗位

确定长期伤病后工人的残疾程度和工作能力

评估工作场所在危险暴露和人体工学方面的安全性

设计和安排工作空间，帮助人们尽可能高效和安全地接触物件

建议保护工人健康的措施（例如提供要求穿戴个人防护装备的指南）

因此，OEM 对工人和雇主都有好处。

OEM 医生在工作场所治疗的最常见疾病和损伤是

扭伤和其他软组织损伤

撕裂伤（撕裂）

重复性运动损伤，可能导致肌腱炎、滑囊炎或神经受压（如腕管综合征）

接触性皮炎，尤其是刺激性接触性皮炎（化学物质对皮肤的直接损害）

哮喘

工作相关的压力和精神疾病

噪声诱发的听力损失（可能是永久性的）

有时，损伤（如重复性运动损伤）是由工作活动和工作以外的活动共同引起的。

有时由环境中物质引起的疾病会导致许多疾病中常见的症状。例如，暴露于一氧化碳可能会导致类似于病毒感染的症状，如头痛、恶心和呕吐。

美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 是一个联邦机构，其目的是确保工人有安全和健康的工作条件。为此，OSHA 制定了标准，并提供培训、教育和帮助。雇主需要遵守所有适用的 OSHA 标准，包括从工作场所消除所有公认的严重危险。所有雇主也被要求向 OSHA 报告工作相关的死亡、住院、截肢和失明情况。

评估工人 当工人受伤或生病时，OEM 医生会尝试确定受伤或疾病是否工作相关或与环境中的事物相关。因此，医生会询问工人问题，以确定导致问题的原因，例如： 受伤或可能暴露的场所

受伤或出现疾病时工人在从事的任务 医生可能会怀疑工作相关的原因，例如，如果一个人突然出现非预期疾病并且没有其他明确非工作相关原因。如果一组工人出现类似问题，医生也可能怀疑工作相关的原因。在这种情况下，医生还会询问经理其他工人是否有类似的症状。例如，如果同一建筑物的几名工人报告头痛、恶心和呕吐，他们可能曾接触过一氧化碳。医生可能会询问有类似症状或没有症状但与被评估工人在同一区域工作的工人，并可能询问社区成员他们是否有任何症状。这些信息可以帮助医生确定哪些化学物质，或导致曾有或可能有类似暴露的工人和其他人出现症状的其他暴露。这些信息可以帮助医生确定疾病是否与工作有关。

工作场所安全评估 如果损伤或疾病与工作有关，OEM 医生会评估导致损伤或疾病的状况。他们会评估工作场所安全性和人体工程学。然后，他们可以建议预防未来受伤或感染疾病的方法。 医生会检查以下一种或多种类型的危害： 空气污染物（如灰尘和烟雾）

化学危害（如石棉、柴油或汽油发动机的排放物、甲醛和铅）

生物危害（如细菌或病毒）

物理危害（如辐射、极端温度、噪音和振动）

人体工程学方面的危险（如举重、伸手和重复运动） 然后，医生与雇主讨论如何减少工人面临的潜在风险。减少风险的最有效方法是完全消除工作场所的危险。如果无法消除，可用危险性较低的替代品代替。例如，可以更换具有额外保护措施的新型机器。其他效果稍差的策略是将工人与工艺或机器隔离，并通过改善培训和程序或限制工人暴露于危险中的总时间来改变工人与危险的接触。使用个人防护装备 (PPE) 是效果最差的减少风险的方法，部分原因是它要求 PPE 紧密贴合或密封，并且工人必须时刻穿戴。

残疾评估 OEM 医生需要经常评估工人的残疾状况。在美国，各种组织（如社会保障残疾体系、公务员退休、州工人补偿计划、州和铁路退休委员会）都有规定，用于确定工人是否残疾以及残疾工人是否应该获得残疾福利。 在这些评估过程中，OEM 医生确定 哪些器官受损

损伤的严重程度和持续时间

身体部位的功能是否丧失

工人是否因损害而残疾（无法进行活动，包括就业所需的活动）

检查 如果损伤可能是由在工作场所接触某种物质引起的，则进行测试，以测量工人经常接触多少物质和/或在事故后接触多少物质（如意外释放某种物质）。工人可能需要接受检查，以确定工作场所暴露是否损伤器官（如肺）。 政府机构（如美国职业安全与健康管理局 [OSHA] 或美国国家职业安全与健康研究所 [NIOSH]）可在工人报告危险状况或受伤或疾病时检查工作场所。 也可进行测试，以确定在意外中释放某种物质后，该物质在社区中的暴露程度。

治疗和恢复工作 工作场所发生的疾病和损伤的治疗与工作场所以外的相同。 OEM 医生的一个重要目标是让工人在安全后尽快返回工作场所。提前恢复工作可以减少缺勤天数和长期残疾程度。当受伤或生病的工人不能恢复其惯常的工作时，他们可能会被分配过渡性工作（有时称为轻型工作或转岗）。例如，OEM 医生可能会建议限制推、拉、举、坐和站立。

就业前筛查 OEM 医生筛查工作申请人，以确定他们是否能够安全地履行他们申请的职位的职责。OEM 医生会评估一些因素，如申请人先前存在的慢性疾病或状况、使用可能导致损伤的药物、药物滥用（通常通过药物检测）和体格检查结果。