已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 1月 2023

工作相关眼损伤很常见。在美国，每年报告的眼损伤超过 65,000 例。这些损伤导致大量生产力损失。

直接损伤（暴力）或暴露于有害物质（如化学物质）可导致工作相关眼损伤。

为了诊断眼损伤，医生会检查眼睛、观察眼部运动，并用裂隙灯和检眼镜检查眼睛，并可能将工人转诊给眼科医生。

指导工人了解工作场所中存在的对眼睛的潜在危险，并要求他们穿戴保护性面部和眼部装备，可以降低工作相关的眼睛损伤的风险。

应在工作场所立即开始急救措施，尤其是当眼睛因化学物质受伤时。

治疗取决于损伤的病因。

（另见眼损伤。）

大多数工作相关眼损伤在建筑、制造和服务行业均有报道。

工作相关眼损伤可能由以下原因引起

直接损伤（暴力），例如眼球、眼睑或眼周骨骼受到直接钝性或穿透性击打

暴露于有害物质，如酸或碱、热（热损伤）、辐射、紫外线和/或激光

当工具滑脱或发生故障并撞击眼球时，可能会发生钝性眼损伤。这些损伤可能导致眼前房出血（前房积血）。严重的钝性损伤可导致眼球后出血（球后出血），罕见情况下，眼睛内压力会突然升高（称为眼眶室综合征）。眼眶室综合征是一种可能导致视力丧失的医疗急症。需要立即治疗。患有这种综合征的人可能有复视。他们的眼睛可能会凸出，并且他们可能无法将眼睛从一侧正常地移动到另一侧。

眼损伤也可能由异物进入眼睛引起。

工作相关眼损伤还包括角膜（角膜擦伤）或巩膜（覆盖眼睛的坚韧白色纤维层）擦伤、眼睑撕裂（撕裂伤）、泪管损伤和眼球撕裂。

碱或氢氟酸引起的烧伤比其他酸烧伤更严重，因为它们会更深地穿透软组织（肌肉、肌腱、韧带、神经和血管）。碱是石灰产品、混凝土、石膏和砂浆、烤箱和下水道清洁剂、洗碗机用洗涤剂和肥料的组成成分。虽然工业产品通常比家庭用品浓度更高，但工业产品和家庭用品都可能很危险。

严重的角膜化学烧伤，尤其是碱烧伤，可导致瘢痕形成、眼睛穿孔、感染和失明。眼睛化学烧伤非常疼痛。工人因剧烈疼痛会始终闭上眼睛。但合上眼睑会使化学物质与眼睛接触更长时间，可能加重损害。

工作相关眼损伤的诊断 医师的评估

眼科检查，包括裂隙灯检查

对于疑似骨折或不透射线的异物，进行 X 线检查 医生像诊断任何其他眼部问题一样诊断工作相关眼损伤。他们检查眼睛，观察眼部运动，并用裂隙灯（如有）和/或检眼镜检查眼睛。如果损伤严重，尤其是视力受损，医生会让工人看眼科医生（眼部疾病专科医生）。严重损伤包括 角膜混浊或损伤

眼睑撕裂（撕裂伤）

眼眶室综合征 医生会询问工人受伤发生时他们具体在从事的任务。此信息对于正确诊断至关重要。如果任务涉及使用高速砂轮、钻孔装置或凿子研磨和切割金属，则极小的金属碎片（或其他材料）可能会高速喷射到空气中。如果工人没有佩戴适当的护目用具，这些碎片可能会穿透眼球。检查时，伤口可能很难看到。因此，应立即使用裂隙灯评估所有工作场所眼损伤。眼睛周围骨骼的 X 线检查可能有助于识别眼球、骨骼和/或鼻窦中的金属异物以及骨折。 如果损伤涉及化学物质，医生会询问使用的化学物质是什么、其浓度以及眼睛暴露于化学物质的时间。这些信息是采取适当治疗所必需的。 医生通常也会测量眼内压力（眼内压）。眼内高压可能提示眼眶室综合征。 医生检查眼睑是否有撕裂。如果眼睑撕裂，工人会被转诊到专科外科医生处进行修复。

工作相关眼损伤的预防 预防工作相关性眼损伤的措施包括教导工人了解损害眼睛的潜在危险，并要求他们穿戴面部和眼部保护装备。这些装备可包括护罩、安全眼镜、护目镜和/或面罩。 由于新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)，除了眼部防护装备外，工人可能需要佩戴口罩。因此，安全护目镜和其他眼镜往往会起雾。预防或尽量减少起雾的技巧包括 将面罩与面部贴合——例如，通过收紧面罩两侧或捏紧顶部以紧密贴合鼻子

修剪面部毛发，以获得面罩的最佳贴合度

在戴眼镜之前擦拭眼镜的镜片

将面罩拉过鼻子，并将眼镜架在面罩上

工作相关眼部损伤的治疗 工作场所急救

具体治疗取决于损伤的类型 应在工作场所立即给予基本急救。包括以下方面 保护工人免受进一步伤害

在眼内滴入含麻醉剂的滴眼液

对于化学暴露，用大量自来水冲洗眼睛 对于因化学物质导致的眼损伤，医生会立即冲洗眼睛，以取出隐形眼镜或其他物品。冲洗通常会冲掉隐形眼镜。 在工作场所给予急救后，眼损伤的工人应立即送往医院急诊科。对于因化学物质引起的眼损伤，通常在送往医院期间继续冲洗，特别是如果该化学物质是碱或氢氟酸。 具体损伤的治疗取决于损伤的类型。例如，如果诊断出眼眶室综合征（导致眼内压力增加），外科医生会夹住上眼睑和下眼睑汇合处眼外角的肌腱（称为外眦切开术）。该手术有助于降低眼内压力。 严重损伤（如角膜损伤、眼睑撕裂和眼眶室综合征）需要眼科医生进行评估和随访。