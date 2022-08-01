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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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高压注射损伤

作者：Michael I. Greenberg, MD, Drexel University College of Medicine;
David Vearrier, MD, MPH, University of Mississippi Medical Center
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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高压注射 (HPI) 损伤发生于工业设备意外注入物质时，其压力足以破坏皮肤。注射的物质会导致广泛的组织损伤，有时导致截肢。

  • 高压注射损伤很少见，但后果严重，包括肢体丧失。

  • 受累身体部位可能无法正常工作，肌肉可能永久性僵硬，工人可能有慢性疼痛和异常感觉。

  • 及时诊断和治疗对预防严重后果至关重要。

  • 为诊断损伤，医生会详细询问损伤情况并拍摄 X 线片。

  • 治疗包括使用抗生素和进行手术。

高压注射 (HPI) 损伤通常与工作相关，但偶尔发生在业余爱好者或房主身上。大多数 HPI 损伤发生在 30 多岁的男性工人非惯用手。

HPI 损伤很少见，但高压注射设备和活动在工业中很常见。可能注入的工业流体包括油漆、空气、溶剂、汽油、液压液、油脂和水。HPI 损伤会造成严重后果，包括肢体丧失。

高压注射损伤的症状

HPI 损伤会形成一个不明显的小穿刺伤口。伤口周围轻微疼痛和肿胀，直到几小时后变得严重。

如果液体被注入四肢或手，受影响的肌肉可能会非常肿胀，以至于血液供应被中断，导致骨筋膜室综合征，这是一种严重疾病。

工人最终可能会失去受累身体部位的功能。其肌肉会萎缩，变得永久性僵硬（称为挛缩），导致关节永久性弯曲。挛缩限制活动的范围

HPI 损伤的工人也可能有慢性疼痛、对疼痛的敏感性增加和感觉异常，如刺痛或针刺感。可能会出现细菌感染。

高压注射损伤的诊断

  • 医师的评估

  • X 射线检查

HPI 损伤被认为是紧急情况，有时需要立即手术。及时和正确诊断 HPI 损伤对于预防严重后果至关重要。然而，由于初始症状有时轻微，其严重程度很容易被低估。

为了诊断 HPI 损伤，医生会询问详细的问题：

  • 穿刺伤口发生的时间

  • 受伤如何发生

  • 受伤时正在使用哪些设备

  • 如果有，注射器中的物质和注射工具的压力为何

医生会仔细记录受伤的身体部位。进行 X 线检查或其他影像学检查（如超声检查、CT 或 MRI）以检查骨折和注射的物质。如果在成像时可以看到注射的物质，结果可用于确定损伤深度。也可能拍摄受伤身体部位的照片。

高压注射损伤的预后

确定 HPI 损伤的工人的预后的两个因素是

  • 注射的物质

  • 注射压力

油漆和溶剂（能溶解其他物质的液体）会导致最严重的损伤，并导致最差的预后。较低的注射压力通常会导致较少的损伤，而较高的压力通常会导致更广泛的损伤。

残疾可能是永久性的。

当将溶剂注射入身体时，多达 50% 至 80% 的 HPI 损伤的工人会失去肢体（需要截肢）。

高压注射损伤的治疗

  • 静脉给予抗生素（静脉内）

  • 及时手术

医生首先轻轻清洁伤口，并用无菌敷料宽松地包扎受伤的身体部位，将受伤部位抬高。

HPI 损伤的工人需要静脉使用抗生素治疗许多感染（广谱抗生素），如果需要，会接种破伤风疫苗。根据需要给予止痛药。

尽快进行手术检查和评估所有 HPI 损伤。手术在手术室进行，需要全身麻醉。手术最好由在治疗 HPI 损伤方面经验丰富的外科医生完成。外科医生清除坏死组织和尽可能多的注射物质。切口通常保持开放（不缝合）并让其自行愈合，或者外科医生等到以后才缝合切口。

可能需要截肢（手指、脚趾或四肢）。

可用夹板固定患肢，以避免压迫伤口，从而使伤口更快愈合。

物理疗法职业疗法有助于工人恢复身体功能。有时需要第二次手术来改善肢体功能。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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