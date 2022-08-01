高压注射 (HPI) 损伤发生于工业设备意外注入物质时，其压力足以破坏皮肤。注射的物质会导致广泛的组织损伤，有时导致截肢。
高压注射损伤很少见，但后果严重，包括肢体丧失。
受累身体部位可能无法正常工作，肌肉可能永久性僵硬，工人可能有慢性疼痛和异常感觉。
及时诊断和治疗对预防严重后果至关重要。
为诊断损伤，医生会详细询问损伤情况并拍摄 X 线片。
治疗包括使用抗生素和进行手术。
高压注射 (HPI) 损伤通常与工作相关，但偶尔发生在业余爱好者或房主身上。大多数 HPI 损伤发生在 30 多岁的男性工人非惯用手。
HPI 损伤很少见，但高压注射设备和活动在工业中很常见。可能注入的工业流体包括油漆、空气、溶剂、汽油、液压液、油脂和水。HPI 损伤会造成严重后果，包括肢体丧失。
高压注射损伤的症状
高压注射损伤的诊断
医师的评估
X 射线检查
HPI 损伤被认为是紧急情况，有时需要立即手术。及时和正确诊断 HPI 损伤对于预防严重后果至关重要。然而，由于初始症状有时轻微，其严重程度很容易被低估。
为了诊断 HPI 损伤，医生会询问详细的问题：
穿刺伤口发生的时间
受伤如何发生
受伤时正在使用哪些设备
如果有，注射器中的物质和注射工具的压力为何
医生会仔细记录受伤的身体部位。进行 X 线检查或其他影像学检查（如超声检查、CT 或 MRI）以检查骨折和注射的物质。如果在成像时可以看到注射的物质，结果可用于确定损伤深度。也可能拍摄受伤身体部位的照片。
高压注射损伤的预后
确定 HPI 损伤的工人的预后的两个因素是
注射的物质
注射压力
油漆和溶剂（能溶解其他物质的液体）会导致最严重的损伤，并导致最差的预后。较低的注射压力通常会导致较少的损伤，而较高的压力通常会导致更广泛的损伤。
残疾可能是永久性的。
当将溶剂注射入身体时，多达 50% 至 80% 的 HPI 损伤的工人会失去肢体（需要截肢）。
高压注射损伤的治疗
静脉给予抗生素（静脉内）
及时手术
医生首先轻轻清洁伤口，并用无菌敷料宽松地包扎受伤的身体部位，将受伤部位抬高。
HPI 损伤的工人需要静脉使用抗生素治疗许多感染（广谱抗生素），如果需要，会接种破伤风疫苗。根据需要给予止痛药。
尽快进行手术检查和评估所有 HPI 损伤。手术在手术室进行，需要全身麻醉。手术最好由在治疗 HPI 损伤方面经验丰富的外科医生完成。外科医生清除坏死组织和尽可能多的注射物质。切口通常保持开放（不缝合）并让其自行愈合，或者外科医生等到以后才缝合切口。
可能需要截肢（手指、脚趾或四肢）。
可用夹板固定患肢，以避免压迫伤口，从而使伤口更快愈合。