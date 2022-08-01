HPI 损伤会形成一个不明显的小穿刺伤口。伤口周围轻微疼痛和肿胀，直到几小时后变得严重。

如果液体被注入四肢或手，受影响的肌肉可能会非常肿胀，以至于血液供应被中断，导致骨筋膜室综合征，这是一种严重疾病。

工人最终可能会失去受累身体部位的功能。其肌肉会萎缩，变得永久性僵硬（称为挛缩），导致关节永久性弯曲。挛缩限制活动的范围。

HPI 损伤的工人也可能有慢性疼痛、对疼痛的敏感性增加和感觉异常，如刺痛或针刺感。可能会出现细菌感染。