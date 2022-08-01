工作相关重复性运动损伤

肌腱炎通常会在移动或触摸发炎的肌腱时引起疼痛。在严重的情况下，肌腱上方的皮肤可能发热发红。肌腱可能肿胀。

滑囊炎也会引起疼痛。活动关节会使疼痛加重。液体在滑囊内积聚，导致滑囊肿胀并疼痛。覆盖滑囊的皮肤可能发热或发红。

神经压迫最常引起疼痛、刺痛、麻木和烧灼感。