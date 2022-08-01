工作相关重复性运动损伤

许多职业涉及重复性运动，这会使工人面临重复性运动损伤的风险。重复性运动损伤是许多工作相关损伤的原因。需要重复运动的任务包括在电脑上打字、扫描杂货、锤击钉子、在装配线上工作以及使用手提钻。
由于许多工作涉及重复运动，所以工作相关重复性运动损伤很常见。
工作相关重复性运动损伤需要使用止痛药和物理治疗。
大多数工作相关重复性运动损伤在几周休息后会消退，但有时需要注射皮质类固醇或透明质酸或手术。
可使用其他治疗：皮质类固醇或透明质酸注射治疗肌腱炎，引流联合或不联合皮质类固醇注射治疗滑囊炎，夹板或支具用于治疗神经压迫。
重复性运动损伤包括肌腱炎、滑囊炎和神经压迫。
当肌肉劳累或过度工作导致肌腱轻度撕裂时，就会发生肌腱炎。当肌腱撕裂速度超过身体修复速度，并且肌腱发炎时，就会引起肌腱炎。工作相关肌腱炎通常发生在肱二头肌、肘部和肩袖。
滑囊炎是由关节表面反复受压引起的滑囊发炎。滑囊是充满液体的囊，可使肌肉或肌腱在运动时顺利滑过骨骼。工作相关滑囊炎通常影响肘部、肩部、髋关节和膝关节。滑囊炎的原因包括
肘部：将肘部放在坚硬的表面上
肩部：手臂举过头顶工作
髋关节：长时间坐在坚硬的表面上
膝关节：跪姿
当神经穿过狭窄的空间（通道）时，就会发生神经压迫。最终，会导致神经功能障碍。工作相关性损伤通常发生在腕关节和肘部。例如腕管综合征（腕关节）和肘管综合征（肘部）。
重复性运动损伤的症状
肌腱炎通常会在移动或触摸发炎的肌腱时引起疼痛。在严重的情况下，肌腱上方的皮肤可能发热发红。肌腱可能肿胀。
滑囊炎也会引起疼痛。活动关节会使疼痛加重。液体在滑囊内积聚，导致滑囊肿胀并疼痛。覆盖滑囊的皮肤可能发热或发红。
神经压迫最常引起疼痛、刺痛、麻木和烧灼感。
重复性运动损伤的诊断
医师的评估
有时进行神经传导检查或磁共振成像
医生主要根据疼痛部位和引起疼痛的运动来诊断重复性运动损伤。他们怀疑如下特定疾病：
肌腱炎：当肌腱运动引起疼痛时，以及当压迫时触痛加重（触诊）
滑囊炎：当滑囊上区域肿胀、发红或发热，或者工人因滑囊运动而出现不明原因的疼痛加重时
神经压迫：当工人在某些神经支配的区域感觉异常时
医生还会详细询问工人工作史，以确认损伤与工作有关，并确定导致工人症状的重复运动类型。但是，有时需要检查。
有时进行神经传导检查，以帮助确认神经受压。如果医生怀疑肿瘤或异常骨骼生长压迫神经，可能进行磁共振成像 (MRI)。
重复性运动损伤的预防
以下策略可以帮助预防工作相关重复性运动损伤：
保持良好的姿势
定时休息和伸展
减少或消除加班
使用支撑背部的椅子
使用耳机接听电话
如果需要，使用搁脚物
使用可调节的桌子和计算机显示屏
为减轻手和腕部的压力，用电动工具替换手动工具，并为工具提供可吸收振动的手柄
雇主应为工人提供这些预防措施的培训，并提供减少重复性运动损伤所需的设备。应对可能导致这些损伤的工作进行人体工程学分析，并应按照建议调整工作场所。应鼓励工人迅速向经理报告问题症状。
重复性运动损伤的治疗
休息
止痛药
物理疗法
对于肌腱炎，注射皮质类固醇或透明质酸
对于滑囊炎，进行引流
对于神经压迫，使用夹板或支具，可能使用皮质类固醇注射或手术
工作相关性重复性运动损伤的治疗包括让受累部位休息。如果要完成正常的工作职责必需进行导致受伤的重复运动，可能需要将工人调至过渡性工作（也称为轻型工作或转岗）。根据损伤的类型和严重程度，过渡性工作可能持续数周至数月。如果包括重复动作在内的工作职责恢复得太早，损伤可能会复发。然后，工人必须再度从事过渡性职责，从而增加过渡性职责所花费的总时间。工人应避免在工作之外进行会加重其损伤的活动。
根据需要使用止痛药（镇痛药）和抗炎药。非甾体类抗炎药 (NSAID) 通常有助于短期缓解重复性运动损伤引起的疼痛，可加快肌腱炎和滑囊炎的消退。
物理治疗可能对有重复性运动损伤的工人有益，并可能加快恢复，帮助工人恢复身体功能。
对于肌腱炎，虽然在受累肌腱附近注射皮质类固醇可以短期缓解疼痛，但通常不推荐使用，因为它长期使用似乎没有帮助，并可能导致伤害。
对于滑囊炎，有时会在给予或不给予皮质类固醇的情况下，引流受累滑囊中的多余液体。引流可缓解疼痛，加快恢复。引流后，对滑囊施加压力的敷料（如弹性绷带）可能有助于防止液体再聚集。
对于神经压迫，使用夹板或支具可以缓解症状。如果症状严重或持续存在，工人应转诊到骨科医生接受皮质类固醇注射，有时需手术。
大多数工作相关重复性运动损伤会在几周的休息后消退。但是，神经压迫可能导致慢性疼痛。