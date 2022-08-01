金属烟雾热和聚合物烟雾热

金属烟雾热通常是由职业性接触含金属的烟雾引起，在焊接和相关过程中产生。聚合物烟雾热是由暴露于特定含氟聚合物产品引起，如聚四氟乙烯（PTFE，称为 Teflon®）。

金属烟雾热通常由吸入锌烟雾引起。

金属烟雾热和聚合物烟雾热引起的症状类似，如发热、寒战、疲劳、肌肉和关节疼痛以及头痛。

医生根据金属或聚合物产品烟雾暴露和特征性症状来诊断这两种疾病。

通常使用缓解症状的措施（如使用减轻发热的药物），但如果工人呼吸困难，可能需要机械通气。

在 20 世纪 70 年代，金属烟雾热在焊接工人中相当常见。大约三分之一的 20 至 59 岁的焊工在他们的职业生涯中至少发生一次。由于安全法规有所改善，目前金属烟气热已不常见。在美国，每年约有 1,500 至 2,500 例病例发生。金属烟雾热也可能发生在工作场所以外的焊接者中，例如使用焊接技术的艺术家或业余爱好者。金属烟雾热通常涉及吸入锌。

聚合物烟雾热引起的症状与金属烟雾热相似，但它是由于将聚四氟乙烯 (Teflon®) 加热至高温时产生的烟雾引起。家庭厨房中 Teflon® 餐具过热导致 PTFE 烟雾暴露，导致人体产生聚合物烟雾热，宠物鸟类死亡。由于美国的工作场所安全状况有所改善，因此现在工作场所的聚合物烟雾热不太常见。

症状 金属烟雾热通常会引起类似于流感的症状（如发热、寒战、疲劳、肌肉和关节疼痛和头痛）。其他症状可能包括干咳、吸气或呼气时胸痛、呼吸短促、咽喉痛、肌肉痉挛和味觉异常。腹痛、恶心和呕吐很常见。 症状在暴露后 4 至 10 小时内开始。症状可能发生在工人完成其班次后，使症状与工作场所暴露之间的联系更难识别。 当工人在工作周内再次接触烟雾时，他们的症状可能会较轻微，并在工作周内逐渐减轻。但是，周末后症状会变得更严重。这就是为什么它有时被称为星期一晨热。 严重金属烟雾热很少见，类似于急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)。严重金属烟雾热工人会出现发热和呼吸困难。他们呼吸急促、喘息，且呼吸时发出爆裂声。血液中氧含量低。 聚合物烟雾热的症状与金属烟雾热相同。然而，在工作周内反复暴露时聚合物烟雾热的症状并不会减轻。

诊断 医师的评估

胸部 X 线检查 为了诊断金属烟雾热，医生会询问可能的暴露情况并进行体格检查，包括用听诊器听诊肺部。当暴露于锌烟雾的工人或其他人有特征性症状时，会诊断为金属烟雾热。 进行胸部 X 线检查。该检查的结果在金属烟雾热工人中通常正常，但可用于检查其他可能的症状原因，例如肺炎。有时需要行胸部计算机断层扫描 (CT) 检查。 肺功能检查可以稍后进行。 医生根据可能暴露于加热 PTFE 或过热的 Teflon® 餐具的情况，以及之后出现的特征性症状，来诊断聚合物烟雾热。 在工作场所的不同位置测量环境中锌和其他金属烟雾或聚合物产品的浓度，以确定暴露程度。

预后 金属烟雾热通常在最后一次暴露于锌或其他金属烟雾后 12 至 48 小时自行消退。但是，如果反复暴露，症状可能会再次出现。 反复暴露于金属烟雾可能会导致慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、职业性哮喘或肺纤维化。 聚合物烟雾热工人的预后与金属烟雾热工人相似。