已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

工作相关背部损伤（和导致的疼痛）是误工和工人工作效率降低的常见原因。

工作相关背部损伤通常是由于站立时跌倒、从高处坠落或背部直接钝性创伤，并且与某些任务有关。

为诊断工作相关背部损伤，医生会详细询问工人过去和现在的工作情况，并进行彻底的体格检查，有时进行影像学检查。

雇主可以采取措施帮助预防这些损伤。

雇主可以改变工人的工作方式，减少倒班时间，限制加班时间，和/或安排更多的休息时间。

尚不明确使用个人防护装备 (PPE)，如支具、手腕夹板和背带，是否有用。

工作相关背部损伤包括拉伤和扭伤、椎间盘突出、骨折、神经损伤和脊髓损伤。

工作相关背部损伤通常是由于站立时跌倒、从高处坠落或背部直接钝性创伤，并且与某些任务有关。这些任务包括

驾驶机动车辆

举重物

重复提举（重物和轻物）

需要单臂或双臂伸直的任务（高空工作，如钻孔或修整干墙）

致使整个身体振动的任务（例如，在粗糙的地形上驾驶建筑车辆）

其他问题也可能导致工作相关的背痛。工人可能对自己的工作感到不满，或认为工作量太重。他们的工作可能繁重或单调，或要求的期限紧迫。他们可能觉得自己没有参与决策。

吸烟和肥胖可导致背痛，无论是否与工作有关。

如果工人曾经有工作相关背部损伤和疼痛，则将来也更有可能出现背部损伤。

雇主可能会担心工人因工作相关背部损伤和背痛而在索赔时装病（故意夸大症状以获得福利）。

工作相关背部损伤的诊断 医师的评估

有时需要影像学检查 工作相关背部损伤的诊断与任何其他背部问题的诊断相似。 医生会着重询问工人的工作史，包括过去的工作相关损伤。他们会询问具体工作任务，包括受伤时工人的确切活动。 医生还会进行全面的体格检查，包括神经系统检查。 如果损伤是由直接创伤（如对背部的直接猛烈击打或从高处坠落）造成，或如果检查发现可能存在的问题，如神经损伤或骨折，则进行 X 线检查、计算机断层扫描 (CT) 和/或磁共振成像 (MRI)。 当存在工作相关背部损伤赔偿相关的法律问题时，医生通常会提供详细的检查结果说明。

工作相关背部损伤的预防 以下是雇主可采取的降低工作相关背部损伤风险的策略示例： 雇主可以改变材料和产品的运输方式。例如，他们可以提供机械辅助设备来提举或搬运重物。他们可以更换成带有手柄或带凹槽手孔的包装，或在容易触及的区域储存包裹。

雇主可以减少倒班时间，限制加班时间，和/或安排更多的休息时间。

个人防护装备 (PPE)，如支具、手腕夹板和背带，可能有所帮助，但也可能干扰工人完成任务。

雇主可以制定一个人体工程学计划来评估工作空间并重新配置，以减少受伤风险。这样的计划可以降低因过度使用肌肉、姿势不良和重复任务而引起问题的风险。人体工程学还涉及减少振动、控制温度、消除眩光并确保充足的照明。