葡萄胎妊娠（葡萄胎）和其他类型的妊娠滋养细胞疾病是异常受精卵的生长或胎盘组织过度生长。
葡萄胎妊娠女性可能看起来像正常怀孕，但子宫比正常妊娠增大得更快。
大多数女性有严重的恶心、呕吐和阴道流血，有些女性的血压很高。
需要做超声检查和血液测试以测量人绒毛膜促性腺激素（在怀孕早期产生）。
葡萄胎妊娠采用扩张和刮宫术（D 和 C）治疗。
如果此病持续存在，需要化疗。
（也请参见女性生殖系统癌症概述。）
通常，葡萄胎是异常受精卵发育而成，其不发育成胎儿。葡萄胎也可能从流产、足月妊娠或异位妊娠（宫外孕）后残留在子宫中的细胞发展而来。极少数情况下，葡萄胎妊娠会在有活胎儿的情况下发生。如果有活胎，胎儿也常发生流产或胎死宫内。
葡萄胎妊娠最常见于 17 岁以下或 35 岁以上的女性。在美国，约 2,000 例孕妇中有一例发生这种情况。
葡萄胎妊娠是一种妊娠滋养细胞疾病。
你知道吗……
妊娠滋养细胞疾病的类型
妊娠滋养细胞疾病是一组由围绕发育中胚胎并最终形成胎盘和羊膜囊的细胞（称为滋养层细胞）发展而来的疾病。受影响的细胞生长异常，迅速增殖。
妊娠滋养细胞疾病包括
可能癌变的非癌性肿瘤：这些肿瘤包括葡萄胎、胎盘部位过度反应和胎盘部位结节。
胎盘内的癌性肿瘤：这些肿瘤（称为妊娠滋养细胞肿瘤）包括胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞肿瘤、绒毛膜癌和侵袭性葡萄胎。
约 80% 的妊娠滋养细胞疾病病例不是癌性的。
其余的趋向于持续存在并开始侵入周围组织。大约 2% 至 3% 的葡萄胎发展成绒毛膜癌。滋养细胞肿瘤能很快通过淋巴管或血管远处传播。
胎盘部位滋养细胞肿瘤和上皮样滋养细胞肿瘤非常罕见。
葡萄胎妊娠的症状
葡萄胎妊娠的诊断
血液化验
超声检查
通常，医生可以在葡萄胎形成后不久诊断葡萄胎妊娠（葡萄胎）。他们根据症状怀疑葡萄胎妊娠，例如子宫比预期的大得多，以及葡萄样组织的阴道分泌物。
需要进行孕检。如果女性有葡萄胎妊娠，孕检结果会是阳性，但是没有胎动和胎心。
完成血液检查，以检测人绒毛膜促性腺激素（hCG—一种妊娠早期胎盘产生的激素）水平。如果存在葡萄胎妊娠或其他类型的妊娠滋养细胞疾病，人绒毛膜促性腺激素水平通常非常高，因为这些肿瘤产生大量这种激素。
如果 hCG 水平非常高，医生会进行血液检查以检查甲状腺功能，并确定是否存在甲状腺功能亢进。
应行超声检查以明确导致子宫增大的为葡萄胎而不是胎儿及其羊水。
在扩张和刮除术（D 和 C）过程中取组织样本，或者在组织排出时采集样本，然后在显微镜下检查（活组织检查）以确认诊断。D 和 C 期间可能会切除异常组织。
如果诊断出妊娠滋养细胞疾病，则进行分期检查，以确定肿瘤是否已经从原发部位扩散到身体的其他部位。检查包括胸部、腹部和盆腔区域的计算机断层扫描 (CT)。也可进行磁共振成像 (MRI) 检查。
分期
医生根据妊娠滋养细胞肿瘤（通常为癌性的妊娠滋养细胞疾病的类型）的扩散程度对其进行分期：
I期：肿瘤仅在子宫体内（不在子宫下部的子宫颈内）。
II期：肿瘤已经扩散到子宫之外，包括扩散到卵巢、输卵管、阴道和/或附近组织。
III期：肿瘤已经扩散到肺部。
IV期：肿瘤已经扩散到更远的部位，如大脑、肝脏、肾脏和／或消化道。
葡萄胎妊娠的治疗
切除葡萄胎
测试以检查复发和／或扩散
如果需要的话，进行化疗
通常，任何类型的妊娠滋养细胞疾病都可以成功诊断和治疗，而不会危及生殖功能。
葡萄胎妊娠（葡萄胎）或任何类型的妊娠滋养细胞肿瘤都可以完全切除，通常是通过负压吸引扩张和刮宫术（D 和 C）进行切除。很少需要切除子宫（子宫切除术），但如果女性不打算生育，则可以切除子宫。
检查以确定患者是否需要在切除葡萄胎后接受额外治疗。
进行胸部 X 线检查，看看葡萄胎是否已经扩散到肺部。
测量血液中人绒毛膜促性腺激素的水平，以确定葡萄胎是否被完全清除。当病变完全清除后，血HCG能降至正常，降至正常的时间约需10周并能维持正常。在监测 hCG 期间，女性应使用有效的避孕措施，因为怀孕会使 hCG 测量结果的解读变得困难。如果未降至正常水平，此病被视为持续性。然后，进行脑部、胸部、腹部和盆腔的计算机断层扫描(CT)，以确定滋养细胞肿瘤是否已出现并转移。
如果葡萄胎组织持续存在或已经扩散，则需要化疗。如果葡萄胎妊娠被视为低风险，可能仅用一种化疗药物给予化疗。如果这种治疗无效，可以使用联合化疗药物，或进行子宫切除术。
如果葡萄胎组织已经广泛扩散，并被视为高风险，医生会将女性转诊给专科医生。
子宫切除术后，如果进行化疗，应监测 hCG 水平，以确保疾病得到成功治疗。
当诊断出妊娠滋养细胞疾病时，医生会与女性谈论她们是否希望能够生育。如果需要化疗但可能会损伤卵巢，有时可以采取措施保留生育能力，例如在化疗前冷冻卵子。即使进行子宫切除术，也不需要切除卵巢来治疗葡萄胎。
建议已切除葡萄胎的女性在 12 个月内不要怀孕。经常推荐口服避孕药，但也可以使用其他有效的避孕方法。推迟怀孕，让医生可以确保治疗成功。
如果曾患葡萄胎妊娠的女性怀孕，医生会在怀孕早期做超声检查，以确定怀孕是否正常。婴儿出生后，医生通常会将胎盘送到实验室检查是否有异常。
葡萄胎妊娠的预后
经过治疗后，许多女性可治愈。治愈的可能性取决于葡萄胎组织是否扩散及其他因素：
如果葡萄胎组织没有扩散：几乎100%
如果葡萄胎组织已扩散，但被视为低风险：90% 至 95%
如果绒毛膜癌已经广泛扩散并被视为高风险：60% 至 80%
葡萄胎妊娠治疗后很多女性能够生育，并且不会有更高的流产、妊娠并发症或先天缺陷的风险。
约有 1% 至 2% 曾有葡萄胎妊娠的女性会再次发生葡萄胎。所以葡萄胎妊娠治疗后女性再次怀孕应在早期行超声检查。如果女性连续有葡萄胎妊娠，则进行基因检测。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家癌症研究所：妊娠滋养细胞疾病治疗：本网站提供有关妊娠滋养细胞疾病、其分期和治疗的信息。