切除葡萄胎

测试以检查复发和／或扩散

如果需要的话，进行化疗

通常，任何类型的妊娠滋养细胞疾病都可以成功诊断和治疗，而不会危及生殖功能。

葡萄胎妊娠（葡萄胎）或任何类型的妊娠滋养细胞肿瘤都可以完全切除，通常是通过负压吸引扩张和刮宫术（D 和 C）进行切除。很少需要切除子宫（子宫切除术），但如果女性不打算生育，则可以切除子宫。

检查以确定患者是否需要在切除葡萄胎后接受额外治疗。

进行胸部 X 线检查，看看葡萄胎是否已经扩散到肺部。

测量血液中人绒毛膜促性腺激素的水平，以确定葡萄胎是否被完全清除。当病变完全清除后，血HCG能降至正常，降至正常的时间约需10周并能维持正常。在监测 hCG 期间，女性应使用有效的避孕措施，因为怀孕会使 hCG 测量结果的解读变得困难。如果未降至正常水平，此病被视为持续性。然后，进行脑部、胸部、腹部和盆腔的计算机断层扫描(CT)，以确定滋养细胞肿瘤是否已出现并转移。

如果葡萄胎组织持续存在或已经扩散，则需要化疗。如果葡萄胎妊娠被视为低风险，可能仅用一种化疗药物给予化疗。如果这种治疗无效，可以使用联合化疗药物，或进行子宫切除术。

如果葡萄胎组织已经广泛扩散，并被视为高风险，医生会将女性转诊给专科医生。

子宫切除术后，如果进行化疗，应监测 hCG 水平，以确保疾病得到成功治疗。

当诊断出妊娠滋养细胞疾病时，医生会与女性谈论她们是否希望能够生育。如果需要化疗但可能会损伤卵巢，有时可以采取措施保留生育能力，例如在化疗前冷冻卵子。即使进行子宫切除术，也不需要切除卵巢来治疗葡萄胎。

建议已切除葡萄胎的女性在 12 个月内不要怀孕。经常推荐口服避孕药，但也可以使用其他有效的避孕方法。推迟怀孕，让医生可以确保治疗成功。

如果曾患葡萄胎妊娠的女性怀孕，医生会在怀孕早期做超声检查，以确定怀孕是否正常。婴儿出生后，医生通常会将胎盘送到实验室检查是否有异常。