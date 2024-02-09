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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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宫颈黏液引起的不育问题

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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宫颈黏液异常会阻止精子进入子宫，但这个问题很少是不孕的主要原因。

  • 宫颈黏液问题通常不是不孕的主要原因，但它们可能是宫颈感染或宫颈瘢痕组织（宫颈狭窄）的一个因素。

  • 医生会进行盆腔检查以确定是否存在感染，以及查看女性的宫颈管是否因瘢痕组织而狭窄或闭合。

  • 如果存在感染和瘢痕组织，应进行治疗。

（也请参见不孕不育概述。）

子宫颈黏液由宫颈（子宫体以下开口于阴道）的腺体分泌。正常情况下，这种黏液在卵子释放（排卵）之前较黏稠，精子不能穿入。仅在排卵前，宫颈黏液变得清亮而有弹性（因为雌激素水平的增高）。因此，精子可以穿过宫颈黏液进入宫腔到达输卵管，受精在此处进行。

一些女性使用易受孕期知晓法来预防怀孕或尝试怀孕。这些方法包括每天检查宫颈黏液，以预测排卵时间。

如果发现宫颈粘液黏液异常：

  • 排卵时，如果不如常发生变化，则不太可能怀孕

  • 允许阴道内的细菌，通常是造成宫颈感染（宫颈炎）的细菌，进入子宫，有时会造成精子的大量破坏

  • 含有精子抗体，在精子接触卵子之前杀死精子（这是一个罕见的问题）

然而，宫颈黏液问题很少会显著损害生育能力，除非是患有慢性宫颈感染或宫颈管因瘢痕组织而狭窄或闭合（称为宫颈狭窄）的女性。（宫颈管是精子通过宫颈进入子宫的通道，以及月经期血液流出的通道。） 瘢痕组织通常由外科手术引起，例如治疗宫颈癌前异常（宫颈非典型增生）的手术。

你知道吗……

  • 宫颈黏液一致的变化，使精子得以顺利进入子宫。

宫颈粘液问题的诊断

  • 医师的评估

医生会进行盆腔检查以查看女性的宫颈管是否狭窄或闭合和检查是否存在感染。如果女性的阴道分泌物异常（可能提示感染）或有宫颈感染的风险，可用拭子从子宫颈取分泌物样本，并检测淋病衣原体

宫颈粘液问题的治疗

  • 如果存在感染或瘢痕组织，则进行相应治疗

如果诊断出宫颈感染，则用抗生素治疗。如果发现宫颈狭窄，可通过手术扩张（扩大）宫颈。

一些宫颈黏液异常的女性通过将精液直接放入子宫中来治疗，以绕过黏液（宫内受精）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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