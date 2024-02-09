宫颈黏液引起的不育问题

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宫颈黏液异常会阻止精子进入子宫，但这个问题很少是不孕的主要原因。
宫颈黏液问题通常不是不孕的主要原因，但它们可能是宫颈感染或宫颈瘢痕组织（宫颈狭窄）的一个因素。
医生会进行盆腔检查以确定是否存在感染，以及查看女性的宫颈管是否因瘢痕组织而狭窄或闭合。
如果存在感染和瘢痕组织，应进行治疗。
（也请参见不孕不育概述。）
子宫颈黏液由宫颈（子宫体以下开口于阴道）的腺体分泌。正常情况下，这种黏液在卵子释放（排卵）之前较黏稠，精子不能穿入。仅在排卵前，宫颈黏液变得清亮而有弹性（因为雌激素水平的增高）。因此，精子可以穿过宫颈黏液进入宫腔到达输卵管，受精在此处进行。
一些女性使用易受孕期知晓法来预防怀孕或尝试怀孕。这些方法包括每天检查宫颈黏液，以预测排卵时间。
如果发现宫颈粘液黏液异常：
排卵时，如果不如常发生变化，则不太可能怀孕
允许阴道内的细菌，通常是造成宫颈感染（宫颈炎）的细菌，进入子宫，有时会造成精子的大量破坏
含有精子抗体，在精子接触卵子之前杀死精子（这是一个罕见的问题）
然而，宫颈黏液问题很少会显著损害生育能力，除非是患有慢性宫颈感染或宫颈管因瘢痕组织而狭窄或闭合（称为宫颈狭窄）的女性。（宫颈管是精子通过宫颈进入子宫的通道，以及月经期血液流出的通道。） 瘢痕组织通常由外科手术引起，例如治疗宫颈癌前异常（宫颈非典型增生）的手术。
你知道吗……
宫颈粘液问题的诊断
宫颈粘液问题的治疗
如果存在感染或瘢痕组织，则进行相应治疗
如果诊断出宫颈感染，则用抗生素治疗。如果发现宫颈狭窄，可通过手术扩张（扩大）宫颈。
一些宫颈黏液异常的女性通过将精液直接放入子宫中来治疗，以绕过黏液（宫内受精）。