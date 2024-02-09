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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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输卵管相关不育症问题与盆腔异常

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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输卵管问题（堵塞或损坏）会妨碍精子接触到卵子，或妨碍卵子或受精后的卵子（受精卵）从卵巢移动到要着床的子宫。盆腔异常，包括子宫异常（例如子宫肌瘤），会妨碍卵子附着（着床）在子宫内膜上，并可能阻塞输卵管。

  • 为了确定输卵管问题或其他盆腔异常，医生可通过宫颈注射不透射线的造影剂并拍摄 X 线片（子宫输卵管造影术），在子宫内注射盐液后做超声（宫腔声学造影），或者通过在肚脐正下方的切口插入观察管（腹腔镜）观察器官。

  • 治疗取决于异常的类型和位置（输卵管或子宫）以及女性的年龄，但建议进行体外受精或手术。

（也请参见不孕不育概述。）

女性生殖器官定位

排卵和植入

病因

输卵管问题源于阻塞或损坏输卵管的情况，包括：

在与患有性传播感染（如淋病）的伴侣性交时，细菌（例如那些能引起盆腔炎的细菌）会进入阴道。细菌可从阴道播散，感染宫颈。然后可能上行播散至子宫，有时播散至输卵管。一些细菌，如衣原体，可以感染输卵管而不会引起任何症状。这些感染可永久损伤输卵管。可形成瘢痕组织，并堵塞输卵管。

盆腔异常会堵塞输卵管或阻止卵子着床在子宫内。它们包括：

  • 子宫内膜异位症

  • 子宫肌瘤息肉

  • 子宫或盆腔中通常不相连的结构之间形成的瘢痕组织带（粘连）（子宫腔粘连综合征）

  • 先天发育不良的子宫和输卵管

子宫粘连通常由手术过程中的感染或损伤引起，通常是扩张和刮宫术（D 和 C）。瘢痕也可能影响子宫颈，尤其是在子宫颈感染、损伤或手术后。

诊断

如果怀疑盆腔感染，则进行淋病或衣原体感染检查。当女性尝试怀孕时，筛查性传播感染是常规诊疗护理的一部分。

可通过检查明确有无输卵管堵塞。它们包括子宫输卵管造影术、宫腔声学造影、腹腔镜检查和宫腔镜检查。在腹腔镜和宫腔镜检查中，诊断和治疗通常同时进行。

盐水灌注超声造影（宫腔声学造影）：

宫腔声学造影用于检测和/或进一步评估输卵管问题和其他盆腔异常。

在超声检查过程中，通过子宫颈将盐（盐水）溶液注射到子宫内部，从而使内部膨胀，更容易观察到异常。如果液体流入输卵管，说明输卵管没有阻塞。

宫腔声学造影非常快，不需要麻醉。普遍认为该检查比子宫输卵管造影更安全，因为不需要射线照射或注射造影剂。

宫腔声学造影后，如果检查结果正常，年轻女性的生育能力似乎略有改善，但原因不明。在此检查后，医生可能会等待一段时间，观察年轻女性是否怀孕，然后再做输卵管功能的额外测试。

宫腔声学造影在可用的情况下取代了子宫输卵管造影。宫腔声学造影的优点是能够在临床医生的诊室进行，不需要暴露于辐射，并且通常比子宫输卵管造影便宜。

子宫输卵管造影术

在做子宫输卵管造影时，通过宫颈注射不透射线的造影剂并拍摄 X 线片。造影剂可显示出子宫和输卵管的内部轮廓。该检查通常在女性月经期结束几天后和排卵发生前进行。子宫输卵管造影不需要麻醉。造影剂（包括碘）可能会引起过敏反应。

子宫输卵管造影术可以检测到一些阻塞输卵管的器质性疾病。然而，约15%的患者子宫输卵管镜检查提示阻塞而实际上并没有阻塞——称为假阳性结果。

与宫腔声学造影一样，如果结果正常，年轻女性的生育能力似乎会略有改善。

子宫镜检查

如果发现宫腔内有异常，医生可用一种被称为宫腔镜的带摄像头的器械，通过阴道和宫颈插入子宫进行检查。如果发现有粘连、息肉或小肌瘤，可以使用通过宫腔镜插入的器械来移出或去除异常组织，从而增加女性怀孕的机会。

腹腔镜检查

如果有证据表明输卵管堵塞或者女性可能患有子宫内膜异位症，可将叫做腹腔镜的小内视镜通过肚脐正下方的小切口插入盆腔。通常要用全麻。腹腔镜检查使医生能够直接观察子宫、输卵管和卵巢。但是，这种手术很少用于诊断输卵管问题。

通过腹腔镜插入的器械也可用于清除或切除盆腔内的异常组织。

治疗

  • 抗生素（如果诊断盆腔感染）

  • 通过腹腔镜检查和/或子宫镜检查治疗或切除异常组织

  • 体外受精，或对年轻女性，有时进行手术

如果诊断为盆腔感染，则使用抗生素治疗。

输卵管或盆腔问题的治疗取决于病因。如果在诊断性手术（例如，子宫镜检查或腹腔镜检查）中检测到异常组织，有时会将其切除（例如子宫肌瘤或息肉）。

手术可以修复因异位妊娠、感染或既往输卵管绝育术而受损的输卵管，尤其是在损害不严重的年轻女性中。但是，进行此类手术后，正常妊娠的几率较小。在进行此类手术之前或之后，异位妊娠的几率比平常更高。因此，通常建议体外受精

辅助生殖技术通常是必需的或替代方法，尤其是在 30 岁以下的女性中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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