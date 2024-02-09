输卵管相关不育症问题与盆腔异常

输卵管问题（堵塞或损坏）会妨碍精子接触到卵子，或妨碍卵子或受精后的卵子（受精卵）从卵巢移动到要着床的子宫。盆腔异常，包括子宫异常（例如子宫肌瘤），会妨碍卵子附着（着床）在子宫内膜上，并可能阻塞输卵管。
为了确定输卵管问题或其他盆腔异常，医生可通过宫颈注射不透射线的造影剂并拍摄 X 线片（子宫输卵管造影术），在子宫内注射盐液后做超声（宫腔声学造影），或者通过在肚脐正下方的切口插入观察管（腹腔镜）观察器官。
治疗取决于异常的类型和位置（输卵管或子宫）以及女性的年龄，但建议进行体外受精或手术。
（也请参见不孕不育概述。）
女性生殖器官定位
排卵和植入
病因
输卵管问题源于阻塞或损坏输卵管的情况，包括：
在与患有性传播感染（如淋病）的伴侣性交时，细菌（例如那些能引起盆腔炎的细菌）会进入阴道。细菌可从阴道播散，感染宫颈。然后可能上行播散至子宫，有时播散至输卵管。一些细菌，如衣原体，可以感染输卵管而不会引起任何症状。这些感染可永久损伤输卵管。可形成瘢痕组织，并堵塞输卵管。
盆腔异常会堵塞输卵管或阻止卵子着床在子宫内。它们包括：
子宫粘连通常由手术过程中的感染或损伤引起，通常是扩张和刮宫术（D 和 C）。瘢痕也可能影响子宫颈，尤其是在子宫颈感染、损伤或手术后。
诊断
有时进行盆腔感染检查
宫腔声学造影（盐水灌注超声造影）或子宫输卵管造影，如果宫腔声学造影不可用
宫腔镜检查，进一步评估异常
罕见情况下，进行腹腔镜检查
如果怀疑盆腔感染，则进行淋病或衣原体感染检查。当女性尝试怀孕时，筛查性传播感染是常规诊疗护理的一部分。
可通过检查明确有无输卵管堵塞。它们包括子宫输卵管造影术、宫腔声学造影、腹腔镜检查和宫腔镜检查。在腹腔镜和宫腔镜检查中，诊断和治疗通常同时进行。
盐水灌注超声造影（宫腔声学造影）：
宫腔声学造影用于检测和/或进一步评估输卵管问题和其他盆腔异常。
在超声检查过程中，通过子宫颈将盐（盐水）溶液注射到子宫内部，从而使内部膨胀，更容易观察到异常。如果液体流入输卵管，说明输卵管没有阻塞。
宫腔声学造影非常快，不需要麻醉。普遍认为该检查比子宫输卵管造影更安全，因为不需要射线照射或注射造影剂。
宫腔声学造影后，如果检查结果正常，年轻女性的生育能力似乎略有改善，但原因不明。在此检查后，医生可能会等待一段时间，观察年轻女性是否怀孕，然后再做输卵管功能的额外测试。
宫腔声学造影在可用的情况下取代了子宫输卵管造影。宫腔声学造影的优点是能够在临床医生的诊室进行，不需要暴露于辐射，并且通常比子宫输卵管造影便宜。
子宫输卵管造影术
子宫镜检查
如果发现宫腔内有异常，医生可用一种被称为宫腔镜的带摄像头的器械，通过阴道和宫颈插入子宫进行检查。如果发现有粘连、息肉或小肌瘤，可以使用通过宫腔镜插入的器械来移出或去除异常组织，从而增加女性怀孕的机会。
腹腔镜检查
如果有证据表明输卵管堵塞或者女性可能患有子宫内膜异位症，可将叫做腹腔镜的小内视镜通过肚脐正下方的小切口插入盆腔。通常要用全麻。腹腔镜检查使医生能够直接观察子宫、输卵管和卵巢。但是，这种手术很少用于诊断输卵管问题。
通过腹腔镜插入的器械也可用于清除或切除盆腔内的异常组织。