输卵管相关不育症问题与盆腔异常

输卵管问题源于阻塞或损坏输卵管的情况，包括：

子宫内膜异位症

盆腔感染（如盆腔炎）

有输卵管妊娠史（异位妊娠）

阑尾穿孔

盆腔或下腹部手术炎症

损害子宫和输卵管的炎症（如结核引起的炎症或炎症性肠病）

在与患有性传播感染（如淋病）的伴侣性交时，细菌（例如那些能引起盆腔炎的细菌）会进入阴道。细菌可从阴道播散，感染宫颈。然后可能上行播散至子宫，有时播散至输卵管。一些细菌，如衣原体，可以感染输卵管而不会引起任何症状。这些感染可永久损伤输卵管。可形成瘢痕组织，并堵塞输卵管。

盆腔异常会堵塞输卵管或阻止卵子着床在子宫内。它们包括：

子宫内膜异位症

子宫肌瘤或息肉

子宫或盆腔中通常不相连的结构之间形成的瘢痕组织带（粘连）（子宫腔粘连综合征）

先天发育不良的子宫和输卵管

子宫粘连通常由手术过程中的感染或损伤引起，通常是扩张和刮宫术（D 和 C）。瘢痕也可能影响子宫颈，尤其是在子宫颈感染、损伤或手术后。