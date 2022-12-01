少尿指成人24小时尿量<500mL或成人、儿童尿量<0.5mL/kg/h（新生儿<1mL/kg/h）。
少尿的病因
少尿病因通常分为三类：
肾前性（与血流相关）
肾性（肾脏自身疾病）
肾后性（流出道梗阻）
少尿的评估
病史
体格检查
检验
对于留置导管（和行回肠膀胱术）的病人，在检查前，先冲洗导管确认是否通畅，该步骤可能会解决部分问题。 多数患者的病因显而易见，如休克、脓毒症；对临床表现复杂者，需要区分肾前性和肾性少尿（如急性肾小管坏死）原因。对无导尿管者可考虑留置导尿，利于诊断、治疗梗阻和持续监测尿量。
如果有中心静脉或肺动脉导管，中心静脉压(见终点监测)或肺动脉楔压有助于判断容量状态（有肺动脉导管者可以了解心输出量状态）。当然，临床医生不会单为急性少尿而放置导管，除非还有其他适应证。对于没有容量过多表现的患者，可选用静脉快速输注500mL生理盐水（儿童20mL/kg），如尿量增加提示肾前性因素。应检测血清电解质如钠、血尿素氮和肌酐，以帮助确定少尿的原因。 血清 BUN 与肌酐的高比率（例如，> 20:1）提示肾前性原因。
计算血浆和尿中钠浓度的钠排泄分数（FENa）有助于用以下公式来区分肾前状态和急性肾小管坏死：
FENa 比率 > 2%通常提示急性肾小管坏死。
FENa比率<1％通常表示肾前状态，例如脱水或其他形式的肾前性氮质血症。
FENa比率介于1％和2％之间与急性肾小管坏死或肾前状态一致。
如果患者正在服用利尿剂，计算尿素排泄分数 (FEUrea) 有助于区分肾前状态和急性肾小管坏死，计算公式如下：
FEUrea比率> 50%通常表示急性肾小管坏死。
FEUrea比率< 35% 通常表示肾前状态。
FEUrea比率介于35％和5％之间与急性肾小管坏死或肾前状态一致。
少尿的治疗
治疗确定的病因；解除流出道梗阻、容量替代、使心输出量恢复正常。肾毒性药物经肾给药或停药，并用另一种药物替代。避免低血压以防止肾脏进一步受损。当肾功能损害已不可逆时，应予肾脏替代治疗，如连续静脉血液滤过或血液透析。
关键点
少尿的原因分为：肾血流量减少、肾功能不全和尿道梗阻。
病史和体检常常能提示发病机制（如，近期低血压、使用肾毒性药物）。
测量血清电解质、血尿素氮和肌酐。
测量尿钠和肌酐浓度。如果不能够确定是肾前性或肾性原因，则计算钠排泄分数；如果比值<1考虑肾前性因素，比值>2表示急性肾小管坏死，比值介于1%~2%之间则不能确定。
对于服用利尿剂的患者，测量尿液和血浆的尿素以及尿液和血浆的肌酐并计算尿素排泄分数以确定病因是肾前性还是肾性； <35%表示为肾前性病变； >50%表示为急性肾小管坏死； 35% 到 50% 表示病因不明