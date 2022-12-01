对于留置导管（和行回肠膀胱术）的病人，在检查前，先冲洗导管确认是否通畅，该步骤可能会解决部分问题。 多数患者的病因显而易见，如休克、脓毒症；对临床表现复杂者，需要区分肾前性和肾性少尿（如急性肾小管坏死）原因。对无导尿管者可考虑留置导尿，利于诊断、治疗梗阻和持续监测尿量。

如果有中心静脉或肺动脉导管，中心静脉压(见终点监测)或肺动脉楔压有助于判断容量状态（有肺动脉导管者可以了解心输出量状态）。当然，临床医生不会单为急性少尿而放置导管，除非还有其他适应证。对于没有容量过多表现的患者，可选用静脉快速输注500mL生理盐水（儿童20mL/kg），如尿量增加提示肾前性因素。应检测血清电解质如钠、血尿素氮和肌酐，以帮助确定少尿的原因。 血清 BUN 与肌酐的高比率（例如，> 20:1）提示肾前性原因。

计算血浆和尿中钠浓度的钠排泄分数（FENa）有助于用以下公式来区分肾前状态和急性肾小管坏死：

FENa 比率 > 2%通常提示急性肾小管坏死。

FENa比率<1％通常表示肾前状态，例如脱水或其他形式的肾前性氮质血症。

FENa比率介于1％和2％之间与急性肾小管坏死或肾前状态一致。

如果患者正在服用利尿剂，计算尿素排泄分数 (FEUrea) 有助于区分肾前状态和急性肾小管坏死，计算公式如下：

FEUrea比率> 50%通常表示急性肾小管坏死。

FEUrea比率< 35% 通常表示肾前状态。

FEUrea比率介于35％和5％之间与急性肾小管坏死或肾前状态一致。