如何插入食管气管双腔管（Combitube）或King喉管

食管-气管双腔管（Combitube）和King喉管是声门上气道设备（也称为声门后气道装置）。
食管-气管双腔管（Combitube）和King喉管是具有基本相似之处的双腔管：
一个大的近端气囊封闭下咽
通气的近端内腔终止于喉部入口上方的侧孔处
远端管腔及其较小的气囊套囊终止于并密封食管上段（在＞90％的插管中）
声门上气道可用于昏迷患者或无咽反射的患者，有助于提供急救通气，还可用于某些特定情况。
食管-气管双腔管和King喉管相对于其他通气方法有以下优势：
与气管插管不同，它们可以由仅经过基本培训的操作员盲插成功。
不同于袋阀面罩（BVM）通气, 它们不必维持足够的面罩密封。
与BVM或 喉罩（LMA）通气相比，它们导致的胃内胀气或误吸更少，因为它们能够更好地隔离食管与气管，并且远端管腔允许胃管插入
与其他声门上气道一样，Combitube和King喉管是临时气道，必须将其移除或被最佳气道如气管插管或手术气道（环甲状腺切开术 或气管切开术)代替。
Combitube 或 King 喉管的适应症
Combitube 或 King 喉管的禁忌症
绝对禁忌证
向患者提供呼吸支持没有医学上的禁忌症。 但是，可能有法律上的禁忌症（请勿复苏命令或特定的预先医疗指示）
张口受限导致管子插入受阻（在这种情况下，可采用鼻气管插管或手术气道）
无法通过的上呼吸道阻塞（这种情况下采用手术气道）
相对禁忌证
有意识或存在咽反射
下咽或食道异常或外伤（增加声门上气道进一步局部损伤的风险）
对于<4英尺高的患者不推荐使用Combitube。
Combitube 或 King 喉管的并发症
并发症包括
插管过程中呕吐和误吸或置管后患者恢复呕吐反射
插管过程中牙齿或口咽软组织损伤
长时间放置或球囊过度充气导致舌头水肿
Combitube 或 King 喉管的设备
Combitube 或 King 喉管的其他注意事项
Combitube的气囊套囊分别充气。King喉管的气囊套囊共用一个导管并同时充气。
估计有1％~5％的Combitube插入部进入气管； 在这些情况下，如果发现错位，可以将带套囊的远端内腔用作气管导管。至少有10％的插管是通过新式King喉管进入气管的。 在这些情况下，可以通过远端腔进行通气。旧式King喉管的轮廓使得几乎所有的插管都进入食道。
King管的通气管腔适合管心针插入，以便将King喉管转换为气管导管。但通过该管腔通常不可能使声门可视化。
Combitube 或 King 喉管的相关解剖结构
将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。
与耳朵和胸骨切迹对齐的最佳头部抬高程度各不相同，取决于患者的年龄和身体习性。
Combitube 或 King 喉管的定位
导管插入的最佳体位是嗅探体位，但是Combitube或King导管插管可以在患者的颈部处于中立位置的情况下完成。
操作员站在担架的头部。
助手可以站在旁边。
嗅探体位仅用于没有颈椎损伤的情况：
患者仰卧在担架上。
将折叠的毛巾或其他材料放在头部，颈部和肩膀下方，弯曲颈部以抬高头部，直到外耳道与胸骨切迹位于同一水平面。然后倾斜头部，使面部在平行的水平面上对齐； 第二个平面高于第一个平面。 对于肥胖患者，可能需要使用许多折叠毛巾或商用坡道装置来充分抬高肩膀和颈部（见图头和颈部定位以打开气道)。
开放气道时头和颈部位置
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。B：建立嗅位，耳朵与胸骨切迹对齐，面部与天花板平行，打开气道。Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
如果有颈椎损伤的可能：
Combitube 或 King 喉管插入的分步说明
如有必要，清理阻塞口咽部的分泌物，呕吐物或异物。
如果可能的话，给患者用袋阀面罩通气预充氧。
选择尺寸合适的Combitube或King喉管，并注意King套管的气囊充气量。该信息标注在导管包装和管气囊上。
给气囊充气和放气，以确保没有泄漏。
将少量无菌水溶性润滑剂涂在放了气的气囊上。
用非惯用手抬起下颌和舌头。拇指在口腔内，其他手指在下颌下面，夹住舌头和下颌，然后抬起。
将Combitube或King管插入口中。沿中线方向插入Combitube。首先将King管以偏离中线45~90度方向插入口角，然后在管尖越过舌头时将其旋转到中线位置。不要用力推动任何一根管子； 可能导致软组织损伤。如果遇到阻力，请稍微向后拉一点并重新推进导管，尽量沿咽后壁移动。您可能需要去除导管芯，改变其曲率，然后重新插入。在适当的插入距离处（根据导管上的标记确定），近端（通气）管腔将在喉部开口上方张开，而远端管腔将进入食道（在大多数情况下）。
在给气囊充气之前，请将握管的手松开。
给气囊充气。使用King喉管时，请注入制造商建议的容量。使用Combitube时，先注气10~15 mL充盈远端球囊，然后再注气50~85 mL充盈近端（咽部，蓝色）球囊。
将袋阀设备连接到通气管腔（在Combitube上，蓝色[咽]管腔）。
开始换气（每分钟8~10次，每次约500 mL，持续约1秒钟）。
通过听诊和胸部抬高评估肺通气量。检查呼气末二氧化碳以确认导管位置。对于Combitube放置的位置，听诊通常很困难且不可靠，因此更多地依靠二氧化碳测定法。但是，在心脏骤停期间，二氧化碳描记法可能无法可靠地指示正确的导管放置部位。
如果评估表明Combitube的气管放置不当，请尝试通过远端气囊通气。
Combitube 或 King 喉管的后期护理
视情况用胶带或扎带将管子固定在适当的位置。
最多几个小时后，必须将Combitube或King喉管移除，或用最佳的气道如气管插管或手术气道（环切开术或气管切开术）进行置换。
Combitube 或 King 喉管插入的警告和常见错误
约5％的Combitube插管中，远端管将进入气管。 在这种情况下，可以通过远端管进行通气。多达10％的新式King喉管插管，远端管将进入气管； 远端管可以有足够的通气。
通常，声门上气道插管只能用于无反应的患者。 否则有吸入危险。在声门上气道插管或通气期间，请勿让患者苏醒。如有必要，请防止患者醒来或呕吐（使用麻痹剂，适当的镇痛剂和镇静剂），或根据临床指示拔除气道。
双腔管放置太深可能会导致球囊阻塞气管开口和抑制通气。可以通过将气道向后拉几厘米来解除阻塞。