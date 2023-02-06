如何插入食管气管双腔管（Combitube）或King喉管

如有必要，清理阻塞口咽部的分泌物，呕吐物或异物。

选择尺寸合适的Combitube或King喉管，并注意King套管的气囊充气量。该信息标注在导管包装和管气囊上。

给气囊充气和放气，以确保没有泄漏。

将少量无菌水溶性润滑剂涂在放了气的气囊上。

用非惯用手抬起下颌和舌头。拇指在口腔内，其他手指在下颌下面，夹住舌头和下颌，然后抬起。

将Combitube或King管插入口中。沿中线方向插入Combitube。首先将King管以偏离中线45~90度方向插入口角，然后在管尖越过舌头时将其旋转到中线位置。不要用力推动任何一根管子； 可能导致软组织损伤。如果遇到阻力，请稍微向后拉一点并重新推进导管，尽量沿咽后壁移动。您可能需要去除导管芯，改变其曲率，然后重新插入。在适当的插入距离处（根据导管上的标记确定），近端（通气）管腔将在喉部开口上方张开，而远端管腔将进入食道（在大多数情况下）。

在给气囊充气之前，请将握管的手松开。

给气囊充气。使用King喉管时，请注入制造商建议的容量。使用Combitube时，先注气10~15 mL充盈远端球囊，然后再注气50~85 mL充盈近端（咽部，蓝色）球囊。

将袋阀设备连接到通气管腔（在Combitube上，蓝色[咽]管腔）。

开始换气（每分钟8~10次，每次约500 mL，持续约1秒钟）。

通过听诊和胸部抬高评估肺通气量。检查呼气末二氧化碳以确认导管位置。对于Combitube放置的位置，听诊通常很困难且不可靠，因此更多地依靠二氧化碳测定法。但是，在心脏骤停期间，二氧化碳描记法可能无法可靠地指示正确的导管放置部位。