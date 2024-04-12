重组生长激素替代治疗

有时其他垂体激素替代

所有身材矮小的儿童如证实有生长激素缺乏，均应给予基因重组生长激素。(参见 the Drug and Therapeutics, and Ethics Committees of the Pediatric Endocrine Society's 2016 guidelines for growth hormone and insulin-like growth factor-I treatment in children and adolescents.)记录在案的生长激素缺乏是基于生长学、生化，有时是放射学检查结果。

重组GH的剂量通常为每天一次皮下注射0.03至0.05 mg/kg。通过治疗，第一年的身高增长速度通常会增加到 10 至 12 厘米/年，尽管此后增长速度较慢，但仍高于治疗前的速度。治疗持续至身高达到可接受的水平或生长速度回落至2.5cm/年以下。胰岛素样生长因子 1 (IGF-1) 水平可用于滴定 GH 缺乏儿童的生长速度，目标 IGF-1 水平通常处于正常值的上半部分（0 至 +2 SD 以内）。如果低于此水平，GH 剂量可增加 10% 至 20% 以潜在地促进生长。有几种长效生长激素药物可供仅患有 GH 缺乏症的患者使用。这些每周配方包括不同的修改，与每日重组 GH 相比，它们延长了长效药物的半衰期，并且具有不同的起始剂量。这些 GH 药物包括 lonapegsomatropin（适用于年龄 > 1 岁且体重 > 11.5 公斤的人；前药制剂，其中未修饰的 GH 暂时与惰性聚乙二醇化载体结合）、somapacitan（适用于年龄 > 2.5 岁的人；GH 单点突变， 白蛋白 附着结合部分）和 somatrogon（适用于 3 岁以上的人；重组融合糖蛋白，其 GH 编码序列与 3 个拷贝的 C 末端肽融合 人绒毛膜促性腺激素 人绒毛膜促性腺激素（hCG））。迄今为止，长效 GH 药物的试验表明，其对身高增长速度的治疗效果与每日重组 GH 相似。IGF-1 水平可能比每日 GH 更难监测，并且取决于最后一次注射的配方和时间（1）。

生长激素治疗的副作用很少，计有特发性颅内压增高（假性脑瘤）、儿童股骨头骨骺滑脱和短暂的轻度周围组织水肿。在基因重组生长激素问世以前，曾经使用从垂体提取的生长激素。少数病例在用该制剂治疗20～40年后，出现Creutzfeldt-Jakob症垂体提取的生长激素已在1980年代停止使用。新型长效 GH 药物产生的不良反应被认为与日常 GH 相似，但鉴于其机制不同，需要进一步研究。

没有内分泌、代谢或其他可以解释身材矮小疾病证据的矮小儿童是否应该用生长激素治疗，这是有争议的。这些儿童被认为患有特发性矮小（ISS）。ISS 定义为身高低于年龄平均值 2 个标准差 (SD)、正常身高速度（接近或低于正常值）、没有生长限制条件的生化证据以及排除典型 GH 缺乏的正常 GH 刺激测试。 重组 GH 可用于治疗身高低于年龄平均值 2.25 SD 且预计成年身高低于正常范围（即女性 < 150 cm 和男性 < 160 cm）的 ISS 儿童。指南建议不要对每个患有 ISS 的儿童常规使用 GH，并且应根据具体情况做出治疗决定。治疗反应变化很大。经过 5 年的治疗，一些儿童的成年身高可能平均增加约 5 厘米，而其他儿童的成年身高可能没有增加。根据治疗第一年的身高反应、治疗开始时的年龄（如果女孩 9 岁之前和男孩 10 岁之前开始治疗，则反应更好），预计 ISS 儿童对 GH 治疗的反应更大，并且IGF-1 水平相对于基线的变化。对于接受治疗的儿童，许多专家建议进行为期6至12个月的生长激素治疗试验，只有在治疗前身高速度增加一倍或增加3厘米/年时，才能继续生长激素治疗。其他学者反对这种做法，因为生长激素价格昂贵，该法尚在试验阶段，可能有副作用，给其他方面健康的儿童贴上不正常的标签，以及在伦理和社会心理上造成对身高的偏见。

当其他垂体激素缺乏陪生长激素缺乏症，需要额外的激素替代。皮质醇（参见 艾迪森氏症的治疗）和甲状腺激素（见 甲状腺功能减退症的治疗) 应在儿童期、青少年期和成年期不断补充，因为此时这些激素的循环水平较低。精氨酸血管加压素 缺乏症通常需要终生使用片剂或鼻腔内注射去氨加压素治疗（见 精氨酸加压素缺乏症的治疗）。如不能正常进入青春期，建议使用性腺性类固醇治疗 （见 青春期延迟的治疗)。

如身材矮小系因垂体癌肿进行放射治疗而引起，生长激素治疗在理论上有导致癌症复发的危险。但也未证实生长激素治疗会使新癌肿的发生率高于预期或复发率增高。在成功完成抗癌治疗至少一年后开始生长激素替代治疗可能是安全的。