直肠排气量及频率因人而异。类似于排便频率，主诉胃肠胀气患者通常对于正常排气心存误解。每日排气平均次数为13～21次。客观记录排气频率（患者记录排气日记）是进行评估的第一步。

排气是肠道细菌代谢的副产物。几乎无一源于吞下空气或血液中反向扩散的气体（主要为氮气）。细菌代谢可产生大量氢气、甲烷及二氧化碳。

消化不良综合征的患者在摄入某些水果、含有不易消化的碳水化合物的蔬菜（如烘烤的豆类）、糖类（如果糖）或糖醇（如山梨糖醇）后，会产生大量的氢气。双糖酶缺乏症(绝大多数为乳糖酶缺乏)患者，可有大量双糖排入结肠，并发酵成H2。对结肠产气过多患者，也应考虑乳糜泻、热带口炎性腹泻、胰腺外分泌功能不全和其他引起碳水化合物吸收不良等疾病。

甲烷亦由结肠细菌代谢同样的食物（如膳食纤维）所产生。但是，肠道内细菌存甲烷而非氢气者，占总人群的10%。

细菌代谢亦可产生二氧化碳，通过碳酸氢盐和氢离子的反应产生。氢离子可能来自胃酸或脂肪消化过程中释放的脂肪酸，后者有时产生数百毫升当量的氢离子。不可吸收碳水化物在结肠内经细菌发酵可释放酸性产物，其可与碳酸氢盐作用，产生二氧化碳。虽然偶尔可致腹胀，但二氧化碳迅速弥散入血，可避免肠胀气。

饮食是造成不同个体产气差异的主要原因，但某些未解因素（如，肠道菌群及动力）亦起作用。

尽管排出的氢气及甲烷具可燃性，在明火旁工作并不危险。但是，已有报道表明，肠道准备不佳患者，行空肠及结肠外科手术或肠镜，进行电凝电切等操作可能发生气体爆炸，甚至导致生命危险。