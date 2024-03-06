羊水过多是指羊水量超过正常；它与母亲及胎儿的并发症有关。诊断依据超声对羊水量进行测定。管理是通过治疗导致羊水过多的母体疾病。如果症状严重，或者发生痛性宫缩发动提前，可能需要羊膜穿刺放液。
可引起羊水过多的情况如下：
并发症
羊水过多的症状和体征
羊水过多通常无症状。有些孕妇子宫大小可大于停经月份。一些女性，尤其是当羊水过多并导致子宫扩张时，会出现呼吸困难和/或疼痛的早产。
羊水过多的诊断
超声测量羊水量
超声检查，包括胎儿畸形筛查
对有相关病史的孕妇应进行母体相关检查
对于超声检查或子宫大小大于停经月份的孕妇，应怀疑羊水过多。然而，羊水量的定性估计往往是主观的。如果怀疑羊水过少，应使用羊水指数（AFI）或单个最深囊（SDP）对羊水进行定量评估。
AFI ≥ 24 cm：AFI 是在子宫各象限测得的液体垂直深度之和；正常的 AFI 范围是从 > 5 到 < 24 厘米。
SDP≥8厘米： SDP是对羊水最深口袋的测量；正常的SDP是≥2至<8厘米。
AFI和SDP在预防不良围产期结局方面似乎都不优于其他药物。每种方法都有局限性： AFI常常导致对少腹水的过度诊断；SDP导致对多腹水的过度诊断（1, 2)。
液体过多是通过超声检查标准间接定义的，通常是AFI。AFI是指羊膜腔四个象限垂直羊水深度之和。AFI正常范围为＞5cm且＜24cm;当AFI≥24cm时，提示羊水过多。
明确原因
若存在羊水过多，应进一步检查，以明确病因。所做的检查取决于临床怀疑的病因（通常是基于病史或其他超声检查结果）。检查包括
超声检查胎儿是否畸形（推荐用于所有病例）
孕母糖耐量试验
羊水穿刺和胎儿染色体核型检查，如果存在其他超声检查结果
如果家族史提示有遗传风险，则进行临床怀疑的遗传性疾病（如贫血）检测
诊断参考
1.Kehl S, Schelkle A, Thomas A, et al: Single deepest vertical pocket or amniotic fluid index as evaluation test for predicting adverse pregnancy outcome (SAFE trial): A multicenter, open-label, randomized controlled trial.Ultrasound Obstet Gynecol 47 (6):674–679, 2016.doi: 10.1002/uog.14924
2.Nabhan AF, Abdelmoula YA: Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket as a screening test for preventing adverse pregnancy outcome.Cochrane Database Syst Rev 2008 (3):CD006593, 2008.doi:10.1002/14651858.CD006593.pub2
羊水过多的治疗
在39周左右分娩
可能的话，接受人工羊膜腔放液（羊水减量术）
根据AFI，产前监测的建议取决于羊水过多的严重程度：
AFI≥30 cm（会增加胎儿死亡的风险），产前监测应在32周或之后确诊时开始，应包括至少每周一次的NST检测。然而，这样的监护并未被证实可降低胎儿死亡率。
24cm ≤ AFI <30 cm：建议使用非应激试验进行产前监测(1)。
所有程度的羊水过多：应每4周进行一次超声检查，以检查巨大儿并评估胎儿的解剖结构。
当 AFI ≥ 30 厘米时，应计划在 39 周左右分娩。 根据产科指征决定分娩方式（如，胎先露）。
仅当羊水过多导致产妇严重不适时，才应考虑减少羊水量（例如，通过减少羊水量）或减少其产生量。另外，对于放出多少液体，以及放液速度如何，尚未取得共识，目前推荐20分钟内释放1L羊水量。
对可引起羊水过多的并发症（如妊娠期糖尿病）加以控制。
治疗参考
1.Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); Dashe JS, Pressman, EK, Hibbard JU: SMFM Consult Series #46: Evaluation and management of polyhydramnios.Am J Obstet Gynecol 219 (4):B2–B8, 2018.doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.016
关键点
羊水过多是指羊水过量；可能由胎儿畸形、多胎妊娠、妊娠期糖尿病和多种胎儿疾病引起的。
It is associated with increased risk of preterm contractions, preterm labor, prelabor rupture of membranes, maternal respiratory compromise, fetal malposition or death, and various problems during labor and delivery.
如果怀疑羊水过多，进行超声检查以确定羊水指数或单个最深袋，并检查可能的原因（包括全面的超声检查评估）。
仅当羊水过多导致严重的产妇症状时才考虑减少羊水量。
对羊水指数≥30cm的患者，早在妊娠32周起开始胎儿监测，每周行无应激试验。