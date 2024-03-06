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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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羊水过多

（羊水过多）

作者：Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

羊水过多是指羊水量超过正常；它与母亲及胎儿的并发症有关。诊断依据超声对羊水量进行测定。管理是通过治疗导致羊水过多的母体疾病。如果症状严重，或者发生痛性宫缩发动提前，可能需要羊膜穿刺放液。

可引起羊水过多的情况如下：

并发症

羊水过多的孕妇，以下并发症的风险增加：

并发症的风险往往与液体积聚的程度成正比，并因病因而异。 还可出现其他问题（例如，低Apgar评分，胎儿宫内窘迫，脐带绕颈，胎位异常需要剖宫产）。

羊水过多的症状和体征

羊水过多通常无症状。有些孕妇子宫大小可大于停经月份。一些女性，尤其是当羊水过多并导致子宫扩张时，会出现呼吸困难和/或疼痛的早产。

羊水过多的诊断

  • 超声测量羊水量

  • 超声检查，包括胎儿畸形筛查

  • 对有相关病史的孕妇应进行母体相关检查

对于超声检查或子宫大小大于停经月份的孕妇，应怀疑羊水过多。然而，羊水量的定性估计往往是主观的。如果怀疑羊水过少，应使用羊水指数（AFI）或单个最深囊（SDP）对羊水进行定量评估。

  • AFI ≥ 24 cm：AFI 是在子宫各象限测得的液体垂直深度之和；正常的 AFI 范围是从 > 5 到 < 24 厘米。

  • SDP≥8厘米： SDP是对羊水最深口袋的测量；正常的SDP是≥2至<8厘米。

AFI和SDP在预防不良围产期结局方面似乎都不优于其他药物。每种方法都有局限性： AFI常常导致对少腹水的过度诊断；SDP导致对多腹水的过度诊断（1, 2)。

液体过多是通过超声检查标准间接定义的，通常是AFI。AFI是指羊膜腔四个象限垂直羊水深度之和。AFI正常范围为＞5cm且＜24cm;当AFI≥24cm时，提示羊水过多。

明确原因

若存在羊水过多，应进一步检查，以明确病因。所做的检查取决于临床怀疑的病因（通常是基于病史或其他超声检查结果）。检查包括

  • 超声检查胎儿是否畸形（推荐用于所有病例）

  • 孕母糖耐量试验

  • 羊水穿刺和胎儿染色体核型检查，如果存在其他超声检查结果

  • 如果家族史提示有遗传风险，则进行临床怀疑的遗传性疾病（如贫血）检测

诊断参考

  1. 1.Kehl S, Schelkle A, Thomas A, et al: Single deepest vertical pocket or amniotic fluid index as evaluation test for predicting adverse pregnancy outcome (SAFE trial): A multicenter, open-label, randomized controlled trial.Ultrasound Obstet Gynecol 47 (6):674–679, 2016.doi: 10.1002/uog.14924

  2. 2.Nabhan AF, Abdelmoula YA: Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket as a screening test for preventing adverse pregnancy outcome.Cochrane Database Syst Rev 2008 (3):CD006593, 2008.doi:10.1002/14651858.CD006593.pub2

羊水过多的治疗

  • 在39周左右分娩

  • 可能的话，接受人工羊膜腔放液（羊水减量术）

根据AFI，产前监测的建议取决于羊水过多的严重程度：

  • AFI≥30 cm（会增加胎儿死亡的风险），产前监测应在32周或之后确诊时开始，应包括至少每周一次的NST检测。然而，这样的监护并未被证实可降低胎儿死亡率。

  • 24cm ≤ AFI <30 cm：建议使用非应激试验进行产前监测(1)。

  • 所有程度的羊水过多：应每4周进行一次超声检查，以检查巨大儿并评估胎儿的解剖结构。

当 AFI ≥ 30 厘米时，应计划在 39 周左右分娩。 根据产科指征决定分娩方式（如，胎先露）。

仅当羊水过多导致产妇严重不适时，才应考虑减少羊水量（例如，通过减少羊水量）或减少其产生量。另外，对于放出多少液体，以及放液速度如何，尚未取得共识，目前推荐20分钟内释放1L羊水量。

对可引起羊水过多的并发症（如妊娠期糖尿病）加以控制。

治疗参考

  1. 1.Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); Dashe JS, Pressman, EK, Hibbard JU: SMFM Consult Series #46: Evaluation and management of polyhydramnios.Am J Obstet Gynecol 219 (4):B2–B8, 2018.doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.016

关键点

  • 羊水过多是指羊水过量；可能由胎儿畸形、多胎妊娠、妊娠期糖尿病和多种胎儿疾病引起的。

  • It is associated with increased risk of preterm contractions, preterm labor, prelabor rupture of membranes, maternal respiratory compromise, fetal malposition or death, and various problems during labor and delivery.

  • 如果怀疑羊水过多，进行超声检查以确定羊水指数或单个最深袋，并检查可能的原因（包括全面的超声检查评估）。

  • 仅当羊水过多导致严重的产妇症状时才考虑减少羊水量。

  • 对羊水指数≥30cm的患者，早在妊娠32周起开始胎儿监测，每周行无应激试验。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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