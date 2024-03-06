超声测量羊水量

超声检查，包括胎儿畸形筛查

对有相关病史的孕妇应进行母体相关检查

对于超声检查或子宫大小大于停经月份的孕妇，应怀疑羊水过多。然而，羊水量的定性估计往往是主观的。如果怀疑羊水过少，应使用羊水指数（AFI）或单个最深囊（SDP）对羊水进行定量评估。

AFI ≥ 24 cm：AFI 是在子宫各象限测得的液体垂直深度之和；正常的 AFI 范围是从 > 5 到 < 24 厘米。

SDP≥8厘米： SDP是对羊水最深口袋的测量；正常的SDP是≥2至<8厘米。

AFI和SDP在预防不良围产期结局方面似乎都不优于其他药物。每种方法都有局限性： AFI常常导致对少腹水的过度诊断；SDP导致对多腹水的过度诊断（1, 2)。

液体过多是通过超声检查标准间接定义的，通常是AFI。AFI是指羊膜腔四个象限垂直羊水深度之和。AFI正常范围为＞5cm且＜24cm;当AFI≥24cm时，提示羊水过多。

明确原因 若存在羊水过多，应进一步检查，以明确病因。所做的检查取决于临床怀疑的病因（通常是基于病史或其他超声检查结果）。检查包括 超声检查胎儿是否畸形（推荐用于所有病例）

孕母糖耐量试验

羊水穿刺和胎儿染色体核型检查，如果存在其他超声检查结果

如果家族史提示有遗传风险，则进行临床怀疑的遗传性疾病（如贫血）检测